Nemáte ji v telefonu také? Desítky mobilních aplikací slibují nemožné, kradou ale uživatelská data

- Na obchodě Google Play se nacházely takřka tři desítky podvodných aplikací
- Ty slibovaly nahlédnutí do soukromí jiných uživatelů
- Namísto toho kradly data či peníze těch, co si aplikace stáhli
Oficiální obchod s aplikacemi Google Play by měl být bezpečným místem, kde se nacházejí jen ověřené a bezpečné aplikace. V praxi tomu tak ale bohužel není a vzhledem k jejich obrovskému množství je velmi těžké všechno uhlídat. Tu a tam se proto na Google Play objeví aplikace, které jsou pro uživatelé potenciálním rizikem. To je také případ 28 aplikací, které se na obchodě s aplikacemi pro operační systém Android objevily.
Na očividný podvod se nachytaly miliony uživatelů
Nově odhalený podvod ukazuje, jak daleko může pochybná aplikace zajít, než se na ní přijde. Na Google Play se totiž objevilo 28 aplikací, které si připsaly více než 7,3 milionu stažení tím, že slibovaly přístup k telefonním záznamům, SMS zprávám a historii hovorů v aplikaci WhatsApp jiných uživatelů. Každý, kdo se ale chtěl podívat do soukromí jiných lidí, sám naletěl podvodníkům – bezpečnostní pracovníci společnosti ESET tento podvod podrobně popsali ve zprávě na webu WeLiveSecurity, kde tyto aplikace souhrnně označují jako „CallPhantom“.
Aplikace se lišily vzhledem, ale princip byl stejný: uživatel zadal telefonní číslo, zaplatil za odemčení údajných záznamů o komunikaci a na oplátku obdržel falešná data. Výzkumníci zjistili, že některé aplikace generovaly náhodná telefonní čísla a přiřazovaly k nim jména a podrobnosti o hovorech. Jiné aplikace zase žádaly uživatele o e-mailovou adresu, na kterou měla být údajně zaslána „obnovená“ historie. ESET uvádí, že tyto aplikace nepožadovaly žádná hloubková oprávnění a neměly žádnou reálnou možnost tyto údaje získat.
Ačkoli je v tomto případě podvod více než zřejmý, nikdo si nezaslouží být podveden. Tyto aplikace neslibovaly levnější tapety, ani lepší widget s předpovědí počasí – tvrdily, že nabízejí přístup k soukromé historii komunikace jiné osoby. ESET nahlásil těchto 28 aplikací Googlu 16. prosince a v době zveřejnění této zprávy již byly všechny z obchodu Google Play odstraněny. Ačkoli se v souvislosti s ochranou před podvody často kritizuje instalace aplikací mimo oficiální kanály, je třeba si uvědomit, že i obchod Play Store může obsahovat nebezpečný obsah.