Apple mění strategii: s čipovou krizí chce bojovat velmi netradičním způsobem

- Společnost Apple se údajně rozhodla pozměnit strategii zásobování OLED displeji
- Důvodem je trvající krize na trhu paměťových čipů, se kterou se potýká téměř celý technologický svět
- Z pohledu Applu jde o neobvyklý krok – zásobování totiž dlouhodobě považuje za náklad, který je třeba minimalizovat
Rostoucí ceny počítačových komponentů tvrdě svírají prakticky celý technologický svět (snad s výjimkou AI společností a jejich data center). Výjimkou není ani Apple, který se v reakci na zvyšující se náklady rozhodl pozměnit strategii a prodloužit dobu, po kterou bude držet skladové zásoby OLED displejů. Podle serveru ETNews, který se odvolává na zdroje z jihokorejského průmyslu, nakupuje gigant z Cupertina zobrazovací panely ve vyšším počtu než doposud.
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Podle zjištění ETNews se Apple od druhého čtvrtletí letošního roku zřejmě rozhodl navýšit zásoby displejů tak, aby mu místo dosavadních čtyř týdnů vydržely o další dva týdny déle. To je poměrně neobvyklý krok, protože jablečná společnost dlouhodobě považovala zásobování za náklad, který je z dlouhodobého hlediska třeba spíše minimalizovat, nikoli navyšovat. Z tohoto pohledu Apple provozuje jeden z nejúspornějších dodavatelských řetězců v technologickém odvětví.
Změna strategie
Záměrné hromadění většího počtu panelů na delší dobu tedy představuje znatelnou změnu v tomto přístupu, která je podle jihokorejských zdrojů údajně způsobena prudkým nárůstem cen paměťových čipů, který se následně propisuje do ceny ostatních komponentů. Nákup většího počtu panelů, zejména během klidnějších období prodejního cyklu, by měl společnosti pomoci stabilizovat ceny. Apple se sice zdražení bránil, avšak již v červnu musel zvýšit ceny celkem u 14 produktů včetně všech počítačů Mac a iPadů. Očekává se, že zdražení se nevyhne ani nadcházející iPhone 18 Pro, který se uvedení na trh dočká v průběhu příštího měsíce.
Hlavními dodavateli OLED displejů pro iPhone nadále zůstávají společnosti Samsung a LG. Apple odebírá displeje také od čínské společnosti BOE, avšak v mnohem menší množství než od jihokorejské konkurence. Zdroj z displejového průmysl pro server ETNews uvedl, že delší doba skladování pravděpodobně ještě prodlouží po uvedení modelů iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max na trh.