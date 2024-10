Dnes zadarmo, zítra za peníze. Mapy.cz zavedou prémiovou verzi a výrazně omezí tu bezplatnou

cz se brzy dočkají placené prémiové verze s několika vylepšeními

Aplikace Mapy.cz je po právu považovaná za jednu z nejlepších svého druhu. Nabízí velmi podrobné mapové podklady celého světa, letecké snímky, navigaci a spoustu dalších funkcí, které si oblíbily desetitisíce spokojených uživatelů. Mapy.cz dosud nabízely kompletní paletu funkcí zdarma, to se ale už brzy změní – Seznam.cz u své mapové aplikace zavede předplatné a neplatícím uživatelům výrazně přistřihne křídla.

Zadarmo pouze jednu staženou mapu

Jedním z největších benefitů aplikace Mapy.cz je možnost stáhnout si do paměti telefonu mapy prakticky každé země světa, či vybraných regionů, kantonů, krajů apod. Uživatele dosud omezovala pouze samotná paměť telefonu, to se ale příští aktualizací změní.

Seznam.cz v tomto týdnu vydal aktualizaci, která je nositelem zásadního upozornění oznamujícího chystané novinky do příští verze. Mapy.cz se v příští verzi dočkají placené prémiové verze obsahující několik zbrusu nových funkcí. Zároveň dojde k omezení bezplatné verze, ve které bude nově dovoleno stáhnout si do offline režimu mapu pouze jedné jediné země. Pro uživatele, kteří celý rok nevytáhnou paty z České republiky, se nemusí jednat o výrazné omezení, vášniví cestovatelé ale zapláčou. Zvláště pak ti, kteří často cestují do exotických destinací se slabým signálem nebo drahými mobilními daty.

V online režimu budou Mapy.cz pro neplatící uživatele fungovat stejně jako dosud, pouze si ukousnou více dat a nenabídnou zatím nespecifikované pokročilé funkce. Jejich výčet bychom se měli dozvědět v následujících týdnech společně s cenou předplatného – tu zatím Seznam.cz neprozradil. Zástupkyně Seznamu Veronika Geltner nicméně v diskuzi na webu živě.cz prozradila několik detailů:

Co bude s mapami, které mám již stažené? Uživatel bezplatné verze bude při prvním spuštění nové aplikace požádán o výběr jednoho státu, který zůstane zachován, ostatní offline mapy se poté ze zařízení smažou.

Budou mít aktivní uživatelé nějaké výhody? Kdo bude často do aplikace Mapy.cz přispívat recenzemi, fotografiemi a dalším obsahem, získá službu Mapy.cz Premium zdarma.

Dostanou předplatitelé služby Seznam bez reklam předplatné Mapy.cz Premium? Nikoliv, bude se jednat o dvě různé služby s odlišnými výhodami.

Nechme se tedy překvapit, jak v Seznamu prémiový účet Mapy.cz nastaví a zda mu zavedení předplatného nezpůsobí masivní odliv uživatelů.