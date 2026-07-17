Trial verze jako tichý zabiják úspor: smažete aplikaci, ale platby se dál strhávají

- Zapomenutý třídenní trial po skončení přejde do pravidelných týdenních plateb
- Předplatné za 249 Kč týdně stojí za rok téměř 13 000 Kč
- Fleeceware poznáte podle kombinace vysoké ceny a matoucího paywallu, ne podle cenovky samotné
- Smazání aplikace předplatné nezruší, platby musíte zastavit v účtu Apple nebo Google
Nejdřív bývaly mobilní aplikace zdarma. Později jste jednou zaplatili a měli hotovo. Pak přišla měsíční a roční předplatná. Dnes se i obyčejný skener dokumentů, čistič úložiště nebo lokátor telefonu může účtovat každý týden.
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Jedna platba vypadá nevinně. Částka 179 Kč se na displeji snadno ztratí, při týdenním placení však za rok utratíte zhruba 9 300 Kč. Krátký trial navíc nechává na rozmyšlenou jen několik dní a po jeho skončení se placení rozběhne automaticky.
Konečnou cenu ukáže až systémové okno před potvrzením nákupu. Přehled nákupů v aplikaci může obsahovat více současných i starších variant a nabídka se může lišit podle země, předchozích nákupů nebo probíhající akce. Velké tlačítko s nápisem zdarma vám cenu neřekne. Čtěte hlavně částku, interval účtování a datum prvního obnovení.
Z týdenní stokoruny je za rok přes pět tisíc
Týdenní platby schovají vysokou celoroční částku do menších položek. Orientační roční přepočet vypadá takto:
- 99 Kč týdně znamená přes 5 000 Kč za rok
- 129 Kč týdně znamená zhruba 6 700 Kč za rok
- 179 Kč týdně znamená zhruba 9 300 Kč za rok
- 249 Kč týdně znamená téměř 13 000 Kč za rok
V App Storu má například aplikace Find my Phone – Family Locator mezi nákupy variantu za 249 Kč týdně. Za rok byste tak zaplatili téměř 13 000 Kč. Samotná cenovka podvod nedokazuje, ukazuje však, proč týdenní interval nepřehlížet. Před potvrzením si proto v systémovém okně ověřte cenu, četnost účtování a datum dalšího obnovení.
Než za podobnou aplikaci zaplatíte, podívejte se, zda potřebnou funkci už telefon nemá. iPhone umí v aplikaci Fotky vyhledat a sloučit duplicitní snímky; přesto je v App Storu i na Google Play přehršel aplikací, které stejnou funkci nabízejí za předplatné.
Placená aplikace může nabídnout lepší třídění, hromadné zpracování, cloudové služby nebo funkce s AI. U jednorázového úkolu však týdenní předplatné soupeří s bezplatnou systémovou funkcí, jednorázovým nákupem i levnější roční variantou.
Fleeceware kombinuje vysokou cenu s matoucím paywallem
Slovem fleeceware se označují aplikace, které staví byznys na nečekaně drahém předplatném a matoucí nabídce. Vývojář smí za kvalitní službu chtít vysokou cenu, pokud ji ukáže srozumitelně a zákazník přesně ví, co kupuje. Rozhodující je celý způsob prodeje, ne jedno číslo v ceníku.
Problém začíná, když paywall křičí „tři dny zdarma“, zatímco budoucí cenu a týdenní obnovení schová do drobného textu. Obří barevné tlačítko spustí trial, možnost pokračovat zdarma zastupuje malý křížek v rohu. Některé aplikace navíc postaví platební obrazovku před hlavní funkci, takže uživatel platbu potvrzuje dřív, než vůbec zjistí, zda mu služba vyhovuje.
Lokátory a čističe úložiště navíc těží ze spěchu. Lokátor si člověk instaluje ve chvíli, kdy nemůže najít telefon nebo se potřebuje rychle spojit s členem rodiny. Čistič zase slibuje okamžitě uvolnit místo pro video či aktualizaci. Třídenní trial se v takové chvíli potvrzuje snáz než při klidném porovnávání nabídek.
