- Lifestudio Pop EF-61 je povedený domácí projektor od společnosti Epson
- Spadá do střední třídy a nabízí výborný poměr mezi cenou a výbavou
- Nyní je k dispozici v akci, takže jde o ideální tip na neotřelý vánoční dárek
Projektory v poslední době rychle rostou na popularitě a z dříve velmi specifické elektroniky se pomalu stávají běžná součást našich domácností. Zatímco v minulosti jsme je měli spojeny spíše s kancelářskou činností, dnes plní roli domácích multimediálních center – dají se přes ně streamovat filmy či seriály, hrát hry a stávají se částečnou náhradou klasických televizorů. Epson Lifestudio Pop EF-61 je jeden z nejlepších modelů, jaké si můžete ve střední třídě pořídit.
Epson Lifestudio Pop EF-61 ve slevě
Pokud přemýšlíte o tom, že svou domácnost doplníte o projektor a vybíráte v cenové hladině okolo 10 tisíc korun, model Lifestudio Pop EF-61 od Epsonu je výborná a prověřená volba. Je postavený okolo 3LCD technologie s laserovým zdrojem světla, který má životnost až 20 000 hodin. Projektor dále nabízí FullHD rozlišení (1920 × 1080 pixelů), svítivost 700 ANSI lm a podporu HDR10.
Díky kontrastnímu poměru 5 000 000 : 1 nabízí velmi živé barvy v kombinaci s vysoce detailním obrazem a projekční vzdálenost tohoto modelu je od 0,8 do 4 metrů. Dále nabízí obnovovací frekvenci 240 Hz a velkou výhodou tohoto modelu jsou také rozměry čítající 19,9 × 7,5 × 19 cm. Díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti 1,6 kg ho snadno přenesete do jakékoliv místnosti.
Tichý, s výborným zvukem a prověřeným systémem
S tímto projektorem si užijete obraz o velikosti až 150 palců a nemusíte se bát, že byste se ztratili v jeho nastavování. Umí automaticky zaostřit a samozřejmě také upravit velikost obrazu podle vzdálenosti od promítací plochy . Neschází ani automatické vyhýbání překážkám, takže projektor opravdu jen stačí vybalit, namířit na stěnu a nechat nastavení na něm.
Jeho další velkou výhodou je tichý provoz, dosahuje maximální hlučnosti jen 24 dB a za zmínku stojí i výborný zvuk vyladěný společností Bose (technologie Sound by Bose). Díky kvalitnímu zvukovému projevu se projektor dobře hodí také ke streamování hudby. Vestavěná stereo soustava nabízí výkon 5 W + 5 W.
Projektor běží na prověřené platformě Google TV, takže do něj můžete instalovat různé aplikace i hry a vše funguje velmi dobře a intuitivně. Hlavním prvkem konektivity je HDMI konektor, který slouží k propojení například s počítačem, ale neschází ani Bluetooth pro připojení bezdrátových sluchátek a 3,5mm jack pro připojení těch drátových.
Berte zelenou verzi, vypadá výborně
Projektor Epson Lifestudio Pop EF-61 seženete v akci na Alze, která prodává bílou i zelenou variantu se slevou 10 %. Namísto původních 11 990 Kč tedy dáte za tento povedený model příjemnějších 10 790 Kč. Mějte každopádně na paměti, že Alza má ve své databázi chybu a u zeleného modelu má fotografie bílé verze. Ta sice také vypadá dobře, světle zelené provedení je ale mimořádně stylové a elegantní design projektoru ještě podtrhuje.