Sora generuje neskutečná videa, ale jen vyvoleným. Poradíme, jak získat přístup (návod)

- OpenAI vydala aplikaci Sora pro generování videí pomocí AI, přístupná je zdarma
- Oficiálně je dostupná jen pro majitele iPhonů v USA a Kanadě, a navíc ještě s pozvánkou
- Sora klidně snese označení sociální sítě, je totiž první svého druhu
- Připravili jsme pro vás podrobného průvodce, jak se k Soře přihlásit a jak s ní pracovat
Přesně na 1. října společnost OpenAI uvedla novou aplikaci pro chytré telefony, která dokáže pomocí textových promptů generovat velmi kvalitní videa včetně hlasů, zvuků či hudby. A nejde jen o generátor, ale rovnou i o (zatím uzavřenou) sociální síť, ve které mohou uživatelé sdílet své výtvory. A některé klipy jsou neskutečně realistické a je velký problém je rozeznat od reality. Tvůrci Sory to aktuálně řeší tak, že u každého videa v různých časech a na různých místech zobrazují ikonku a text Sora.
Já sám Soru už více než týden aktivně používám, jelikož jde do jisté míry o fascinující a především zábavný nástroj, a v tomto článku vám chci shrnout své postřehy a dojmy, a také ukázat, jak se k aplikaci dostat. Úplně jednoduché to ale není, zvláště u mobilní aplikace.
Pozor na podvodné aplikace
V současné době je aplikace Sora dostupná výhradně pro iPhone a pouze na americkém či kanadském Apple Store. Případně se nabízí možnost přístupu skrze webovou verzi, ale pouze při využití VPN. V opačném případě skončíte na hlášce, že Sora není v České republice dostupná.
I přesto Applu do globálního App Store proklouzly různé napodobeniny, které se z uživatelů akorát snažily vymámit peníze za nesmyslné předplatné.
A ještě horší situace byla na Google Play pro Android, kde zatím oficiální aplikace neexistuje. Ta nejdrzejší podvodná, parazitující na jméně Sory, dokonce důvěřivým uživatelům nabízela předplatné za 75 tisíc korun. Po týdnu už je situace o něco klidnější a Apple i Google se snaží zakročovat, ale přesto by uživatelé měli být obezřetní.
Oficiální aplikace pro iPhone mimochodem v počtech stažení překonala i ChatGPT, když si ji za prvních 5 dní stáhlo více než milion uživatelů. Vzhledem k regionálnímu omezení a vstupu pouze na pozvánku je to úctyhodné číslo.
Získání přístupu k Soře
Postupy, jak se ke generátoru videí dostat, jsou dva. První je složitější a zahrnuje stažení mobilní aplikace do vašeho iPhonu. Druhý postup je jednodušší a stačit vám bude pouze VPN a pozvánka. Pokud si ale budete chtít vygenerovat svého virtuálního avatara (tzv. Cameo), bez mobilní aplikace se neobejdete.
Co budete potřebovat pro stažení aplikace na iPhone?
- iPhone
- americké Apple ID
- připojení přes VPN
- pozvánku (šestimístný kód)
Návodů, jak si založit americké Apple ID je na internetu spousta, případně se nabízí možnost přepnout region u vašeho stávajícího Apple ID, ale to příliš nedoporučuji – raději využijte nový profil. Do amerického Apple ID například nelze přidávat evropské platební karty a je nutné si tam „dobíjet“ peníze přes dárkové karty, které se dají koupit například na Amazonu. Za mě je vůbec nejlepší zůstat v iPhone přihlášený se svým současným Apple ID, ale s druhým, nově vytvořeným americkým se přihlásit pouze do App Store.
To provedete tak, že otevřete nabídku Nastavení – kliknete na svůj Apple účet, následně vyberete volbu Média & Nákupy, kde se odhlásíte s vaším hlavním Apple ID a následně se přihlásíte s nově vytvořeným americkým Apple ID.
Jakmile máte hotovo, stačí v App Store vyhledat oficiální aplikaci Sora a stáhnout si ji, případně použijte tento odkaz. Následující kapitolu přeskočte a pokračujte na odstavec věnující se získání pozvánky (kódu). Před prvním spuštěním aplikace ještě nezapomeňte zapnout VPN.
Co budete potřebovat při přístupu přes webovou verzi?
- připojení přes VPN
- pozvánku
V případě přístupu ke generátoru videí přes webový prohlížeč je postup výrazně jednodušší. Postačí vám pouze se skrze VPN připojit do USA či Kanady. Následně přejděte na tuto adresu.
Jak získat pozvánku do Sora AI?
