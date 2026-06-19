Offline navigace v mobilu: takhle ušetříte data i nervy na zahraniční dovolené

- Google Mapy se hodí na podniky, recenze a dopravu. Offline režim ale neumí pěší ani cyklistické trasy
- Apple Mapy na iPhonu zvládnou po stažení oblasti navigaci autem, pěšky a veřejnou dopravou
- Na Androidu jsou jako bezplatná pojistka nejlepší Organic Maps, které funguje bez účtu a reklam
- Mapy.com pořád patří k nejlepším turistickým mapám, zdarma ale stáhnete jen jednu zvolenou offline zemi
Offline mapy většina lidí řeší až ve chvíli, kdy stojí na kraji cizího města, data nefungují a hotel je podle cedule „jen deset minut pěšky“. Jenže offline režim se v jednotlivých aplikacích liší. V každé z nich zůstane bez připojení dostupné něco jiného: v jedné jen mapový podklad, v jiné i vyhledávání, plánování trasy, hlasová navigace, turistické stezky nebo veřejná doprava.
Stáhněte si mapu v aplikaci, kterou běžně používáte, a k ní přidejte jednu zálohu, která funguje opravdu bez dat. Když první aplikace zvládne jen část práce, druhá vás pořád dostane aspoň k hotelu, parkovišti nebo nejbližší zastávce. Pokud jedete do země, kde neznáte jazyk, stejnou pozornost si zaslouží i překladač.
Nejdřív si stáhněte oblast, ne jen aplikaci
Nejdůležitější rada zní jednoduše: nestačí mít aplikaci nainstalovanou. Mapu konkrétní země, města, regionu nebo trasy si stáhněte ještě před odjezdem. U některých aplikací se stahuje výřez mapy, u jiných stát, region nebo konkrétní naplánovaná trasa. Po stažení má smysl zapnout režim Letadlo a zkusit, jestli se v mapě opravdu zobrazí uložená místa, vyhledávání a navigace.
GPS samo o sobě mobilní data nepotřebuje. Telefon tedy často pozná, kde jste, i když nemáte internet. Bez stažených podkladů ale uvidíte jen modrou tečku bez použitelné mapy. Datové připojení obvykle chybí také u dopravních informací, nového plánování trasy, sdílení polohy nebo vyhledávání podniků. Offline režim je záloha, ne kopie všeho, co aplikace umí online.
Google Maps online umí hodně. Offline jsou překvapivě omezené
Google Maps mají na dovolené něco, co se v jiných mapách nahrazuje těžko: podniky, recenze, fotky, otevírací dobu, dopravní situaci a aktuální údaje od uživatelů. V cizím městě se to často hodí víc než oficiální popisek v průvodci. Pokud máte data nebo cestovní eSIM, zůstanou Google Maps nejlepší první volbou.
Offline režim u Googlu umí méně, než by člověk čekal. Bez internetu nepodporuje trasy pro veřejnou dopravu, cyklistiku ani chůzi, takže poslouží hlavně pro automobilovou navigaci ve stažené oblasti. I u auta navíc přijdete o dopravní informace a alternativní trasy.
Na přesun půjčeným autem z letiště to stačit může. Na víkend v Římě, kdy půl dne chodíte pěšky a večer hledáte metro, už méně. Google Maps si proto nechte kvůli podnikům a online datům, ale mimo EU nebo mimo rozumný datový tarif bych je nebral jako jedinou navigaci v telefonu.
Apple Mapy zvládnou na iPhonu offline víc než Google
Majitelé iPhonů mají v telefonu aplikaci, kterou část lidí pořád zbytečně přeskakuje. Apple Mapy podporují offline mapy od iOS 17 a po stažení oblasti zvládnou navádění autem, pěšky, na kole i veřejnou dopravou tam, kde jsou tyto funkce dostupné. Neplatí to pro všechny země a regiony, ale proti offline režimu Google Maps je to pro iPhone důležitý rozdíl.
