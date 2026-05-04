Drsný podvod na majitele Apple Watch: koupíte si stylový ciferník a jste bez peněz

- Na sociálních sítích můžete narazit na nebezpečnou podvodnou reklamu
- Láká na velmi působivé ciferníky pro Apple Watch nejen s motivem Super Mario Bros.
- Pokud se necháte nalákat, můžete přijít o peníze
Systém watchOS, jenž pohání chytré hodinky Apple Watch, je stále celkem uzavřený a nenabízí komunitní „dílnu“ na ciferníky. Uživatelé tak musí využívat jeden z mnoha desítek předpřipravených ciferníků, případně pokoutně stáhnout z internetu nástroj, který vytvořené grafické návrhy převede do formátu ciferníku. Tuto metodu ale doporučit nelze – trh s alternativními ciferníky se totiž hemží podvodníky. Ti navíc vytváří nejrůznější grafické motivy reflektující aktuální dění ve světě (premiéra nového filmu, let kolem Měsíce…).
Podvod s ciferníky k Apple Watch
Na první pohled působí podobné weby neškodně. Nabízejí stovky barevných designů, často s motivy populárních značek, filmů nebo herních postav, a slibují, že z Apple Watch udělají originální doplněk. Jenže právě tady začíná problém: watchOS sice umožňuje měnit ciferníky, ale ne tak, jak si to mnozí představují z Androidu. Už to by vás mělo zarazit.
Tyto stránky totiž většinou nešíří skutečné ciferníky pro Apple Watch, ale spíše balíčky profilů, aplikací nebo návodů, které uživatele navedou k instalaci neověřeného obsahu. V horších případech jde o klasický podvod: zaplatíte, ale žádný funkční ciferník nedostanete, případně skončíte u nekvalitní náhrady, která s watchOS ani pořádně nefunguje.
Z dostupných zkušeností uživatelů na webu společnosti Apple vyplývá několik opakujících se scénářů. Lidé si stěžují, že po zaplacení obdrží jen komplikovaný postup s instalací aplikací, které často vyžadují přístup k datům nebo účtům. Jiní uvádějí, že ciferník vůbec neodpovídá tomu, co bylo prezentováno – místo plnohodnotného grafického návrhu jde například jen o statický obrázek v aplikaci. Často pak není možné získat peníze zpět.
Problém je i v tom, že Apple podobné úpravy systému oficiálně neumožňuje. watchOS je uzavřený ekosystém a vlastní ciferníky třetích stran nepodporuje. Jakmile tedy někdo slibuje „tajný trik“ nebo „skrytý způsob“, jak dostat do hodinek plnohodnotný ciferník s Mariem, je to první varovný signál.
Právě tato uzavřenost je důvod, proč podobné nabídky vznikají – a zároveň proč jsou podezřelé. Na rozdíl od Androidu totiž Apple striktně kontroluje, co se do systému dostane. To znamená, že jakýkoliv „hack“ nebo obcházení pravidel je nejen rizikové, ale často rovnou odkázané k nefunkčnosti.
Podvodná reklama na Instagramu
Perličkou na tom všem je, že reklama na podobnou podvodnou službu, která má za cíl jen oklamat nicnetušící uživatele, se objevuje na sociálních sítích coby sponzorovaný příspěvek. Bohužel nejde o nic neobvyklého, placená reklama na závadnou službu přes platformy společnosti Meta je neustále se opakující problém.
Meta je často terčem kritiky za to, že přistupuje k moderaci a schvalování placených příspěvků velmi ledabyle až laxně, což ostatně potvrzuje i tento případ. Už v minulosti jsme informovali o podvodných příspěvcích, které dny či týdny visely na Facebooku či Instagramu bez zjevné reakce moderátorů, přestože byly mnohokrát reportovány.
V únoru letošního roku vypustila agentura Gen studii, podle které se za necelý měsíc objeví na sociálních sítích v EU a Velké Británii zhruba 14,5 milionu reklam. Necelých 31 %, tedy bezmála třetina z nich, přitom má prvky podvodného jednání, odkazuje na nebezpečné stránky nebo rovnou na malware. Provozovatel platformy, na které se podvodná reklama vyskytuje, přitom zakročí zpravidla až ve chvíli, kdy je to nezbytné.