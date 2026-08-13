Šílené omyly vývojářů: tyto geniální nápady stály miliardy, ale lidé je nechtěli

- Lis Juicero za téměř 15 000 Kč obsahoval stovky součástek, jeho sáčky přesto dokázaly nahradit dvě ruce
- Amazon zlevnil Fire Phone s dvouletou smlouvou ze 199 dolarů na 0,99 dolaru necelé dva měsíce po zahájení prodeje
- LG G5 a jeho modulární příslušenství získaly na veletrhu 33 ocenění; telefon se ale při výměně modulu musel vypnout
- Původní provozovatel satelitní sítě Iridium zbankrotoval pouhých devět měsíců po spuštění služby
Nejzajímavější technologické propadáky často nejsou špatně vyrobené. Naopak. Jeden ukrývá stovky součástek vyrobených na míru, jiný spoléhá na desítky satelitů na oběžné dráze a další nabízí funkci, jakou konkurence nemá. Potíž nastane až ve chvíli, kdy se zákazník zeptá, k čemu mu celá ta technika vlastně bude.
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Následující pětice neselhala stejným způsobem. Jeden výrobek řešil téměř neexistující problém, u jiného by zákazníci museli změnit zažité návyky a další mířil na zákazníky, kteří v době jeho uvedení ještě neexistovali. Všechny ale narazily na rozpor mezi tím, co šlo technicky postavit, a tím, za co byli lidé ochotni zaplatit.
Juicero postavilo 400 součástek proti dvěma rukám
Juicero vypadalo jako kávovar na kapsle, pouze místo kávy slibovalo čerstvou šťávu. Zákazník vložil sáček s předem zpracovaným ovocem a zeleninou, přístroj načetl QR kód a vytlačil obsah do sklenice. Protože byl připojený k internetu, před každým lisováním ověřil, zda lze sáček použít. Mohl tak odmítnout prošlé balení nebo sáček, který výrobce kvůli problému stáhl z prodeje. Odpadlo krájení i mytí odšťavňovače.
Lis se začal v roce 2016 prodávat za bezmála 15 000 Kč, později zlevnil přibližně na 8 500 Kč. Uvnitř se skrývala nečekaně složitá technika. Zakladatel Doug Evans mluvil o 400 součástkách vyrobených na míru, dvou motorech, deseti deskách plošných spojů, skeneru a mechanismu schopném vyvinout sílu několika tun. Také nezávislé rozebrání lisu ukázalo drahou a nezvykle důkladnou konstrukci.
V dubnu 2017 pak reportéři Bloomberg vzali jeden ze sáčků a zmáčkli jej rukama. Dostali z něj srovnatelné množství šťávy, někdy dokonce rychleji než pomocí stroje. Jejich praktický test proměnil Juicero v ukázku zařízení, jehož technická propracovanost zákazníkovi příliš nepomáhala.
Firma získala od investorů 2,6 miliardy Kč a v září 2017 ukončila provoz. Konstruktéři přitom splnili zadání. Velmi dobře postavili stroj, který automatizoval zmáčknutí sáčku.
Amazon v roce 2014 nepředstavil obyčejný smartphone. Fire Phone používal čtyři specializované přední kamery a infračervené světlo, aby sledoval polohu hlavy a měnil perspektivu obrazu. Vestavěná funkce Firefly zase poznávala knihy, hudbu, filmy, čárové kódy a další předměty. Amazon při uvedení telefonu tvrdil, že systém dokáže rozpoznat přes 100 milionů objektů.
Když Firefly poznala výrobek, nabídla cestu k jeho nákupu na Amazonu. To byla užitečná funkce, jen možná o něco užitečnější pro Amazon než pro zákazníka. Ten navíc dostal systém bez Google Play, omezenější nabídku aplikací a v USA exkluzivitu u operátora AT&T.
Cena s dvouletou smlouvou začínala na 199 dolarech, tedy asi 4 200 Kč; bez smlouvy na necelých 14 000 Kč. Fire Phone se tedy pustil do souboje se zavedenými špičkovými modely, aniž by zákazníkovi nabídl stejně vyzrálé prostředí. Dne 8. září 2014, necelé dva měsíce po zahájení prodeje, Amazon zlevnil telefon s dvouletým úvazkem na 0,99 dolaru, tedy asi 21 Kč.
Ani tato symbolická cena situaci nezachránila. Amazon později ve výroční zprávě vyčíslil odpis zásob a závazky vůči dodavatelům spojené s Fire Phonem na zhruba 3,6 miliardy Kč. Čtyři kamery dokázaly sledovat hlavu, ale nenašly dost lidí ochotných kvůli nim opustit iPhone nebo běžný Android.
