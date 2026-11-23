- Již několik let zaniklé označení PureView zná každý fanoušek mobilních fotografií
- Používala ho legendární značka Nokia, a to pro své nejlepší fotomobily
- Nejnovější zprávy naznačují, že by se toto známé jméno mohlo vrátit na scénu
Prvním mobilem s označením PureView se stala slavná Nokia 808 z roku 2012 (testovali jsme). Za zhruba deset let existence tohoto označení ho dostalo více než tucet telefonů. Na těchto telefonech byly často použity technologie od společnosti Zeiss a ve většině případů se jednalo o opravdu schopné fotomobily. Nyní to vypadá, že by se mohlo jméno PureView vrátit na scénu.
Posledním telefonem, který sice ve svém jméně PureView neměl, ale fotoaparát s několika technologiemi této platformy používal, se stal model Nokia X30 z roku 2022. Šlo už ale jen o slabší odvar předchozích modelů – scházela například optika Zeiss a výsledné výkony fotoaparátu sice nebyly špatné, ale rozhodně ani nijak zázračné.
Nokia už ale v té době byla pouhým stínem své někdejší slávy a postupně se měnila ve výrobce obyčejných tlačítkových telefonů. Slavnou finskou značku vlastní HMD Global a bylo to právě HMD, které degradovalo Nokii na výrobce hloupých telefonů a chytré telefony přesunulo pod vlastní značku.
Kooperace s dalším slavným jménem
Jelikož Nokia už chytré telefony nevyrábí, případný návrat označení PureView se pravděpodobně odehraje pod značkou HMD. Není známo, jak by se mohl tento model jmenovat, nicméně jeho krátké video, jakýsi teaser, měl přímo na diskuzním fóru HMD sdílet jeden ze zaměstnanců firmy a tento klip se následně dostal ven.
Tento telefon má na zádech velký kruhový modul fotoaparátu, který obsahuje čtyři objektivy a rozměrný LED blesk ve tvaru podlouhlé pilulky. Obdélníkový tvar jednoho z objektivů naznačuje přítomnost periskopického teleobjektivu a pozornost poutá také nápis Schneider-Kreuznach. Vypadá to, že tato německá firma by mohla fotoaparátu dodat optiku a nahradit tak značku Zeiss, se kterou Nokia spolupracovala v minulosti.
Premiéra je možná za rohem
Kdy by mohl telefon HMD s fotoaparátem PureView vyvinutým ve spolupráci se značkou Schneider-Kreuznach dorazit, je prozatím ve hvězdách. Společnost HMD bude ale brzy slavit výročí 10 let svého založení a je docela dobře možné, že se tento telefon objeví právě k této příležitosti. Takový dárek k desetiletému jubileu by rozhodně potěšil.
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