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Google předčasně pohřbil šéfa OpenAI: Sam Altman se stal obětí kuriózní chyby

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 13. 8. 12:00
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Sam Altman
  • Pokud jste nedávno zadali do Googlu jméno Sama Altmana, možná jste zůstali v šoku
  • Dle největšího vyhledávače na světě totiž CEO společnosti OpenAI zemřel
  • Jednalo se ale pouze o chybu, která již byla napravena

Chyby dělá občas každý a falešné zprávy o úmrtí slavných osobností se čas od času objevují. Nyní se své virtuální smrti dočkal Sam Altman, spoluzakladatel a ředitel technologického giganta OpenAI, který stojí například za platformou ChatGPT. Spousta uživatelů zůstala kvůli této zprávě v šoku, ale šlo pouze o politováníhodný omyl, který už Google opravil.

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Sam Altman (ne)zemřel

Když zadáte toto jméno do Googlu dnes, zmínka o úmrtí Sama Altmana již bude pryč, ale ještě před pár desítkami hodin bylo vše jinak. Dne 12. srpna 2026 zobrazoval největší vyhledávač na světě při vyhledání ředitele společnosti OpenAI informaci, že zemřel právě v tento den. Výsledky vypadaly standardně, ale klasické informační okénko obsahovalo i datum jeho úmrtí.

Sam Altman na zahajující keynote DevDay pořádanou OpenAI
Sam Altman na zahajující keynote DevDay pořádanou OpenAI

Tato informace uživatele zmátla, protože o úmrtí této významné postavy technologického světa oficiálně neinformovalo žádné velké ani malé médium na světě. Stali jsme se snad svědky celosvětového spiknutí a někdo se snažil smrt Sama Altmana utajit? Tak tomu samozřejmě nebylo a jednalo se o pouhou chybu, za kterou navíc Google nebyl přímo zodpovědný.

Google se nechal nachytat

Chyby děláme všichni, to je známá věc a patří to k životu. Když se ale nechá nachytat na švestkách největší vyhledávač na světě, lidé si toho logicky všimnou a většinou to vyvolá řetězovou reakci. Ukázalo se, že za chybnou informaci o smrti Sama Altmana nemůže ani tak Google, jako jeho oficiální stránka na portálu Wikipedie.

Někdo ji upravil a přidal do ní informaci o jeho úmrtí, přičemž Google při vyhledávání jména tohoto vizionáře čerpal data právě z ní. Automatizované systémy Googlu při vyhledávání využívají různé zdroje, včetně Wikipedie a ty použijí k vytvoření souhrnu informací o tom, co vyhledáváte. Při sběru dat o Altmanovi se zkrátka načetly chybné informace z upravené stránky na Wikipedii.



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Situace je již v normálu

Na tuto chybnou informaci upozornili Google sami uživatelé, a ten sjednal nápravu velmi rychle. Společnost těmto všímavým uživatelům oficiálně poděkovala a nyní se u Sama Altmana informace o jeho úmrtí již neobjevují. Případ však ukazuje, jak náchylné mohou být vyhledávací algoritmy náchylné a že je možné nachytat i toho největšího hráče v branži.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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