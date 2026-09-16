MediaTek Dimensity 9600 Pro: vlajkový 2nm čipset, který chce zatopit Applu i Qualcommu

- Značka MediaTek představila nový čipset pro nadcházející generaci vlajkových smartphonů
- Dimensity je vyroben 2nm procesem a přináší moderní výbavu ve všech oblastech
- Jako první očekáváme nasazení ve vlajkových smartphonech od značek Oppo a Vivo
Příští týden Qualcomm na svém výročním summitu představí nové vlajkové čipsety pro nadcházející generaci prémiových smartphonů. Tyto mobilní procesory budou opět patřit k výkonnostní špičce, kam se zařadí po bok jednak nedávno odhaleného čipsetu Apple A20 Pro, ale také po bok čerstvě představených čipových sad od tchajwanského MediaTeku. Jeho nové přírůstky řady Dimensity 9600 totiž na papíře vypadají velmi silně.
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Dimensity 9600 Pro: supervýkonný čipset do vlajkových smartphonů
Mobilní procesory od MediaTeku v posledních letech smazaly veškerou výkonnostní ztrátu a dokáží se vyrovnat té nejlepší konkurenci. Letošní novinky nejsou výjimkou – vyrábí je společnost TSMC moderním 2nm procesem, jsou postavené na nejnovějších procesorových jádrech od ARM Holdings, podporují moderní a rychlé paměti typu LPDDR6 a UFS 5.0 a nechybí ani podpora nejnovějších bezdrátových standardů.
Vrcholný model Dimensity 9600 Pro má procesorovou jednotku postavenou ze tří clusterů v následujícím složení:
- 2× ARM C2-Ultra
- 3× ARM C2-Pro
- 3× ARM C2-Pro
Takty se výrobce zatím nepochlubil, takže si musíme vystačit pouze s údaji, že ve výkonu jednoho jádra mezigeneračně poskočil výkon o 17 procent, zatímco účinnost narostla o 37 procent. U vícevláknových úloh výkon narostl o 15 procent, přičemž efektivita je o 61 procent vyšší. 2nm výrobní proces má evidentně na účinnost velmi pozitivní vliv.
O grafické operace se stará čip Mali-G2 Ultra, který přináší podporu mobilního hraní ve snímkové frekvenci převyšující 185 fps. Grafický výkon narostl o 27 procent, ray-tracing má být rychlejší o 18 procent, přitom účinnost byla zlepšena o 24 procent.
🏎️ Cool Performance. 🧠 Super Intelligence. Meet MediaTek Dimensity 9600 Pro.
Our new Pro flagship 5G platform is built for the Agentic AI era with an advanced 2nm design, ultra-performance, ultra-efficiency, powerful on-device AI, Pro gaming, Pro imaging, next-generation… pic.twitter.com/IXRGh5AD9L
— MediaTek (@MediaTek) September 15, 2026
Dimensity 9600 Pro také přináší výrazně výkonnější neurální jednotku – v INT4 má být výkon dvojnásobný, a to navzdory snížené spotřebě až o 40 procent. Čip má o 55 procent lepší efektivitu při generování tokenů a podporuje AI modely s až 30 miliardami parametrů přímo na zařízení.
Čipset disponuje výrazně větší cache s kapacitou 34,5 MB a vůbec poprvé přichází s podporou superrychlých pamětí typu UFS 5.0 a LPDDR6X. Vzhledem k vysokým cenám operačních pamětí je ale zajištěna i zpětná kompatibilita s moduly LPDDR5X. Obrazový koprocesoru čipsetu podporuje až 200Mpx fotosnímače a záznam videa v 8K rozlišení při 60 fps. Dekódovací engine přináší podporu moderního kodeku VVC (H.266). Zajištěna je i moderní bezdrátová konektivita v podobě Wi-Fi 7 (až 7,3 GHz) a Bluetooth 6.2.
Dimensity 9600M: menší výkon, nižší cena
Kromě vrcholného Dimensity 9600 Pro představil MediaTek ještě odlehčenou variantu, která bude určená do levnějších vlajkových smartphonů, v nichž bude alespoň částečně kompenzovat vysoké ceny pamětí. Tento čip nelze považovat za úplnou novinku, spíše se jedná o lehce vylepšenou loňský Dimensity 9500, neboť je vyroben starším 3nm procesem a využívá loňské návrhy procesorových jader od ARM:
- 1× ARM C1-Ultra s taktem 4,21 GHz
- 3× ARM C1-Pro s taktem 3,5 GHz
- 4× ARM C1-Pro s taktem 2,7 GHz
Loňská je i grafika Mali-G1 a neurální jednotka NPU 990, chybí i podpora pamětí LPDDR6X a UFS 5. Co je tedy nového? Dimensity 9600M obsahuje nový plánovač, který dokáže lépe a efektivněji pracovat s CPU, GPU a pamětí. Toto zlepšení má být citelné zejména ve hrách, ve kterých bude možné dosáhnout snímkovací frekvence až 185 fps. Vylepšena byla i softwarová podpora u AI funkcí, nově jsou například podporované jazykové modely Gemini Nano 4 a Qwen 3.5 Omni 4B.
Dostupnost
První smartphony s novými procesory od MediaTeku by měly dorazit co nevidět. S vrcholným čipem Dimensity 9600 Pro bychom se měli jako první setkat vlajkových smartphonech Vivo X500 a Oppo Find X10 Pro Max.