AI umí víc než odpovídat na otázky. Těchto 8 promptů vám to ukáže

- S AI si můžete prověřit vlastní rozhodnutí, nacvičit pohovor nebo připravit nepříjemnou zprávu
- Z chatbota může být oponent, učitel i trenér rozhovoru, když mu přesně určíte roli a výsledek
- Nejzajímavější odpovědí může být otázka, kterou by vás samotné nenapadlo položit
Spousta lidí používá AI hlavně na základní věci. Položí jí otázku, nechají si shrnout text nebo ji využijí jako rychlejší vyhledávač. Dostanou hotovou odpověď a tím celý rozhovor končí. Přitom je často ani nenapadne, že chatbot může být užitečnější právě ve chvíli, kdy mu nedáte jen otázku, ale konkrétní roli a způsob práce.
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Může hledat slabiny ve vašem rozhodnutí, klást otázky jako náborář, rozdělit velký plán nebo pomoci formulovat nepříjemnou zprávu. Potřebuje k tomu dobrý prompt, tedy konkrétní zadání: co řešíte, s čím má pomoci a jak má vypadat výsledek. Těchto osm si můžete uložit a vytáhnout podle potřeby. Text v hranatých závorkách stačí nahradit vlastní situací.
Nechte AI rozporovat vaše rozhodnutí
Tady je můj názor nebo rozhodnutí a důvody, které mě k němu vedou: [text]. Nepotvrzuj mi automaticky, že mám pravdu. Najdi nejsilnější rozumný protiargument, předpoklady, na kterých moje úvaha stojí, a informaci, která by mohla můj závěr změnit. Rozliš fakta z mého zadání a vlastní domněnky. Neodporuj jen pro efekt; pokud je argument dobrý, uznej to.
Pochvala potěší, ale při rozhodování se víc hodí někdo, kdo najde slabinu ve vašem plánu. Chatboty mají popsaný sklon k přitakávání, proto je dobré říct jim rovnou, že mají hledat protiargument.
Můžete použít třeba tento prompt:
Myslím si, že Skynet z Terminátora bude do 10 let realita, protože AI už dnes píše kód, mluví s lidmi a některé úkoly zvládá sama. Zkus mě přesvědčit, že se pletu. Vysvětli mi, co na mém odhadu nesedí, co u dnešní AI přeceňuji a co by se muselo stát, aby podobný scénář začal být reálný. Nehádej se se mnou za každou cenu a řekni mi i to, v čem mám pravdu.
Chatbot vám nemusí hned plánovat úkryt před stroji. Může ale ukázat, které části vaší úvahy dávají smysl a kde jste se nechali trochu unést Terminátorem. Místo pouhého souhlasu tak dostanete argument, nad kterým stojí za to přemýšlet.
Připravte si správné otázky pro odborníka
Jdu za [lékařem / právníkem / finančním poradcem / servisním technikem] kvůli [situace]. Tohle už vím: [informace]. Připrav nejvýše sedm otázek, které mi pomohou pochopit možnosti, rizika, případné náklady a další kroky. Seřaď je podle důležitosti pro mou situaci. Nerozhoduj za odborníka a nevytvářej diagnózu ani právní závěr.
Nejlepší otázky člověka občas napadnou až cestou ze schůzky. Když AI stručně popíšete, co řešíte a co už víte, sestaví vám seznam toho nejdůležitějšího. Před návštěvou servisu se tak můžete připravit na otázky týkající se opravy, ceny nebo dalšího postupu. Limit sedmi bodů je tu schválně: místo dlouhého dotazníku dostanete několik otázek, které by se měly během schůzky opravdu probrat.
Rozdělte velký cíl na něco, s čím můžete začít dnes
Chci [cíl], ale nevím, kde začít. Mám k dispozici [čas, prostředky a omezení]. Rozděl cíl na konkrétní kroky tak, aby první šel zvládnout dnes do 30 minut a žádný z nich nebyl delší než přibližně dvě hodiny aktivní práce. U každého napiš, jaký má mít výsledek a co musí být hotové předtím. Čekání na jiné lidi uveď zvlášť. Nezahlcuj mě celým projektem, nejdřív ukaž pouze první tři kroky.
„Chci se stát Python programátorem“ je jasná ambice, ale stále neříká, co máte udělat dnes večer.
Prompt z ní vytvoří kroky s konkrétním výsledkem: připravené vývojové prostředí, první spuštěný program, zvládnuté proměnné nebo malou vlastní aplikaci. Když doplníte, kolik času týdně máte a co už umíte, dostanete plán odpovídající vašemu tempu. Omezení na první tři kroky pomůže začít hned a další část plánu si vyžádat teprve po jejich dokončení.
Použijte AI jako osobního učitele
Chci se naučit [téma]. Moje úroveň je [úroveň], cílem je [co chci umět]. Případné podklady: [text nebo příloha]. Nejdřív mi polož jednu otázku, která zjistí, co už umím, a počkej na odpověď. Potom mě uč po malých částech a pokládej krátké otázky, vždy jen jednu. Neprozrazuj řešení hned. Když nevím, dej nejprve nápovědu, potom podle potřeby vysvětlení. Vracej se k věcem, ve kterých jsem chyboval, a nakonec mě krátce vyzkoušej na nových příkladech.