Rozšíření podobných postupů ukázala v roce 2024 také kontrola mezinárodní sítě spotřebitelských úřadů ICPEN. Z 642 vybraných webů a aplikací s předplatným našla alespoň jeden manipulativní prvek u 75,7 procenta.
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Tři dny zdarma, potom se rozběhne placené předplatné
U automaticky obnovovaného předplatného není trial demoverze, která po několika dnech jen přestane fungovat. Při jeho aktivaci obvykle potvrzujete i budoucí předplatné. Jakmile bezplatná část skončí, obchod strhne cenu za první placené období bez nového dotazu, pokud službu včas nezrušíte.
Apple i Google nechávají cenu na vývojáři, pro prodej předplatného však stanovují jasné mantinely. Pravidla App Storu požadují, aby automaticky obnovované předplatné přinášelo průběžnou hodnotu a zákazník před nákupem věděl, co za uvedenou cenu dostane. Apple zároveň může odmítnout aplikace, které se snaží uživatele napálit iracionálně vysokou cenou.
Google vyžaduje jasně ukázat cenu, četnost účtování, automatické obnovení i okamžik, kdy se trial změní v placené předplatné. Mezi nepřípustné nabídky řadí špatně viditelné tlačítko pro odmítnutí, nápadné zdůraznění bezplatné části na úkor budoucí ceny nebo předplatné určené pouze k získání jednorázové výhody.
O porušení pravidel rozhoduje celý prodejní proces: podoba paywallu, čitelnost ceny, možnost nabídku odmítnout i hodnota, kterou služba přináší při dalších platbách. K poctivému verdiktu nad konkrétní aplikací je proto potřeba vidět její skutečný paywall a vyzkoušet fungování služby. Veřejný ceník ukáže, kolik byste mohli zaplatit, sám však podvod nedokazuje.
Smazali jste aplikaci? Předplatné dál běží
Odinstalování odstraní ikonu z telefonu, nikoli závazek spojený s koupí předplatného. Apple na to upozorňuje v návodu k mazání aplikací a Google stejnou informaci uvádí ve své nápovědě k předplatnému. Další platby zastaví až vypnutí automatického obnovení.
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Po zrušení zpravidla zůstane služba dostupná do konce už zaplaceného období. Vypnutí dalšího obnovení nevrací dříve strženou částku. O vrácení peněz musíte požádat zvlášť a jeho schválení závisí na okolnostech a pravidlech příslušného obchodu.
Jak předplatné zkontrolovat a zrušit
Na iPhonu nebo iPadu: otevřete Nastavení, klepněte na své jméno a zvolte Předplatná. Vyberte konkrétní službu a klepněte na Zrušit předplatné. Pokud tlačítko nevidíte nebo se červeně zobrazuje zpráva o vypršení platnosti, předplatné už je zrušené.
Na Androidu: otevřete Google Play, klepněte na profilovou fotografii a zvolte Platby a předplatná, poté Předplatná. Vyberte službu, klepněte na Zrušit předplatné a dokončete potvrzení.
Pokud hledanou službu v přehledu nevidíte, zkontrolujte případný další účet Apple nebo Google, který v telefonu používáte. Pomůže také e-mailová účtenka a výpis z platební karty. Předplatné zakoupené přímo na webu provozovatele se ruší u něj, nikoli v App Storu nebo Google Play.
Než příště potvrdíte týdenní trial, udělejte tři věci: přepočítejte cenu na celý rok, přečtěte si částku účtovanou po skončení trialu a poznamenejte si datum obnovení. Týdenní cenovka schová vysoký součet do menších plateb, matematika však zůstává stejná. Pokud byste celou částku nezaplatili najednou, neposílejte ji bez rozmyslu po stovkách.