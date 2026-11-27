- Správce receptů Paprika po letech jednorázového prodeje přešel na předplatné; dřívější kupci ale o nic nepřišli
- Kalkulačku PCalc nebo spánkovou aplikaci AutoSleep máte za 249 Kč natrvalo a bez dalších poplatků
- Things 3 synchronizuje úkoly na všech zařízeních zdarma, přestože k tomu používá vlastní servery vývojářů
- U fotografické aplikace Halide si místo předplatného můžete koupit i doživotní licenci; vyplatí se ale až po čtyřech letech
Správce receptů Paprika se roky prodával jednorázově a za verzi pro iPhone, Mac nebo Android se platilo zvlášť. Letos 6. listopadu ale vyšla Paprika 4 a s ní předplatné. Novou verzi si stáhnete zdarma a uložíte do ní jen 50 receptů. Neomezené recepty, skenování kuchařek nebo výpočet výživových hodnot odemkne až předplatné Premium za 399 Kč ročně. Kdo si koupil některou starší verzi, dostal standardní verzi Papriky 4 zdarma a recepty, nákupní seznamy i synchronizaci mezi zařízeními má dál bez omezení. Noví zákazníci si už Papriku natrvalo koupit nemohou.
V App Storu se ale jednorázové nákupy pořád drží. Aplikaci nebo její plnou verzi zaplatíte jednou, nákup zůstane navázaný na váš účet Apple a v novém iPhonu si ji stáhnete znovu bez placení. Pokud vývojář povolí rodinné sdílení, může koupenou aplikaci používat až šest členů rodiny. Většina aplikací v tomto výběru to dovoluje. Aplikace s jednorázovou platbou jsme před dvěma týdny vybírali pro Android, na iPhonu vypadá výběr jinak. Placenou aplikaci na automatizaci telefonu tu nepotřebujete, protože ji zdarma nahradí vestavěná aplikace Zkratky. Zato řada jednorázově placených aplikací funguje kromě telefonu i na Apple Watch, iPadu nebo Macu.
Things 3: úkoly na celý den a synchronizace zdarma
Správce úkolů Things 3 vyšel v roce 2017 a od té doby dostává bezplatné aktualizace. Verze pro iPhone stojí 170 Kč, verzi pro iPad za 349 Kč a verzi pro Mac ale kupujete zvlášť. Úkoly řadíte do projektů a oblastí, jako je práce, rodina nebo finance. Seznam Dnes ukazuje úkoly vedle událostí z kalendáře a večerní plány si můžete odložit do samostatné části Dnes večer.
Vlastní synchronizační služba Things Cloud je v ceně, stačí si v ní založit bezplatný účet. Úkoly se pak během okamžiku objeví na všech zařízeních včetně Apple Watch. Na adresu spojenou s účtem navíc můžete přeposlat e-mail a ve Things se z něj stane nový úkol. Things tak ukazuje, že ani vlastní servery nemusí znamenat předplatné.
PCalc: kalkulačka, která pamatuje první den App Storu
PCalc napsal vývojář James Thomson v roce 1992 pro Mac a na iPhonu byla jeho kalkulačka k mání už v den, kdy se v roce 2008 otevřel App Store. Za 249 Kč dostanete víc, než nabízí vestavěná kalkulačka iPhonu: víceřádkový displej, papírovou pásku s historií výpočtů, převody jednotek, fyzikální konstanty, počítání v šestnáctkové, osmičkové i dvojkové soustavě a volitelný režim RPN, ve kterém se nejdřív zadávají čísla a až potom operace. Vystačíte si tak bez závorek, což ocení hlavně inženýři a programátoři.
Vybírat můžete z několika rozložení tlačítek a počítat lze i na Apple Watch. Základní funkce si před nákupem vyzkoušíte v bezplatné aplikaci PCalc Lite. Spropitné od 29 do 249 Kč, které aplikace nabízí, je dobrovolné a nic dalšího neodemyká.
AutoSleep: spánek změří hodinky, nic se neodesílá
AutoSleep za 249 Kč potřebuje jen Apple Watch. Spánek aplikace pozná sama, takže před usnutím nemusíte nic zapínat. Ráno ukáže délku spánku, podíl hlubokého spánku a fáze REM, tep, okysličení krve, dechovou frekvenci i teplotu zápěstí. Nejdůležitější z nich shrne do „spánkových kroužků“ podobných kroužkům aktivity. Chytrý budík v hodinkách vás vzbudí v době, kdy spíte lehce. Pokud už používáte vestavěnou aplikaci Spánek, AutoSleep může místo vlastního měření rozebrat data z ní.
Vývojáři slibují, že aplikace neobsahuje analytické nástroje, reklamy ani kód třetích stran a data o spánku nikam neodesílá. V ceně je všechno: AutoSleep nemá žádné nákupy v aplikaci ani předplatné. Mezi spánkovými aplikacemi, které se obvykle platí předplatným, je to výjimka.
Aplikace Streaks za 149 Kč hlídá až 24 návyků a počítá, kolik dní v řadě jste je dodrželi. Návyk nemusí být každodenní, nastavíte třeba tři tréninky týdně nebo deset tisíc kroků denně. Řadu návyků aplikace odškrtne sama, protože čte víc než 80 druhů dat z aplikace Zdraví, od kroků a tréninků po spánek a vypitou vodu. Přes Čas u obrazovky zase sleduje, kolik času trávíte v konkrétních aplikacích, takže lze nastavit i zlozvyk, který chcete omezit.