Číst vysvětlení a umět něco samostatně vyřešit jsou dvě různé věci. Tady vás AI nejprve nechá odpovědět, a když si nevíte rady, nabídne jen nápovědu. Odpověď si tak musíte sami vybavit a zkusit ji použít, místo abyste jen sledovali hotové řešení.
Návrat k chybám potom ukáže, co už opravdu umíte.
U školní látky můžete přiložit příslušnou kapitolu učebnice a určit, co má závěrečné procvičování ověřit.
Napište zprávu, kterou se vám nechce formulovat
Potřebuji napsat zprávu [komu] kvůli [situace]. Chci dosáhnout [výsledek]. Ve zprávě potřebuji zachovat tyto informace: [fakta]. Napiš krátkou, přirozenou zprávu. Tón má být [přátelský / věcný / důrazný]. Nevymýšlej žádné nové sliby, termíny, důvody ani fakta. Pokud něco podstatného chybí, zeptej se místo domýšlení.
Představte si, že potřebujete kamarádovi odmítnout další práci zdarma. Víte, co mu chcete sdělit, ale každá věta zní buď příliš ostře, nebo zbytečně omluvně. AI stačí popsat situaci, vztah k adresátovi a výsledek, kterého chcete dosáhnout. Z těchto podkladů vytvoří celou zprávu.
Důležité je dodat všechna fakta, která mají ve zprávě zaznít, a výslovně zakázat vymýšlení nových důvodů, slibů nebo termínů. Když něco podstatného chybí, má se AI nejdřív doptat. Výsledkem bude hotový návrh, který odpovídá konkrétní situaci a můžete ho rovnou použít.
Natrénujte si nepříjemnou nebo důležitou situaci
Čeká mě [prezentace / jednání o zvýšení platu / důležitý telefonát]. Situace je [kontext], chci dosáhnout [výsledek]. Hraj realisticky roli druhé strany s těmito zájmy nebo obavami: [popis]. Ptej se vždy jen na jednu věc a reaguj podle mé odpovědi. Neulehčuj mi to, ale buď věcný. Po každých třech mých odpovědích vystup z role, stručně řekni, co fungovalo a co bych měl formulovat jinak, a potom pokračuj v roli.
V hlavě si snadno připravíte, co chcete říct. V opravdovém rozhovoru ale musíte reagovat na otázky, námitky a občas i nepříjemné ticho.
AI může hrát šéfa při jednání o vyšším platu, nespokojeného zákazníka nebo člověka, kterému voláte se špatnou zprávou. Po několika odpovědích vám řekne, kde jste byli přesvědčiví a kde jste začali uhýbat. Odpověď si hned zkusíte znovu a zjistíte, která verze zní lépe.
Připravte se na pracovní pohovor
Hlásím se na pozici [pozice]. Tady je inzerát: [text]. Tady jsou moje zkušenosti: [text / CV]. Najdi pět oblastí, na které se mě podle těchto podkladů pravděpodobně budou ptát, a pak se mnou udělej simulovaný pohovor. Pokládej vždy jen jednu otázku a počkej na odpověď. Potom mi nepiš ideální odpověď, ale řekni, co bylo přesvědčivé, co bylo příliš obecné a na co by se náborář mohl doptat. Nevymýšlej mi zkušenosti ani výsledky. Umožni mi odpověď přeformulovat.
Z inzerátu se dá docela dobře odhadnout, na co se náborář zaměří. Když přidáte životopis, AI může otázky mířit přímo na vaše zkušenosti.
Po obecné větě typu „umím vést tým“ si vyžádá konkrétní situaci a výsledek. Potom vás nechá odpověď říct znovu, tentokrát přesněji a vlastními slovy. Vlastní příklad nakonec řekne o vašich schopnostech víc než dokonale uhlazená obecná odpověď.
Zjistěte, za co v nabídce vlastně platíte
Mám nabídku na [službu / opravu / práci] za [částku]. Znění nabídky: [text / příloha]. Neříkej mi automaticky, že je drahá nebo levná. Odděl uvedené položky od těch, u kterých z nabídky není jasné, jestli jsou v ceně. U položek, které nabídka neupřesňuje, nevymýšlej částky ani je nevydávej za skutečný rozpočet. Napiš, které informace mi chybí k posouzení nabídky. Potom připrav konkrétní otázky pro dodavatele na rozsah práce, materiál, příplatky a konečnou cenu včetně DPH.
U nabídky na vymalování bytu nemusí být na první pohled jasné, za co vlastně platíte.
AI projde text a vypíše, co cena zahrnuje a na co je potřeba se doptat. Může jít o zakrytí nábytku, opravy prasklin, počet nátěrů, úklid. Výsledkem pak nejsou smyšlené částky, ale konkrétní otázky pro dodavatele.
Dobrý prompt je teprve začátek
Rozdíl mezi obecnou radou a použitelnou odpovědí často udělá jediná věta navíc: odporuj mi, ptej se po jednom, rozděl úkol nebo počkej na mou odpověď. Přesně na tom stojí všech osm promptů výše.
Šablony berte jako začátek rozhovoru. Doplňte vlastní situaci, vyzkoušejte první odpověď a klidně si řekněte o kratší verzi, další otázku nebo nový pokus. AI bývá nejužitečnější ve chvíli, kdy jí místo obecného dotazu zadáte něco konkrétního.