Apple Mapy dobře zapadají do systému a staženou oblast lze spravovat přímo v aplikaci. Postup jsme popsali v návodu k offline mapám v iOS 17. Pokud ve městě střídáte pěší trasu, auto a veřejnou dopravu, mohou být lepší, než by člověk čekal.
Mimo dobře pokrytá města ale nečekejte turistické podklady na úrovni Mapy.com ani komerční databázi podniků jako u Googlu. Pro uživatele iPhonu je doporučení jednoduché. Pokud jedete do oblasti, kde Apple offline mapy nabízí, stáhněte si ji před cestou. Do hor nebo mimo města bych k nim přidal ještě Organic Maps nebo Mapy.com.
Organic Maps jsou nejlepší bezplatná pojistka pro Android i iPhone
Organic Maps oceníte ve chvíli, kdy internet zmizí úplně. Fungují nad daty OpenStreetMap, běží offline, nevyžadují účet, nemají reklamu a vývojáři zdůrazňují, že aplikace nesleduje polohu uživatele. Dostupné jsou pro Android i iOS.
Jako bezplatná záloha dobře pokryje pěší pohyb po městě, turistiku, cyklovýlety i základní navigaci autem. Aplikace umí offline vyhledávání ve stažených mapách, pěší, cyklistickou i automobilovou navigaci a pracuje s turistickými trasami z OpenStreetMap. Cestovní průvodce s databází podniků jako u Googlu od ní nečekejte. Její hlavní úkol je jiný: fungovat spolehlivě bez účtu, reklam a mobilního signálu.
Pro většinu uživatelů Androidu bych Organic Maps doporučil jako první offline instalaci vedle Google Maps. Pro iPhone se hodí jako doplněk k Apple Mapám, zvlášť pokud jedete mimo města nebo řešíte soukromí. Když si před odletem stáhnete zemi, kam jedete, máte v telefonu mapu, která není závislá na účtu, reklamách ani mobilním signálu.
Mapy.com jsou česká jistota na turistiku, jen už ne bezedná zdarma
Mapy.com jsou pro českého cestovatele skoro reflex. Dlouhé roky platilo, že si člověk stáhl offline mapy a hotovo. Dnes je bezplatná část omezenější: bez placení si můžete stáhnout jednu zvolenou offline zemi včetně regionů. Premium odemyká neomezený počet offline map.
Pro jednu dovolenou v Chorvatsku nebo Itálii to nemusí vadit. Pro road trip přes několik států už je to horší, protože všechny potřebné země najednou zdarma v telefonu mít nebudete. O přechodu Mapy.cz na prémiovou verzi jsme psali už dříve.
Mapy.com nejvíc vyniknou při turistice a aktivním cestování. Automobilovou navigaci zvládnou, ale kvůli ní si je většina českých uživatelů neinstaluje. Hlavní důvod jsou turistické a cyklistické trasy, zimní mapa, plánování tras, výškové profily a offline vyhledávání, plánování i navigace ve stažených mapách. Limit jedné offline země není tragédie, jen je dobré ho znát před cestou.
Když jedete hlavně autem, podívejte se na HERE nebo Sygic
Pokud dovolená znamená dlouhé přesuny autem, půjčené auto v cizině a dálnice, začínají se hodit specializované navigace. HERE WeGo nabízí offline mapy v mnoha zemích a v aplikaci je řadí podle kontinentů, aby se potřebná oblast lépe hledala. Outdoorové vrstvy jako Mapy.com nemá a podniky nepokryje jako Google Maps, pro cestování autem a po městě ale stačí.
Sygic GPS Navigation cílí hlavně na řidiče. Staví na offline mapách, automobilové navigaci a řidičských funkcích. Zdarma jsou offline mapy, offline vyhledávání, výpočet trasy, body zájmu a statické radary. Plnohodnotné turn-by-turn navádění ale patří do placené části.
Hlasové pokyny, turn-by-turn navigace, asistent jízdních pruhů, upozornění na rychlostní limity, Android Auto, CarPlay a další řidičské funkce patří do Premium+. Jestli jedete jednou za rok do Chorvatska a jinak navigujete přes Google, placení se vám možná nevyplatí. Častější cesty do zahraničí a požadavek na plnohodnotnou offline navigaci už hrají víc pro Sygic.
