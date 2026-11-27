Každý rok stejné dilema – co koupit chlapovi, který si všechno potřebné pořídí sám? Kravaty, ponožky a voňavky už asi nikoho nepřekvapí. Mnohem větší úspěch mívají věci, které vyřeší nějaký každodenní problém nebo přinesou úplně nový zážitek. Proto jsme dali dohromady pár osvědčených tipů do kuchyně, kanceláře i obýváku. Všechny spojuje to, že se nebudou prášit na poličce, ale budou se opravdu používat.
Cosori Iconic Single (6,2 l)
Pokud váš muž rád jí, ale nerad tráví večery u sporáku, horkovzdušná fritéza je jasná volba. Cosori Iconic Single s objemem 6,2 litru připraví hranolky, křidélka, steak i zeleninu s minimem oleje a bez hory mastného nádobí. Koš se snadno myje, takže úklid po vaření zabere jen pár minut.
Nerezové tělo vypadá v kuchyni elegantně a vydrží i opravdu intenzivní používání. Díky chytrému ovládání přes aplikaci si může přípravu spustit klidně z gauče během poločasu. Je to ideální pomocník pro svobodného kuchaře i pro tátu, který o víkendu krmí celou rodinu.
Woojer Vest 4 a Woojer Strap 4
Hráči a milovníci hudby si zaslouží dárek, který posune jejich zážitek o úroveň výš, a Woojer nabízí hned dvě cesty. Haptická vesta Woojer Vest 4 převádí hluboké tóny ze hry, filmu nebo hudby na přesné vibrace pomocí šesti modulů, které pokrývají přední část, boky i záda. Díky tomu hráč pozná i směr, odkud přichází výstřel nebo exploze, a v závodních hrách cítí každý náraz.
Menší sourozenec Woojer Strap 4 je kompaktní haptický pás, který se složí do látkového vaku a vejde se do batohu. Obě zařízení se připojí přes Bluetooth, kabel nebo USB-C, zvuk zároveň pošlou do sluchátek a vydrží až 10 hodin provozu. Vesta je ideální pro herní maratony v obýváku, pás pro toho, kdo chce basy cítit i při cvičení nebo cestování.
Plaud Note Pro
Pro muže, kteří tráví půlku dne na poradách a druhou půlku na telefonu, je Plaud Note Pro skutečným pomocníkem. Jde o AI hlasový záznamník velikosti platební karty, který se magneticky připne na záda mobilu.
Nahraje schůzku, přednášku i telefonní hovor a umělá inteligence z nahrávky vytvoří přepis, shrnutí a seznam úkolů. Díky čtyřem mikrofonům zachytí řeč i ve větší zasedačce. Odpadá tak zdlouhavé dohledávání, kdo co slíbil a do kdy. Hodí se pro manažery, obchodníky, novináře i studenty.
Govee Table Lamp 2
Někdy je nejlepším dárkem obyčejná pohoda po náročném dni. Govee Table Lamp 2 je akumulátorová lampa, která v sobě spojuje barevné RGBW světlo a reproduktor se zvukem od JBL. Večer ji stačí postavit na stůl, pustit si oblíbený playlist a nechat světlo měnit barvy do rytmu hudby.
Protože nepotřebuje kabel, snadno ji přenesete z obýváku do pracovny nebo na balkon. Barvy i světelné scény se pohodlně nastavují v aplikaci. Skvělá volba pro muže, který si rád udělá doma vlastní pánské doupě.
Govee TV Backlight 3 Lite
Sledování filmů a sportu na velké televizi může být ještě zábavnější. Govee TV Backlight 3 Lite je chytré LED podsvícení, které pomocí malé kamery snímá dění na obrazovce. Barvy pak v reálném čase rozprostře na zeď za televizorem, takže obraz působí větší a scény dramatičtější.
Instalaci zvládne každý během chvilky a vše se ovládá přes aplikaci. Při sledování v šeru navíc méně unavuje oči. Ideální dárek pro fanouška fotbalu, hokeje nebo filmových maratonů.