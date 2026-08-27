Samsung Galaxy S26 FE: téměř vlajková loď s cenou pod 20 tisíc

- Rodina vlajkových smartphonů Galaxy S26 se rozrostla o nový model
- Galaxy S26 FE přináší lehce ořezanou výbavu za příjemnější cenu
- S výkupním bonusem se lze dostat až na 16 199 korun
Samsung se rozhodl okořenit konec letních prázdnin novým smartphonem spadajícím do vlajkové řady Galaxy S26. Jedná se o fanouškovský model Galaxy S26 FE, který je ve srovnání s jarními sourozenci nabízen za nižší cenu vykoupenou drobnými ústupky.
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Galaxy S26 FE: lehce ořezaná vlajková loď
Představená novinka po designové stránce nezapře příslušnost k rodině Galaxy S26, telefon má konzervativní design s rovnými boky, plochým displejem a tradičním „semaforem“ se třemi fotoaparáty na zádech. Rámeček je vyroben z hliníku, záda ovšem nejsou skleněná, ale polykarbonátová. Je to plus nebo mínus? Jak pro koho. Pokud vám telefon často padá, může být použitý materiál z hlediska odolnosti lepší volbou. Důležité je, že i tak telefon splňuje krytí IP68, takže ustojí i prašné prostředí či krátkou koupel.
Galaxy S26 FE je vybaven 6,7″ displejem, tudíž jej lze vnímat jako levnější konkurenci pro Galaxy S26+. Obrazovka je typu Dynamic AMOLED 2X a pyšní se Full HD+ rozlišením, adaptivní obnovovací frekvencí 60-120 HZ a maximálním jasem 1 900 nitů. Součástí displeje je čtečka otisků prstů a 12Mpx selfie kamerka umístěná tradičně do kruhového výřezu nahoře uprostřed.
Do vystouplého ostrůvku na zádech Samsung umístil tři fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.8
- 12Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 123° a světelností f/2.2
- 8Mpx teleobjektiv s 3× optickým (až 30× digitálním) přiblížením, stabilizací obrazu a světelností f/2.4
Fotoaparáty podporují všechny funkce, na které jsme u vlajkových Samsungů zvyklí, a díky novějšímu softwaru dokonce nabízí i novinky z letošních skládaček. Jednou z nich je například funkce My FanCam, která dokáže automaticky sledovat vybranou osobu a udržovat i ve středu záběru. K dispozice je i super stabilní video se zamknutým horizontem, Nightography pro jasné a ostré snímky při slabém osvětlení, anebo Asistent fotografií, který umí upravovat fotografie na základě hlasových příkazů.
Loňský čipset, letošní software
Srdcem Galaxy S26 FE loňský 3nm čipset Exynos 2500, který znají majitelé ohebného smartphonu Galaxy Z Fold 7. Tento čip poskytuje dostatek výkonu na veškeré myslitelné činnosti, byť za současnými vlajkovými procesory o něco zaostává. Mírným zklamáním mohou být i skromné paměťové varianty 8/128 nebo 8/256 GB – paměťová krize zjevně Samsungu neumožnila se trochu „rozšoupnout“.
Galaxy S26 FE disponuje akumulátorem s kapacitou 4 900 mAh, který podporuje rychlé (až 45 wattů) i bezdrátové (až 15 wattů) dobíjení, a to včetně reverzního dobíjení. Z nuly na 69 procent se telefon dobije za pouhých 30 minut.
Operačním systémem je nejnovější Android 17 s nadstavbou One UI 9, přičemž Samsung tradičně nabízí nadstandardní softwarovou podporu čítající 7 let plnohodnotných aktualizací systému.
Cena a dostupnost
Samsung Galaxy S26 FE se začne na českém trhu prodávat na začátku září ve třech barevných variantách – černé, zelené a fialové (pouze 256GB model). Ceny pro český trh jsou nastavené následovně:
- Varianta 8/128 GB přijde na 19 699 korun (16 199 korun s výkupním bonusem)
- Varianta 8/256 GB stojí 22 199 korun (18 699 korun s výkupním bonusem)
V této ceně je zahrnutá i bezplatná 6měsíční zkušební verze Google AI Pro v hodnotě 3 300 korun. Pokud si Galaxy S26 FE zakoupíte do 31. října, můžete využít speciální zahajovací nabídky, kdy k výkupu stávajícího zařízení získáte extra bonus 3 500 korun.