- Kreativní ředitel Cyberpunku 2 s humorem uvedl, že po vyzkoušení GTA 6 by svou hru zrušil a raději šel zametat listí na zahradě
- Igor Sarzyński vysekl lidem z Rockstaru obří poklonu a zároveň uvedl, Cyberpunk 2 půjde vlastní cestou, bez nutnosti kopírovat GTA
- Na hře, která je od loňského května v předprodukci, v současnosti pracuje už téměř 200 vývojářů
Nadšené recenze, bezprecedentní mediální pozornost i desítky milionů prodaných kopií za jediný týden. Grand Theft Auto 6 je zkrátka kulturní fenomén, který nadále ohromuje nejen hráče, ale také vývojáře z ostatních studií. Patří mezi ně i Igor Sarzyński, který v polském CD Projektu z pozice kreativního ředitele dohlíží na pokračování Cyberpunku. Novinka od Rockstaru jej přitom ohromila natolik, že na sociální síti Bluesky s humorem napsal, že po vyzkoušení nového GTA se rozhodl druhý Cyberpunk zrušit.
V tomto kontextu však obavy nejsou na místě – vtípek neodráží skutečný stav očekávané projektu, na němž podle nejčerstvějších informací pracuje téměř 200 vývojářů. Sám Sarzyński se do svého vlákna po několika hodinách vrátil, aby uvedl na pravou míru, že polské studio, resp. jeho pobočka v Bostonu, následuje svou vlastní vizi a nesnaží se přímo konkurovat Rockstaru.
Technologický a tvůrčí zázrak
„Deprese, kterou vám při vývoji her s otevřeným světem způsobí GTA VI, je skutečná. Vždyť jde dost možná o největší umělecký počin v historii, myslím to vážně. Rozsah a hustota světa, soudržnost a promyšlenost toho všeho – prostě technologický a tvůrčí zázrak. Cyberpunk 2 je zrušen, jdu si zamést podzimní listí na zahradě,“ neubránil se Sarzyński obdivu. Cyberpunk 2 podle něj zkrátka bude mít „jinou, jedinečnou příchuť.“
Cyberpunk 2 zůstává ve fázi předprodukce, do které vstoupil loni v květnu, zatímco vývojářský tým se neustále rozrůstá. Většinu studia nicméně nadále zaměstnává vývoj Zaklínače 4, na němž aktuálně pracuje už přes 500 lidí. Ani v tom případě se lidé z CD Projektu nevyhnuli srovnání s GTA.
Prioritu má stále Zaklínač
Šéf studia Michał Nowakowski v návaznosti na prezentaci finančních výsledků firmy za Q3 2026 uvedl, že technologický skok mezi třetím a čtvrtým Zaklínačem bude podobný jako mezi GTA 5 a 6. Nemluvil přitom o přímém srovnání mezi oběma sériemi. Pouze poukázal na skutečnost, že od vydání Zaklínače 3 uplynulo už více než 11 let. Technologie od té pochopitelně významně pokročila, což bude patrné i na čtvrtém Zaklínači.