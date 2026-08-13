Tablety se řítí do problémů. Prodeje spadly Applu i Samsungu, levné modely čeká nemalé zdražování

- Globální prodeje tabletů se ve druhém čtvrtletí meziročně propadly o 10 % na 36 milionů kusů
- Apple zůstává s iPady jasnou jedničkou, zatímco Lenovo jako jediný z velkých výrobců zaznamenalo růst
- Kvůli nedostatku komponent výrobci přesouvají pozornost k dražším modelům, což může v dalších měsících tlačit ceny vzhůru
Trh s tablety vstoupil do období výrazného ochlazení. Podle nejnovější analýzy společnosti Omdia se ve druhém čtvrtletí letošního roku celosvětově dodalo 36 milionů tabletů, což představuje meziroční pokles o 10 %. Vývoj je o to výraznější, že druhé čtvrtletí bývá tradičně podpořeno rostoucí poptávkou před začátkem školního roku.
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Tablety čeká slabší druhá polovina roku
Podle analytičky Himani Mukka z Omdia jde o jeden z nejvýraznějších propadů tabletového trhu za poslední dva roky. Zpomalení sice odborníci očekávali, trh ale v předchozích kvartálech zůstával odolnější, než se původně předpokládalo. Tablety si přitom podle Omdia stále drží důležitou pozici v domácnostech, školství i firemním prostředí. Zejména větší a odnímatelné modely se stále častěji používají jako alternativa ke klasickým notebookům. Poptávku podporují také relativně dostupné ceny a rozšiřující se nabídka zařízení s většími displeji.
Problémem se ale stává dostupnost komponent. Výrobci proto v současné situaci nemají příliš velkou motivaci investovat do levnějších tabletů. Omezené výrobní kapacity a vyšší náklady na komponenty naopak nahrávají dražším modelům s vyšší marží. Omdia proto očekává, že trh bude klesat i po zbytek roku 2026.
Apple si drží téměř 40 % trhu
Největším výrobcem tabletů zůstává Apple. Ve druhém čtvrtletí dodal celosvětově 13,5 milionu iPadů, což znamená meziroční pokles o 8 %. Přesto mu patří dominantní 38% podíl na trhu. Největší část prodejů nadále tvoří klasický iPad, zatímco modely iPad Air a iPad mini se na celkovém objemu podílejí výrazně méně. iPad Pro, který cenou překračuje i MacBook Air, je pak úplná okrajovka.
Na druhém místě skončil Samsung s téměř 6 miliony dodaných tabletů. Korejský výrobce meziročně klesl o 13 %. Kvůli omezené dostupnosti komponent lze očekávat, že bude v průběhu roku upravovat produktový mix a dávat větší přednost modelům s vyšší marží. Lze navíc očekávat postupně zdražování nabídky, jako v případě Applu.
Zcela opačný vývoj zaznamenalo Lenovo. To bylo mezi největšími výrobci jedinou značkou, která ve druhém čtvrtletí rostla. Dodávky meziročně zvýšilo o výrazných 27 %. Část růstu ale podle Omdia souvisela s předzásobením prodejních kanálů před očekávaným zdražováním a velkými maloobchodními akcemi.
Čtvrté místo obsadilo Xiaomi s 2,8 milionu dodaných tabletů, což představuje pokles o 7 %. Firmě pomáhá především silná poptávka na domácím čínském trhu a pokračující růst v dalších zemích asijsko-pacifického regionu. Pětici největších výrobců uzavírá Huawei. Ten ve druhém čtvrtletí dodal 2,7 milionu tabletů, meziročně o 16 % méně.
The global tablet market entered its expected downturn in Q2 2026, with shipments falling 10% YoY. Discover what’s driving the market correction and how vendors are responding: https://t.co/CSee9xIRVF#ConsumerTechnology
— Omdia (@OmdiaHQ) August 6, 2026
Chromebooky doplácejí na drahé paměti
Slabší situace se netýká pouze klasických tabletů. Další propad zaznamenal podle Omdie také trh s Chromebooky, které však u nás nejsou tak oblíbené. Výrazně je ovlivnila především omezená dostupnost a rostoucí ceny pamětí. Právě paměti nyní tvoří u levných a školních zařízení nepoměrně velkou část výrobních nákladů. Chromebooky se proto podle Omdia staly jednou z kategorií, které současná situace na trhu komponent zasahuje nejcitelněji. Kromě jiného podíl na trhu levnějších laptopů či chromebooků ovlivnil i příchod MacBooku Neo.
Jedničkou zůstalo Lenovo, které dodalo 1,76 milionu Chromebooků, tedy o 3 % méně než před rokem. Pokles souvisel mimo jiné s dokončením první fáze japonského školního programu GIGA 2.0, v němž bylo Lenovo hlavním dodavatelem. Druhý skončil Acer s 1,18 milionu kusů a meziročním poklesem o 4 %. HP dodalo 1,15 milionu zařízení, což znamená propad o 13 %.
Výrazně naopak rostl Asus. Jeho dodávky Chromebooků meziročně vyskočily o 66 % na 749 tisíc kusů. Podíl firmy na trhu se tím zvýšil z 8 na 16 %. Za růstem stojí především dodávky pro program GIGA 2.0, obnova školních zařízení v USA a předzásobení před začátkem školního roku. Dell naopak zaznamenal jeden z největších propadů. Jeho dodávky se meziročně snížily o 47 % na 465 tisíc kusů.
Omdia očekává, že situace na trhu tabletů i Chromebooků zůstane náročná také v dalších měsících. Výrobci budou kvůli omezeným dodávkám komponent dávat přednost dražším zařízením a současně se budou snažit zvýšit význam softwaru, AI funkcí a navázaných služeb. Pro zákazníky to může znamenat menší výběr levných modelů a postupně také vyšší ceny.