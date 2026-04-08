MacBook Neo je obětí vlastního úspěchu. Apple řeší nečekaný problém s čipy

- Zájem o MacBook Neo je výrazně větší, než Apple očekával
- Skladové zásoby čipů Apple A18 Pro se velmi rychle tenčí
- Apple nyní stojí před nepříjemným rozhodnutím
MacBook Neo je hit. Nejlevnější notebook od Applu se prodává jako housky v krámě, což překvapivě dělá firmě z Cupertina vrásky na čele. Na vině je čip Apple A18 Pro, jehož skladové zásoby začínají pomalu docházet. Apple tak stojí před dilematem, jaké čipy do MacBooku Neo nadále nasazovat a za jakou cenu.
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MacBook Neo postavil Apple před nepříjemné dilema
MacBook Neo pohání čipy Apple A18 Pro z iPhonu 16 Pro, avšak ochuzené o jedno grafické jádro. Ve většině případů se jedná o vadné kusy, které nemohly být kvůli chybě jednoho z grafických jader nasazené do iPhonů, a proto pro ně Apple vymyslel sekundární odbytiště.
Používání neplnohodnotných, ale jinak funkčních čipů není v technologickém světě nic nového, stejnou praxi využívají i konkurenční výrobci. Jedná se o účinný krok v rámci optimalizace dodavatelského a výrobního řetězce, díky němuž se do oběhu dostávají čipy, které by za běžných okolností skončily v koši. To je ostatně i jeden z důvodů, proč si Apple může dovolit prodávat MacBook Neo za tak nízkou cenu.
Nyní ovšem nastává potíž v tom, že Applu pomalu zásoby „vadných“ čipů A18 Pro docházejí – podle tchajwanského technologického sloupkaře a bývalého reportéra agentury Bloomberg Tima Culpana dojdou zásoby těchto čipů dříve, než se Applu podaří poptávku po MacBooku Neo uspokojit. Firma z Cupertina původně plánovala vyrobit zhruba 5–6 milionů MacBooku Neo, nicméně hlad po tomto levném počítači je mnohem větší.
Konec výroby, nebo uspíšení druhé generace?
Kalifornský gigant je tak postaven před nepříjemné dilema – obnovit výrobu čipu Apple A18 Pro, anebo přerušit prodej MacBooku Neo do příchodu druhé generace (a případně urychlit její premiéru). Ani jedna z těchto variant není pro Apple příliš lákavá.
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Obnova výroby čipů A18 Pro by byla dodatečným nákladem, který by Applu výrazně snížil marže. Zatímco dosud firma z Cupertina využívala „odpadní“ čipy, nově by musela zahájit výrobu nových. Výrobní proces N3E v továrnách TSMC je navíc plně vytížen, takže obnova produkce by byla pravděpodobně ještě o něco dražší. Apple by mohl teoreticky mohl omezit výrobu jiných čipů do svých zařízení a využít nasmlouvané kapacity k produkci A18 Pro, avšak tím by pouze vyrobil nedostatek jinde.
Další variantou je, že by Apple výrobu současné generace MacBooku Neo dočasně ukončil. Ani tato možnost ale není příliš lákavá – MacBook Neo je totiž ideálním vstupním zařízením do světa Applu, na kterém si kalifornský gigant bude chtít vychovat nové zákazníky toužící po dalších jablečných produktech a službách. Touto optikou se Applu vyplatí skousnout nižší marže, neboť nižší zisk z MacBooku Neo se později pozitivně projeví na příjmech z jiných odvětví.
Culpan rovněž navrhuje, že by Apple mohl zvážit ukončení výroby nejlevnější varianty MacBooku Neo s 256GB úložištěm, avšak ani tato varianta zřejmě není na stole. Apple si velmi zakládá na tom, že jeho nejlevnější počítač startuje už na částce 599 dolarů (u nás 16 999 korun, ve školství dokonce pouze 14 290 korun), takže vyšší konfigurace se startovací cenou 699 dolarů (19 990 korun) už by v marketingových materiálech nevypadala tolik lákavě.
Nabízí se i urychlení příchodu nové generace MacBooku Neo s čipy Apple A19 Pro, avšak není jisté, jestli se firmě z Cupertina podařilo nashromáždit dostatečné množství „vadných“ procesorů z iPhonu 17 Pro s pětijádrovou grafikou. Novější čip by příštímu MacBooku Neo přinesl vyšší procesorový i grafický výkon, vyšší kapacitu RAM (12 GB namísto 8 GB) a hlavně výrazně vyšší AI výkon díky akcelerátorům na grafických jádrech.
Zatím netušíme, jak Apple toto dilema vyřeší, je však pravdou, že dodací lhůty MacBooku Neo po celém světě rostou – aktuálně se pohybují mezi 2–3 týdny.