Posledním krokem, ať už při přístupu skrze aplikaci nebo přes web, je nutnost mít pozvánku. Nejde o nic jiného než o šestimístný kód, který zadáte při prvním přihlášení. Nejjednodušší je ji získat na Redditu (mně to zabralo zhruba 2 minuty), případně skrze Discord v kanále #sora-invite-codes. Existují také speciální webové stránky, kde můžete pozvánku získat, nicméně u nich už spolehlivost tak vysoká není. V žádném případě pozvánkový kód nikde nekupujte, získat jej zdarma je totiž extrémně snadné.
Každý uživatel může nasdílet maximálně 4 pozvánky, proto pokud získáte přístup, můžete se o své kódy podělit s ostatními zájemci.
Jak generovat video pomocí Sora AI?
Jakmile se přihlásíte, ať už v aplikaci, nebo do webové verze, můžete se pustit do generování videí. Jak jsem psal výše, webová verze vám nedovolí vytvořit vašeho virtuálního avatara (Cameo), k tomu je potřeba mobilní aplikace.
Jinými slovy, přes webovou verzi máte možnost generovat videa, ve kterých ale nebudete vy. Využívat však můžete avatary jiných lidí, například Sama Altmana, kteří svolili, že jejich Cameo pro tyto potřeby lze využívat.
Tip: Zatímco u webové verze se bez VPN připojení neobejdete po celou dobu používání, mobilní aplikace vám po prvním přihlášení bude fungovat i bez ní. Přijde mi ale, že když ji používám s aktivní VPN, je odezva (načítání videí) o něco lepší.
Samotné vytvoření avatara je geniálně jednoduché. Doporučuji to dělat na dobře osvětleném místě a s jednotným pozadím, aby byl scan co nejlepší. Pomocí selfie kamery aplikace oskenuje vaši hlavu a ještě po vás bude chtít, abyste přečetli několik číslovek, aby si systém uložil váš hlas. Já jsem pro tyto potřeby k iPhonu připojil externí mikrofon, aby byla kvalita mého hlasu zaznamenána co nejlépe.
Jak vytvořit avatara (Cameo) v nejlepší kvalitě?
- Natočte se v dobrých světelných podmínkách, ne v šeru či ve tmě. Právě osvětlení je zdaleka nejčastější příčinou nekvalitních záběrů.
- Použijte čisté pozadí, žádné filtry ani „beauty“ efekty a sundejte si čepici či sluneční brýle s tónovanými skly, aby byly vaše rysy dobře viditelné.
- Natáčejte v tiché místnosti. Zavřete okna a dveře, vypněte ventilátory a hudbu a požádejte ostatní, aby během nahrávání nemluvili. Pokud máte k dispozici mikrofon, použijte ho.
Po zhruba minutovém zpracování vám Sora vytvoří vašeho avatara. Pokud s ním nebudete spokojeni, jednoduše jej smažete a vytvoříte si nového. Následně si můžete nastavit, jestli jej chcete nabídnout ostatním uživatelům sítě k využití, nebo jen vašim přátelům, případně Cameo omezit pouze pro sebe, což doporučuji.
Nyní už se můžete pustit do generování vlastních videí. Sora umí aktuálně vytvářet 10vteřinové záznamy v režimu na výšku (704 × 1280 px) nebo na šířku (1280 × 720 px). Fantazii se meze nekladou a příkazy můžete psát jak v češtině, tak angličtině. Samotné vytvoření videa trvá zhruba jednu až tři minuty, podle vytížení sítě.
Pravidla pro generování videí
Sora má jasně stanovená pravidla, která určují, jaký obsah je při generování videí povolený a co uživatelé v promptech (příkazech) nesmějí zadávat. Cílem je zajistit bezpečné, legální a etické využití nástroje.
Především je zakázáno vytvářet videa s násilným, sexuálním nebo nenávistným obsahem, a to včetně scén s nahotou, brutalitou či diskriminací vůči jednotlivcům nebo skupinám. Stejně tak není povoleno generovat materiály, které by mohly podporovat nebezpečné chování, například sebepoškozování, extremismus nebo výzvy k porušování zákonů.
Uživatelé nesmí v promptech používat podobu skutečných osob bez jejich souhlasu, zejména známých osobností, aby nedocházelo ke tvorbě deepfake videí. Zakázané je rovněž porušování autorských práv a duševního vlastnictví – tedy využívání chráněných značek, postav, log či motivů z filmů a her. OpenAI zároveň umožňuje držitelům práv své dílo z generování vyloučit.
Každé vygenerované video prochází automatickou kontrolou jednotlivých snímků, aby se zabránilo výstupům, které by tato pravidla porušovaly. Navíc jsou do videí přidávána digitální vodoznakování a metadata (podle standardu C2PA), která označují, že video vzniklo pomocí umělé inteligence.
Z těchto důvodů je důležité, aby uživatelé při práci se Sorou volili prompty, které jsou kreativní, ale zároveň respektují právní a etické zásady i limity nastavené OpenAI. V opačném případě se při generování videa zobrazí hláška, že daný prompt porušuje pravidla služby.