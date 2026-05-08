Kupujte, dokud jsou. Applu hrozí, že zařízne nejlevnější MacBook Neo

- Výroba MacBooku Neo je pro Apple čím dál dražší
- Zásoby čipů A18 Pro se tenčí, paměťové moduly zdražují
- Ve hře je zrušení základní varianty, anebo refresh spojený se zdražením
MacBook Neo je až nesmyslně levný. Zatímco dosud stál nejlevnější notebook od Applu téměř 30 tisíc korun, cena MacBooku Neo startuje na 16 999 korunách (pro studenty dokonce 14 290 Kč, přičemž na tuto cenu se může na e-shopu Applu dostat kdokoliv, jelikož firma toto nijak dále neověřuje). Přitom se jedná o dostatečný stroj pro drtivou většinu běžných uživatelů. Nelze se tak divit, že je o tento počítač enormní zájem a dodací lhůty se nepříjemně prodlužují. V souvislosti s aktuální paměťovou krizí se tak logicky objevují obavy, jak dlouho bude Apple moci tuto cenovou politiku držet.
Nejlevnější verze MacBooku Neo možná skončí
Apple původně plánoval vyrobit MacBook Neo v počtu 5-6 milionů kusů, nyní však kvůli vysokému zájmu musel zvýšit dodávky na 10 milionů. To ale bohužel nejde učinit jen tak mávnutím kouzelného proutku. Jedním z hlavních důvodů, proč si Apple mohl dovolit nasadit tak agresivní cenu, je využití defektních čipů A18 Pro s jedním nefunkčním grafickým jádrem. Tyto čipy nebylo možné nasadit do iPhonů 16 Pro (Max), a tak pro ně Apple chytře vymyslel sekundární odbytiště.
Bohužel skladové zásoby těchto čipů se tenčí, a kromě toho dramaticky zdražují paměťové moduly. Kvůli vysokým cenám pamětí musela firma z Cupertina v minulých dnech optimalizovat svoji nabídku počítačů – vyřadila z ní například vrcholné konfigurace počítače Mac Studio s 256 a 512 GB sdílené paměti, z nabídky zmizel i základní Mac mini s 256GB úložištěm. Analytici tak očekávají, že dalším produktem „na odstřel“ bude právě základní verze MacBooku Neo s 256GB úložištěm.
Výroba MacBooku Neo je pro Apple čím dál dražší – musí víc platit jak za paměti, tak i za čipsety A18 Pro, u nichž je nutné obnovit výrobu. Továrny společnosti TSMC přitom jedou na maximum, takže dodatečné navýšení kapacit pro Apple opět výrobu prodraží.
Podle analytické společnosti Culpium nás tak pravděpodobně čekají následující scénáře – buď Apple z nabídky vyřadí základní variantu MacBooku Neo s 256GB pamětí, anebo tento počítač jednoduše zdraží. Navýšení ceny by přitom mohlo být spojené s drobným refreshem, který by mohl přinést nové barvy, a potenciálně plnohodnotný čipset A18 Pro s plným počtem funkčních grafických jader. Pokud by se vyplnil původní scénář, stále by zůstala v nabídce vyšší varianta MacBooku Neo s 512GB úložištěm a čtečkou otisků prstů, která aktuálně přijde na 19 990 korun (16 990 korun se slevou pro školství).