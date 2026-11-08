Předplatné ať platí jiní: 10 nejlepších aplikací pro Android, které stačí koupit jednou

- Za obyčejný čistič úložiště dnes často platíte předplatné, aplikace v tomto výběru stačí koupit jednou
- Plnou verzi většinou nejdřív vyzkoušíte zdarma a v novém telefonu za ni znovu neplatíte
- Automatizaci telefonu v Taskeru pořídíte za 110 Kč, šifrovaný messenger Threema za 160 Kč
- Offline mapy OsmAnd ukazují, kde jednorázová licence končí: za cloud a počasí se platí předplatné
Před časem jsme rozebírali, jak se třídenní zkušební verze potichu promění v placené předplatné. Týdenní předplatné dnes vývojáři účtují i za obyčejný čistič úložiště nebo lokátor telefonu. U lokátoru za 249 Kč týdně to za rok dělá 12 948 Kč. Na Google Play ale pořád najdete i opačný přístup: aplikaci zaplatíte jednou, plná verze vám zůstane a při přechodu na nový telefon ji se stejným účtem Google nainstalujete znovu bez další platby.
Jednorázová licence se udržela hlavně u nástrojů, které odvedou práci přímo v telefonu. Uklízejí úložiště, přehrávají hudbu, spouštějí automatické úlohy nebo vás ráno budí. U funkcí, které běží na serverech vývojáře, třeba u zálohy do cloudu nebo předpovědi počasí, se naopak vedle jednorázové licence často objeví předplatné.
Většinu aplikací si můžete před nákupem vyzkoušet v bezplatné verzi nebo ve zkušební době. Plnou verzi pak odemknete nákupem přímo v aplikaci, případně samostatnou placenou aplikací, která funguje jako licenční klíč.
SD Maid 2/SE: úklid, který vám nejdřív ukáže, co smaže
SD Maid 2/SE je čistič úložiště, za který nemusíte platit každý týden. Neuklízí naslepo: u každého nalezeného souboru ukáže, ke které aplikaci patří. Nejužitečnější je Hledač mrtvol, který najde složky po aplikacích, jež jste už dávno odinstalovali. Analyzátor úložiště zase přehledně rozkreslí, co zabírá místo v paměti telefonu.
Všechny nástroje prohledají telefon zdarma, takže před placením vidíte, co by aplikace odstranila. Bez upgradu smažete zbytky po odinstalovaných aplikacích i soubory vybrané v analyzátoru. Zdarma funguje také Čistič systému, který odstraní logy, dočasné soubory, prázdné složky a další data nepatřící žádné aplikaci. Upgrade odemkne mazání mezipaměti aplikací a duplicitních souborů, kompresi fotografií a videí, plánované automatické čištění a neomezený Swiper, ve kterém procházíte složku soubor po souboru a přejetím prstu rozhodujete, co zůstane. Aplikace nemá reklamy a upgrade koupíte jednou za 170 Kč, nebo ho předplácíte za 79 Kč ročně.
Moon+ Reader Pro: e-knihy ve formátu, jaký zrovna máte
Moon+ Reader Pro stojí 300 Kč a přečte skoro cokoli: EPUB, MOBI, AZW3, FB2, PDF, DjVu, komiksy ve formátech CBZ a CBR i dokumenty DOCX nebo Markdown. Vzhled textu si upravíte do detailu, od písma a řádkování po okraje, odsazení odstavců a dělení slov. Stránky otáčíte klepnutím, gestem nebo tlačítky hlasitosti a jas měníte přejetím prstu po okraji displeje. Do PDF vyplníte formulář, přidáte zvýraznění, poznámky i text psaný rukou.
Bezplatná verze Moon+ Reader umí většinu čtecích funkcí, zobrazuje ale reklamy. Verze Pro je odstraní a přidá předčítání pomocí syntézy řeči, zamčení aplikace heslem, otáčení stránek tlačítky na Bluetooth sluchátkách nebo zástupce oblíbených knih na ploše. Vývojář navíc nabízí 30denní záruku vrácení peněz.
FolderSync Pro: fotky se zálohují samy, i na disk doma
FolderSync synchronizuje vybrané složky v telefonu s cloudovým úložištěm nebo s počítačem či diskem v domácí síti. Kromě Google Disku, OneDrivu a Dropboxu zvládá i MEGA, pCloud nebo Proton Drive a domácí síťový disk (NAS) připojí přes protokoly SMB, SFTP nebo WebDAV. Synchronizaci naplánujete a můžete ji omezit jen na domácí Wi-Fi. Fotky z výletu se pak zálohují samy, jakmile se telefon večer připojí k síti doma.
Se všemi službami synchronizuje už bezplatná verze, ale s reklamami. Bez nich je až samostatná aplikace FolderSync Pro za 170 Kč. FolderSync navíc funguje jako správce souborů, takže soubory v cloudu nebo na domácím disku kopírujete, přesouváte a mažete přímo z telefonu.