Aplikace nevyžaduje registraci, návyky synchronizuje přes iCloud a odškrtnout je jde i z widgetu na ploše nebo z hodinek. Návyk můžete sdílet s kamarádem nebo členem rodiny, který Streaks také používá, a hlídat se navzájem.
Doppler: přehrávač pro hudbu, kterou vlastníte
Doppler je určený lidem, kteří hudbu kupují jako soubory nebo si ji kdysi převedli z CD. Přehraje MP3, AAC i bezztrátové FLAC, ALAC a WAV bez převádění. Hudbu do telefonu nahrajete přes Wi-Fi z počítače, přes AirDrop nebo z cloudu a obaly alb i popisky skladeb upravíte přímo v telefonu. Soubory zůstávají v iPhonu, takže hudba hraje i v letadle nebo v metru bez signálu. Pustit ji můžete také přes AirPlay a Bluetooth i v autě přes CarPlay. Skladby z Apple Music ale Doppler nepřehraje.
Aplikaci si stáhnete zdarma a týden ji zkoušíte bez placení, plnou verzi pak odemknete za 249 Kč. Jak jednorázový nákup funguje u velkých nových verzí, ukázal v roce 2023 Doppler 3, první placený upgrade po třech letech. Přechod na něj byl dobrovolný a starší verze dál dostávaly opravy chyb.
Procreate Pocket: kreslení bez generativní AI
Procreate Pocket je iPhonová verze známé kreslicí aplikace pro iPad a stojí 149 Kč. Nabízí stovky štětců s podrobným nastavením, vrstvy s maskami, animaci snímek po snímku i funkci QuickShape, která z ručně načrtnutého kolečka udělá dokonalý kruh. Do aplikace můžete naimportovat i štětce z Photoshopu. Na displeji telefonu se hodí hlavně na skici, kresbu do fotografií a poznámky do dokumentů, na velké ilustrace je vhodnější iPad.
Tvůrci Procreate veřejně odmítají generativní AI a do svých aplikací ji nepřidávají. K vašim kresbám nemají přístup a vaši činnost v aplikaci nesledují.
Halide: přirozené fotky a doživotní licence za cenu čtyř let předplatného
Halide Mark III umí vypnout většinu automatických úprav, kterými iPhone fotky „vylepšuje“. Režim Process Zero vynechá zpracování, při kterém iPhone skládá fotku z několika záběrů a dolaďuje ji umělou inteligencí. Snímky pak mají přirozenější kontrast a barvy, které připomínají film. Halide k tomu přidává filmové styly připravené s hollywoodským koloristou, ruční ostření se zvýrazněním ostrých hran, makro režim a editor, ve kterém zachráníte detaily ve stínech i světlech.
Aplikaci lze stáhnout zdarma, bez zaplacení ji ale nevyužijete. Vybírat můžete mezi ročním předplatným za 499 Kč a jednorázovým nákupem za 1 990 Kč. Doživotní licence se tedy vyplatí až po čtyřech letech. Majitelé předchozí verze Mark II ale dostali Mark III zdarma.
Stardew Valley: farma na desítky hodin bez dalších plateb
Stardew Valley patří k nejlepším hrám, jaké kdy vznikly. Eric Barone ji čtyři roky úplně sám programoval, kreslil i skládal k ní hudbu. Z nenápadné farmářské hry se pak stal jeden z nejprodávanějších titulů historie s více než 50 miliony prodaných kopií. Na iPhonu stojí 129 Kč a nic dalšího v ní nekoupíte. Zděděnou zarostlou farmu proměníte v prosperující hospodářství, chováte zvířata, rybaříte, prozkoumáváte doly plné příšer a postupně se sbližujete s obyvateli městečka, z nichž si dvanáct můžete i vzít. Obsahu je na víc než 50 hodin. Mobilní verzi ovládáte dotykem, hra automaticky ukládá postup a pamatuje si, kde jste skončili.
Barone, známý pod přezdívkou ConcernedApe, v roce 2024 přísahal „na čest svého rodu“, že za aktualizace a rozšíření nikdy nebude chtít peníze. Velká aktualizace 1.6 s novými událostmi, plodinami a domácími mazlíčky tak na iPhone dorazila zdarma. Hra podporuje rodinné sdílení a v Apple Arcade ji najdete i jako Stardew Valley+, tam je ale součástí předplatného celé služby.
Doživotní licence se nevyplatí vždycky
Halide není jediná aplikace, která vedle předplatného nabízí i jednorázový nákup. Přehrávač videa Infuse chce za verzi Pro 349 Kč ročně, nebo 2 790 Kč jednorázově. Doživotní licence se u něj vyplatí až po osmi letech, u Halidu stačí čtyři roky. Jestli aplikace doživotní licenci vůbec nabízí, poznáte ještě před stažením v seznamu Nákupy v aplikaci na konci její stránky v App Storu. U Infuse tam najdete položku Infuse Pro – Lifetime, u Halidu One Time Purchase.
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Předplatné ať platí jiní: 10 nejlepších aplikací pro Android, které stačí koupit jednou
Things, PCalc, AutoSleep, Streaks, Doppler, Procreate Pocket a Stardew Valley přitom vyjdou dohromady na 1 344 Kč, tedy méně než čtyři roky předplatného Papriky Premium. A pokud vás zaujal i náš androidí výběr, šifrovaný messenger Threema za 199 Kč nebo karetní hru Balatro za 135 Kč si na iPhonu koupíte také jen jednou.