LG G5 se při každém vylepšení musel vypnout
Na Mobile World Congressu 2016 působil LG G5 jako vítaná vzpoura proti stále podobnějším smartphonům. Stiskli jste tlačítko, vysunuli spodní část telefonu společně s baterií a mohli ji nahradit jiným modulem. Fotografický grip Cam Plus přidal fyzickou spoušť, ovládání zoomu a větší baterii, Hi-Fi Plus zase kvalitnější zvukový převodník.
Nápad zaujal. LG G5 a příslušenství Friends získaly na veletrhu dohromady 33 ocenění. Telefon navíc zachoval vyměnitelnou baterii v kovovém těle a přinesl širokoúhlý fotoaparát, který se později stal běžnou součástí smartphonů.
V běžném používání však modularita ukázala hlavní slabinu. Protože se s dolním dílem vytahovala také baterie, bylo nutné telefon nejprve vypnout. Po zasunutí modulu jej uživatel znovu ručně zapnul a počkal na start systému. Pokud chtěl rychle nasadit fotografický grip, mohl mezitím přijít právě o snímek, kvůli kterému jej vytahoval.
Skutečných modulů navíc vzniklo málo a byly úzce spojené s jediným modelem telefonu. LG ve čtvrtletních výsledcích připisovalo provozní ztrátu mobilní divize ve výši přibližně 2,8 miliardy Kč zvýšeným výdajům na marketing a poněkud pomalému nástupu prodejů G5. Nástupce LG G6 už modulární konstrukci neměl. Přežil naopak nenápadnější širokoúhlý fotoaparát, který nepotřeboval restart ani kufřík příslušenství.
Google Glass byly pracovní pomůckou převlečenou za módní doplněk
Google Glass vypadaly v roce 2012 jako počítačová platforma z příští dekády. Malý displej před okem zobrazoval navigaci a oznámení, zabudovaný fotoaparát pořizoval snímky a natáčel video a část funkcí šlo ovládat hlasem. Explorer Edition se později prodávala přibližně za 32 000 Kč, přesto zůstávala spíš placeným prototypem než hotovým spotřebitelským výrobkem.
Vývojářskou verzi jsme si vyzkoušeli už v roce 2013. Brýle byly překvapivě lehké a nosily se dobře, ale při nepřetržitém nahrávání videa vydržely v našem testu něco málo přes dvě hodiny. Při používání navigace vydržely přibližně pět hodin a potřebovaly připojený telefon, protože neměly vlastní GPS.
Ještě podstatnější omezení se nedalo odstranit větší baterií. Člověk stojící naproti majiteli viděl kameru namířenou na svůj obličej a nemohl si být jistý, zda jej brýle právě nenatáčejí.
Program Explorer skončil v lednu 2015, ale technika nezmizela. Google později Glass upravil pro firmy a spolupracoval například s Boeingem, DHL nebo zdravotnickými zařízeními, připomíná historie projektu. Ve skladu či továrně dávaly informace před okem a volné ruce jasný smysl. Google tedy nemusel vymýšlet jiné brýle, ale jiného zákazníka.
Telefonování přes Iridium bylo pro běžné zákazníky příliš drahé
Vedle Iridia vypadají rozměry předchozích propadáků skromně. Projekt měl vytvořit globální telefonní síť pro místa, kam nedosahovaly pozemní mobilní vysílače. Síť měla prostřednictvím desítek satelitů na nízké oběžné dráze umožnit hovory prakticky odkudkoli na Zemi.
Původní návrh počítal se 77 družicemi, a proto dostal jméno podle prvku iridium s protonovým číslem 77. Inženýři později zjistili, že stačí 66 satelitů, název už však nezměnili.
Ke spojení se sítí nestačil běžný mobil. Zákazník potřeboval speciální satelitní telefon určený pro síť Iridium, který vyšel zhruba na 64 000 Kč. Minuta hovoru stála dalších 64 až 170 Kč. Přístroj potřeboval výhled na oblohu, takže měl potíže uvnitř budov a mezi vysokou městskou zástavbou. Běžný zákazník si mezitím mohl koupit podstatně levnější mobil a sledovat, jak pozemní sítě rychle rozšiřují pokrytí.
Iridium zahájilo komerční provoz 1. listopadu 1998. V srpnu 1999, pouhých devět měsíců nato, původní firma požádala o ochranu před věřiteli. Ceny zařízení, hovorů i rychlý rozvoj mobilních sítí shrnuje rozbor NSF. Aktiva, jejichž vybudování stálo přibližně 128 miliard Kč, pak noví vlastníci získali asi za 530 milionů Kč.
Pád původní firmy však nebyl koncem samotné sítě. Noví vlastníci našli zákazníky v námořní dopravě, letectví, armádě, záchranných službách a dalších oborech, kde má globální spojení skutečnou cenu.
Iridium nakonec přežilo bankrot původní firmy, protože našlo uživatele, kteří globální spojení opravdu potřebovali. Podobně se Google Glass uplatnily až ve firmách. Obě technologie přežily až poté, co přestaly mířit na každého a začaly řešit konkrétní potřeby několika oborů.