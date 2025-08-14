Má ještě smysl hledat aplikace na Google Play? Existují alternativy, kde najdete víc a bez cenzury

- Google Play je jasná volba: relativně bezpečný, rozšířený, najdete tam na první pohled všechno
- Přemýšleli jste někdy nad tím, jak často ve jménu vyššího zabezpečení přicházíte o funkce a zbytečně platíte?
- Přitom alternativy existují, jsou přístupné a v některých případech se ani nemusíte bát o vlastní data
S každým recenzovaným telefonem potřebuji do telefonu nainstalovat aplikace, které potřebuji k plnohodnotnému používání Androidu. Nemusím nic hledat, mám je všechny pod svým účtem a v jedné dávce je všechny natáhnu do paměti zařízení, Google Play mi pomůže na tři kliknutí.
Vybavte si ale, co musíte udělat, když hledáte nějakou novou aplikaci. Nevíte přesně, co potřebujete, ale napadají vás vhodná klíčová slova. Google Play má kategorie, má vyhledávání, ale během několika let jsem k oběma možnostem čím dál tím více skeptický. Algoritmy tlačí buď tituly, které dostávají extrémní reklamní podporu, nebo jsou v dané oblasti prakticky hegemony.
Můžete vzít klidně top 100 aplikací v dané kategorii a nevyberete si. Aktuálně kraluje ChatGPT, Temu (protože co by mohli vědět odborníci na zabezpečení o datech a jejich zneužívání), Duolingo, WhatsApp, přidejte nějaké ty sociální sítě, bankovnictví, multimédia, aplikace supermarketů, nějaká ta navigace a jsme v podstatě na konci.
Co když ale chcete něco konkrétního? Dejme tomu, že si chcete zahrát nějakou hru z žánru tower defense. Pět hvězdiček vás nezachrání před mikrotransakcemi, automatické překlady do češtiny vám brání zjistit, jak se vlastně hra v originálu jmenuje, a vývojáři se snaží zvýšit své výsledky kumulováním klíčových slov pro žánr: tower defense se cpe rovnou do názvů, kde kdo se snaží svézt na popularitě slavnějších rivalů, místo obrázků ze hry vidíte předrenderované obrázky, popis titulu je upozaděn oznámením o zabezpečení údajů, které nikdo nečte, rozšířené jsou i naklonované tituly, ve kterých se poupraví vizuál a recyklát se vydá pod novým jménem.
Na tento plevel Google reaguje. Má nastavené i restrikce, kdy může aplikaci penalizovat za nadbytečnost. Bohulibý nápad má však dvousečné ostří – příkladem budiž různé icon packy či sady wallpaperů, kde naopak na detailech může záležet.
A aby toho nebylo málo, hlídá si Google i to, jak je aplikace čerstvá. Co na tom, že je appka jednoduchá, co na tom, že lidi změnu nechtějí, nová API se musí podporovat. Někdy kvůli bezpečnosti, někdy je to jen umělá hranice, která umožní vyhodit z garáže veterána, přestože svou roli plnil na jedničku. Třeba CPU Throttling Test do recenzí už musím stahovat kvůli zachování konzistence mimo Play.
Peníze nesmrdí a výrobci smartphonů to taky dobře vědí. Samsung do svých telefonů dává vlastní Galaxy Store, Huawei musel přejít na AppGallery a kdo nemá vlastní tržiště aplikací, doufá aspoň ve výdělek v podobě obchodu s tapetami, ikonkami a fonty. Někdy jsou tyto obchody přehlednější, ale kolikrát jednu věc vylepší a další dvě pokazí. Třeba když nerozlišují mezi tím, zda hledaný výraz je spíše pojmenováním typu aplikace, nebo jejího názvu.
Dostáváme se tak do cyklu, kdy vývojáři jsou nuceni aktualizovat třeba i jen formálně, uživatel se v množství nerelevantního obsahu topí a Google Play a spol. ždímají obě strany pro vlastní prospěch.
Jinými dveřmi do stejného domu
Zpozoroval jsem na sobě, že čím dál častěji hledám aplikace ne na Google Play, ale na obyčejném Googlu. Pokud bych se vrátil zpátky k věžovkám, vyhledávač mi nabídne paradoxně relevantnější odpovědi: diskuzi na Redditu k tématu, článek s žebříčkem nejoblíbenějších titulů, nějaká ta videa a až pak začnou odkazy na obchod s aplikacemi. Dostanu tak informace v koncentrované podobě.
Něco takového můžete samozřejmě udělat i na telefonu, ale pokud se nespokojíte s tím, co ostatní, zase narazíte. Dobrou záchranou pro mě byla aplikace AppFinder (Skyica LLC), která dělá to, co by Google Play měl umět, a dříve i uměl. Vyhledávat.
Umí odfiltrovat placené aplikace, zvládá z výsledků odstranit aplikace s mikrotransakcemi i reklamou, pracuje i s hodnocením, a to nejen počtem hvězdiček, ale i počtem hodnotících. Kategorie samozřejmě taky nechybí. Nicméně bojuje opět s logikou vyhledávání, kdy se snaží obsahový spam zredukovat příliš důkladně, a pak se nedočkáte výsledků ani tam, kde odpověď existuje.