OsmAnd umí hodně, ale jednoduchost nečekejte
OsmAnd osloví hlavně ty, kdo si před cestou chystají vlastní trasy, pracují s GPX a řeší vrstevnice, profily nebo různé režimy navigace. Staví na OpenStreetMap, umí globální offline mapy a navigaci, práci s trasami, import GPX, vlastní profily, topografické podklady a detailní nastavení navigace. Pro vícedenní trek, bikepacking, motorku nebo cesty mimo civilizaci zvládne víc než běžná městská navigace.
Pro běžného dovolenkáře už toho ale může být moc. OsmAnd umí hodně, jen mu musíte věnovat čas. Rozhraní není tak samozřejmé jako v Organic Maps nebo v Apple Mapách a bezplatná verze omezuje počet stažení. Limit je 5 bezplatných stažení na iOS a 7 na Androidu, přičemž se do něj počítají i aktualizace map, hlasové balíčky a další položky.
OsmAnd bych nedoporučil člověku, který si chce večer před odletem rychle stáhnout mapu Barcelony. Patří spíš k vícedenním trekům, GPX trasám, výškovým profilům a cestám, kde chcete přesně vědět, co máte v telefonu uložené. Je to méně dovolenková aplikace a víc mapový nástroj.
Bonus bez map: stáhněte si offline překladač
Kdybych měl k offline mapám vybrat jen jednu nemapovou aplikaci, bude to Google Překladač. Na Androidu i iOS si můžete před cestou stáhnout jazykové balíčky a překládat text i bez internetu. Hodí se u jídelního lístku, parkovací tabule, cedule na nádraží nebo krátké domluvy na recepci.
Google na svém webu připomíná také překlad fotoaparátem. U něj se ale vyplatí udělat stejný test jako u map: stáhnout jazyk, zapnout režim Letadlo a zkusit konkrétní scénář před cestou. U některých jazyků a režimů se může offline chování lišit, zatímco napsaný text bývá nejjistější základ.
Na iPhonu se vyplatí stáhnout jazyky také do vestavěné aplikace Překlad od Applu. V nastavení Překladu lze zapnout režim On-Device Mode, jen počítejte s tím, že offline překlady nemusí být tak přesné jako online. Na domluvu u přepážky nebo přečtení cedule to stačí. Překladač bez dat se na dovolené hodí častěji, než si člověk před cestou připustí.
Pro případ nouze
Mapy a překladač nepokrývají všechno. Pokud jedete do hor, do přírody nebo mimo běžné adresy, přidejte i lokální nouzovou aplikaci. Záchranka plně funguje v Česku, Maďarsku, Rakousku, Bavorsku a na Slovensku, ve Finsku umí zavolat na linku 112 a odeslat přesnou GPS polohu. Jako doplněk může posloužit i what3words, které přes GPS ukáže tříslovnou adresu místa i bez dat. Ani jedna aplikace ale nenahrazuje tísňovou linku: pro volání, SMS nebo sdílení polohy pořád potřebujete signál nebo datové připojení.
Nejlepší offline mapa neexistuje. Nejlepší je připravená dvojice
Pro většinu lidí dnes platí jednoduché doporučení. Na Androidu nechte Google Maps kvůli podnikům, recenzím a online datům, ale přidejte Organic Maps jako čistou offline zálohu. Na iPhonu stáhněte oblast v Apple Mapách a podle typu dovolené přidejte Organic Maps nebo Mapy.com. Pokud jedete autem přes půl Evropy, zvažte HERE WeGo nebo Sygic. Pokud jdete do hor, Mapy.com a OsmAnd budou lepší než běžné městské navigace.
Nejhorší je odjet s pocitem, že „nějaké mapy v telefonu přece mám“. Stažení offline oblasti trvá pár minut. Hlavní je udělat to ještě před odjezdem. Až pak zapněte režim Letadlo a zkuste v mapě najít hotel, trasu k němu a pár míst v okolí.
Nejlepší mapa na dovolené je ta, kterou opravdu máte.