Tasker: telefon si nastavení přepíná sám
Synchronizaci ve FolderSync může spouštět i Tasker, aplikace pro automatizaci celého telefonu. Sleduje víc než 130 stavů a událostí, například spuštěnou aplikaci, denní dobu, polohu, připojenou Wi-Fi nebo příchozí SMS, a zareaguje na ně některou z víc než 350 akcí. Telefon tak po odchodu z domova sám zesílí vyzvánění, v noci zapne režim Nerušit nebo po připojení sluchátek pustí přehrávání. Úlohy lze spouštět i ručně, třeba dlaždicí v rychlém nastavení nebo dlouhým stiskem tlačítka hlasitosti.
Tasker stojí 110 Kč, sedmidenní zkušební verzi si stáhnete z webu vývojáře. Za velkou volnost se platí složitějším ovládáním, protože úlohy skládáte z proměnných, podmínek a akcí. Jednodušší začátek nabídne MacroDroid, ve kterém makro poskládáte ze spouštěče, akce a volitelné podmínky, například „baterie klesne pod 10 %, vypni Wi-Fi“. Bezplatná verze MacroDroidu ukazuje reklamy a dovolí pět maker. Neomezený počet maker bez reklam odemkne jednorázový nákup verze Pro a vývojář slibuje, že předplatné nezavede.
OsmAnd: mapy jednou, cloud a počasí v předplatném
OsmAnd je podrobná offline navigace postavená na datech OpenStreetMap. Proti jednodušším aplikacím z našeho přehledu offline navigací vyniká prací s trasami GPX, plánováním tras a navigačními profily pro auto, kolo, pěší i loď. Bezplatná verze navigaci i plánování zvládne, dovolí ale jen sedm stažení a do limitu se počítá i každá aktualizace mapy nebo hlasový balíček.
Placený balíček Maps+ odemkne neomezené stahování map, Android Auto, vrstevnice a terén, námořní hloubky, offline cestovní průvodce Wikivoyage i astronomický modul. Natrvalo ho získáte jako samostatnou aplikaci OsmAnd+ za 1 300 Kč, nebo stejně drahým nákupem uvnitř bezplatného OsmAndu. Za stejné funkce lze platit i ročním předplatným, které stojí zhruba pětinu doživotní licence. Jednorázový nákup se tedy vrátí za necelých pět let.
Předplatné OsmAnd Pro přidává hlavně služby, které běží na serverech vývojáře: zálohu a synchronizaci v OsmAnd Cloudu, průběžné aktualizace map podle změn v OpenStreetMap a předpověď počasí přímo v mapě. Mapy v telefonu si tedy koupíte jednou, za provoz serverů platíte dál.
Threema: messenger, který nechce vaše číslo
Threema stojí 160 Kč a bezplatnou verzi na vyzkoušení nemá. Místo telefonního čísla nebo e-mailu vás v ní identifikuje náhodně vygenerované Threema ID, takže účet nemusí být spojený s vaším jménem ani číslem. Zprávy, hlasové hovory i videohovory včetně skupinových se šifrují mezi koncovými zařízeními, servery jsou umístěné ve Švýcarsku a doručené zprávy z nich hned mizí. Přestože Threema provozuje vlastní servery, za soukromé používání zaplatíte jen jednou. Psát můžete i z počítače přes desktopovou aplikaci nebo webového klienta.
Messenger má ovšem cenu jen tehdy, když ho používají i lidé, se kterými si píšete, a u Threemy si ho každý musí koupit sám. Nejlépe proto funguje v rodině nebo v partě, která se na přechodu domluví společně.
Stellarium Plus: hvězdy, které pouhým okem neuvidíte
Za Stellarium Mobile stojí autor známého bezplatného planetária Stellarium pro počítače. Stačí namířit telefon na noční oblohu a aplikace popíše hvězdy, souhvězdí, planety i přelétající Mezinárodní vesmírnou stanici. Bezplatná verze zobrazí objekty do hvězdné velikosti 10. Tahle stupnice funguje obráceně, než by člověk čekal: čím vyšší číslo, tím slabší objekt. Pouhým okem pod tmavou oblohou dohlédnete zhruba k šesté velikosti, takže na večerní poznávání souhvězdí bezplatná verze bohatě stačí.
Stellarium Plus za 440 Kč sahá až k velikosti 22. Obsahuje 1,81 miliardy hvězd z katalogu družice Gaia a přes dva miliony galaxií a mlhovin. Hlavně ale přes Bluetooth nebo Wi-Fi ovládá dalekohledy s automatickým naváděním kompatibilní s protokoly NexStar, SynScan nebo LX200 a pomáhá naplánovat pozorování. Na chatě bez signálu si aplikace vystačí s offline sadou tří milionů hvězd. Plus se proto vyplatí především majitelům dalekohledu.
Poweramp: přehrávač pro vlastní hudební sbírku
Poweramp se hodí každému, kdo má hudbu uloženou v telefonu jako soubory. Přehraje běžné formáty, bezztrátovou hudbu ve vysokém rozlišení a k tomu internetová rádia. Spotify ani jiné streamovací služby ale nepřehraje.
