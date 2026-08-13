Instagram mění po 10 letech logo. Uživatelé si z nové podoby dělají legraci

- Instagram po deseti letech mění podobu svého wordmarku
- Nové logo kombinuje kurzivu s klasickým tištěným písmem
- Uživatelé v něm ale často vidí spíš „Instagzam“ než Instagram
Instagram po více než deseti letech upravuje podobu svého loga, respektive stylizovaného nápisu „Instagram“. Pryč je charakteristické kurzivní písmo, které se stalo jedním z poznávacích znaků sociální sítě. Nová verze kombinuje prvky kurzivy a klasického tištěného písma a podle Instagramu má působit „čistěji a moderněji“.
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Instagram, nebo „Instagzam“?
Šéf Instagramu Adam Mosseri změnu oznámil s tím, že psané logo v horní části aplikace se nezměnilo celých deset let a podle něj proto nastal čas na osvěžení. Nové logo má zároveň odkazovat na původní podobu Instagramu a jeho jednoduchost. Grafické logo sociální sítě, které vychází z původního instantního fotoaparátu, zůstává nezměněné.
Bracing myself for the replies… pic.twitter.com/1TPy8Ug6pq
— Adam (@mosseri) August 13, 2026
Reakce uživatelů jsou ovšem rozpačité. Část z nich lituje konce dnes již ikonického kurzivního nápisu, jiní si z nové podoby dělají legraci. Nejčastěji se objevuje poznámka, že logo vypadá spíš jako „Instagzam“ než jako Instagram kvůli velmi stylizovanému písmenu „r“.
Mosseri přitom zjevně počítal s tím, že změna vyvolá diskuze. Nové logo zveřejnil také na Threads a vyzval uživatele, aby se podělili o své názory. Instagram tak po změně své vizuální identity pokračuje v postupném přepracovávání značky. Tentokrát se ale zdá, že nový wordmark si bude na přijetí mezi uživateli ještě chvíli počkat.