Alternativou může být Aurora Store, což je jakási náhradní vstupní brána ke Google Play. Na rozdíl od zmíněného Galaxy Store pořád kouká na nabídku u Googlu, ale hledáte jinou optikou. Opět tak můžete filtrovat neplacené aplikace či eliminovat z výsledků tituly s mikrotransakcemi a reklamou. Sami ale zjistíte, že jich nemusí být mnoho.
Lov mimo bezpečnou zónu
Určitě jste to slyšeli nejméně stokrát: neinstaluj věci odjinud, než z Google Play. Pokud budeš instalovat věci z Google Play, antivirus nepotřebuješ. Google aplikace prověřuje, nemusíš se bát. To nejsou paranoidní rady, ale velmi rozumná doporučení.
Už se v nich ale neříká nic o tom, jak se Google stará o svou naducanou peněženku. Nemá rád nástroje pomáhají s blokováním reklamy, vadí mu některé emulátory, ignoruje root i ADB a místo DOS boxu vám nabídne Dropbox, zkrátka se chová jako někdo, kdo věří, že když zakáže nože, nikdo se už nepořeže. A uživatelé ať si klidně řízky krájí vidličkou.
Opět zmíním příklad z praxe: co víte o spotřebě energie svého telefonu? V seznamu aplikací největší jedlíky objevíte, ale nezjistíte nic o tom, jestli aplikace papala na pozadí či v popředí, jestli nebrání uspání, nebo jestli na vině není zvýšená spotřeba dat. Existoval sice GSam Battery Monitor, ale z Google Play byl odstraněn a kvůli omezením Androidu ani wakelocky už nedokázal identifikovat. Máme sice AccuBattery, ale spolehlivé a komplexní údaje taky často nezjistíte – třeba když výkon nabíjení je prezentován jako dvojnásobný, když má telefon dvě fyzické baterie.
Dřív bylo poměrně kvalitním zdrojem tipů na aplikace fórum XDA, které má pro kreativní programátory sekci Apps and Games. Najdete v ní vlákna pro aplikace, o které vývojáři pečují i déle než 10 let. Je to zábava na dlouhé zimní večery, hledat, s jakými nápady uživatelé přišli. Našel jsem aplikaci, která u Samsungů umožňuje aktualizovat aplikace v režimu hlubokého spánku. Objevil jsem tu asi nejlepší VPN v podobě aplikace Rethink. Zde jsem se potkal s aplikací Button Mapper, která umožňuje přepínání skladeb podržením tlačítek hlasitosti. Zde jsem našel návod, jak zprovoznit firewall AdHell 3, jak může Google Peněženka fungovat na rootnutém telefonu, nebo jak na Andoidu 12+ spustit třeba Android 7. Proč tady? Protože Play vpustí do obchodu kolikrát jen osekané verze bez funkcí podporovaných i verzí z jiného zdroje – což se traduje např. u Cube ACR pro nahrávání hovorů.
Jaké poklady mimo Google Play najdete?
- YMusic nebo NewPipe: přehrávání hudby z YouTube bez videa
- NiceLock Downloader Companion: Good Lock moduly pro Samsung, které originální aplikace nepodporuje pro ČR, např. Battery Guardian nebo Thermal Guardian
- ExaGear Strategies: emulátor starých Windows na starých strategií na Androidu (Heroes 3 je lepší smažit přes VCMI, ale emulátor zvládne i jiné tituly)
- Porty Google fotoaparátu pro telefony jiných značek
Viva la open source
I sem ale zavítal smrad monetizace a někteří vývojáři používají XDA jako další reklamní kanál pro aplikace nabízené na Google Play. Poslední dobou proto často jdu na čumendu do aplikace F-Droid. Kdo se někdy potkal s operačním systémem Maemo, radostně uroní slzičku: jedná se totiž o repozitář open source aplikací zdarma.
Nejdřív se ale připravte na šok. Zejména bez IT zkušeností budete narážet na cizí slova jako frontend, fork, power user, client apod. Doporučuji proto při prvních návštěvách jen koukat, co kdo do nabídky vypustil. Velmi často budete potkávat appky o velikosti stovek kilobytů, které plní jen primitivní funkce: hází kostkou, ukazují počasí, editují texty, nebo ulehčují ajťákům život bez notebooku.
Najednou zjistíte, že sudoku může být fakt jen sudoku bez přehršle animací, žebříčků a barevných schémat, že hudbu dokáže identifikovat i aplikace o velikosti 4 MB místo Shazaamu, jehož balíček je pětinásobný, nebo že rychlá nastavení Wi-Fi a Bluetooth můžou i na nejnovějším Androidu sítě vypínat a zapínat, místo toho, aby vás jen přesměrovávaly do Nastavení. Jasně, některé tyto aplikace jsou i na Google Play, ale šance, že je tam potkáte, je minimální.
Závěr
Je mi jasné, že Google není charita. Po celou dobu své existence dostává bídu za to, jak je Obchod Play zaplevelený redundantním obsahem, jak na AppStore od Applu nestačí ani úrovní zabezpečení, natož kvalitou aplikací, ale poslední zhruba tři roky se nemůžu zbavit dojmu, že s vaničkou vylévá i dítě.
Jak to máte vy? Najdete si na Google Play všechno, co potřebujete, nebo vám už taky jeho přebujelý ekosystém trochu leze na nervy? Instalujete ještě něco z APK(s) souborů? Byli byste ochotní používat i jiné zdroje aplikací, pokud by vám umožňovaly používat funkce, které Google Play nedovolí?