Hlavní lákadlo je práce se zvukem. Grafický ekvalizér nabízí až 32 pásem, v parametrickém režimu si pásma přidáváte sami a u každého nastavíte frekvenci, šířku a o kolik ho zesílíte nebo ztlumíte. Předvolby AutoEq obsahují korekční křivky pro konkrétní modely sluchátek, takže nemusíte ladit od nuly. V režimu DVC řídí hlasitost přímo přehrávač a vynechá část zvukové cesty, kterou do telefonu přidal jeho výrobce. Zvuk tím získá rezervu a basy i výšky výrazně zesílíte bez zkreslení. Poweramp hraje i přes Android Auto a Chromecast, navazuje skladby bez mezer a zobrazí synchronizované texty písní.
Prvních 15 dní funguje jako plná verze. Potom ji odemknete nákupem v aplikaci nebo samostatným klíčem Poweramp Full Version Unlocker, který na Google Play stojí 250 Kč.
Užitečnost se u hry měří těžko, Balatro ale do výběru patří: stačí ho koupit jednou a za 135 Kč dostanete celou hru bez reklam a bez nákupů uvnitř. Na The Game Awards 2024 si první hra vývojáře s přezdívkou LocalThunk odnesla ceny za nejlepší nezávislou hru, nejlepší nezávislý debut i nejlepší mobilní hru.
Základem jsou pokerové kombinace. Z rozdaných karet skládáte páry, postupky nebo barvy a body za ně musí v každém kole překonat stanovený cíl. Hlavní roli ale brzy převezmou žolíky, které si mezi koly kupujete. Je jich přes 150 a každý mění bodování nebo pravidla po svém. Cíle kolo od kola prudce rostou, takže bez dobře poskládané sestavy žolíků daleko nedojdete, a na konci každé části čeká boss, který vám hru něčím ztíží.
Když v některém kole stanovený cíl nepřekonáte, hra končí a začínáte znovu od prvního kola, bez nasbíraných žolíků. Karty pokaždé přicházejí v jiném pořadí a mezi koly se nabízejí jiné žolíky, takže se každá hra vyvine jinak a sestavu, která minule fungovala, se vám nemusí podařit složit znovu. Přestože si Balatro půjčuje pokerové kombinace, skutečné peníze v něm nesázíte.
Sleep as Android: český budík s drahou doživotní licencí
Sleep as Android vyvíjí od roku 2010 Čech Petr Nálevka se svým týmem Urbandroid. Aplikace sleduje spánek a budí vás ve stanoveném okně ve chvíli, kdy spíte lehce. Telefon přitom nemusí ležet v posteli, aplikace zachytí pohyb sonarem z nočního stolku nebo senzory chytrých hodinek. Zvuky z ložnice vyhodnotí neuronová síť, která rozpozná chrápání i mluvení ze spánku. Kdo budík rád típne a spí dál, může si nastavit úkol, bez kterého zvonění nevypne, například naskenovat čárový kód na zubní pastě v koupelně.
Zkušební verze nabízí všechny funkce. Po jejím skončení vám budík, ukolébavky i úkoly proti zaspání zůstanou bez omezení, jen s reklamami. Měření spánku ale funguje pouze pět nocí v týdnu, v úterý a ve čtvrtek ne. Kdo chce hlavně spolehlivý budík, platit tedy nemusí. Neomezené měření odemkne předplatné, doživotní nákup v aplikaci nebo samostatný klíč Sleep as Android Unlock za 2 500 Kč. Klíč můžete sdílet s rodinou v knihovně Google. Doživotní nákup přímo v aplikaci sdílet nejde, vývojáři ho ale pravidelně nabízejí se slevou. Plnou zálohu do cloudu po každé noci si majitelé doživotní licence mohou připlatit malým ročním poplatkem, předplatitelé ji mají v ceně.
Licence vydrží tak dlouho jako aplikace
Jednorázový nákup neznamená, že vývojář bude aplikaci rozvíjet navždy. Příkladem je SD Maid ze začátku výběru: majitelé licence pro původní verzi dostávali aktualizace přes deset let, nástupce SD Maid 2/SE je ale samostatná aplikace s vlastním upgradem. Stará placená verze přitom dál funguje, pro novější Android vývojář jen doporučuje přejít na novou.
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I tak vychází jednorázová licence u aplikací na každodenní používání příznivě. Za Tasker, FolderSync Pro nebo upgrade SD Maid zaplatíte méně, než si vývojáři mnoha podobných aplikací účtují za jediný týden předplatného. Nejdražší položka výběru, klíč Sleep as Android Unlock za 2 500 Kč, se vyrovná zhruba deseti týdnům předplatného za 249 Kč z úvodu. Koupené aplikace vám přitom zůstanou v účtu Google i pro další telefony.
Za kterou aplikaci jste zaplatili jen jednou a dnes si bez ní telefon nedokážete představit? Podělte se o tip v komentářích.