Recenze projektoru Epson Pop EF-61W: domácí kino par excellence

- Otestovali jsme projektor Epson Lifestudio Pop EF-61W
- Jedná se o cenově relativně dostupný model určený primárně pro domácí použití
- Nabízí výbornou kvalitu obrazu, skvělý zvuk a s přehledem nahradí váš televizor
- Epson navíc láká na pětiletou záruku
Projektory se řadí mezi velmi populární elektroniku, a kdo nějakému tomu domácímu projektoru propadne, již se ke klasickému televizoru jen tak nevrátí. My jsme měli možnost otestovat kompaktní model Lifestudio Pop EF-61W od společnosti Epson, který je jako stvořený pro použití v domácnosti. A rozhodně se jedná o model, který potěší hned na několika frontách.
Co se nachází v balení?
Kromě projektoru nesmí chybět nezbytná literatura a samozřejmě i adaptér pro zapojení do elektrické sítě. Neschází ani dálkový ovladač, který je velmi jednoduchý a podobný těm u většiny elektroniky, která používá systém Google TV. Ovladač je kompaktní, padne výborně do ruky a příjemně se používá.
Najdeme na něm všechny nezbytné ovládací prvky a můžete přes něj projektor zapnout i vypnout. Tlačítko Power samozřejmě nechybí ani na samotném projektoru. Dále zde najdete tlačítka pro rychlý přístup k oblíbeným službám (YouTube, Netflix, Amazon Prime), samozřejmě regulátor hlasitosti a potěší přítomnost dedikovaného tlačítka pro regulaci jasu.
Design a konstrukce
Konstrukce je plastová, rozměry projektoru jsou 199 × 190 × 75 mm a hmotnost činí 1,6 kg; manipulace je díky tomu opravdu snadná a přenášení po domě víceméně bezproblémové. Na čelní straně je umístěn projekční objektiv a vzadu se nachází zapínací tlačítko, 3,5mm audio konektor, HDMI konektor a port USB-A.
Boky i zadní části konstrukce jsou perforované, protože projektor samozřejmě disponuje aktivním chlazením, které přes perforaci vyhání přebytečné teplo ven. Ve spodní části projektoru, uprostřed a vpředu, kde je umístěn objektiv, se nachází vysouvací nožka, pomocí které regulujete sklon. Při plném vysunutí zvednete přední část projektoru přibližně o 4 centimetry.
Uvedení do provozu
Epson Lifestudio Pop EF-61W je uživatelsky nesmírně příjemný projektor a uvedení do provozu je opravdu velmi snadné. Zapojíte ho do sítě, usadíte na vhodné místo, zapnete a poté provedete prvotní nastavení v podobě například připojení k Wi-Fi síti. Projektor běží na systému Google TV, je tedy nutné se přihlásit přes váš Google účet. A to je vše – za pár minut tak máte hotovo.
Projektor si sám upraví obraz vzhledem ke vzdálenosti od plochy, na kterou chcete promítat. Nabízí automatické zaostření, sám si upraví dokonce i to, aby byl obraz vodorovný. A když budete chtít, můžete nechat úplně vše na automatice. Pokud projektor přenesete na jiné místo, po zapnutí se obraz opět automaticky přizpůsobí.
Obraz a jeho přizpůsobení
Kromě plné automatiky, která zahrnuje například také funkci automatického vyhýbání překážkám a funguje opravdu dobře, si můžete s nastavením obrazu pohrát i manuálně. V nastavení lze využít manuální ostření, ruční přizpůsobení ploše a neschází ani funkce Quick Corner, která umožňuje posunutí každého ze čtyř rohů obrazu samostatně, abyste dosáhli dokonalé roviny.
Někdy se stalo, že se při manipulaci s projektorem, třeba při mírném posunutí, obraz lehce rozhodil a nepřizpůsobil se zcela ideálně ploše, ale v tomto případě s ním stačilo jen opětovně maličko pohnout, aby automatika opět zareagovala a obraz srovnala. Případně se nabízí možnost zamířit do nastavení, kde lze skrze nabídku Lichoběžník spustit automatickou opravu.
Pokud by se vám stalo, že se do manuálního nastavení obrazu až moc zamotáte, můžete jednoduše obnovit výchozí nastavení. V nastavení si pak lze také vybrat typ projekce – k dispozici je klasická čelní, poté projekce čelní/strop, zadní projekce a projekce zadní/strop. V rámci automatické opravy tvaru jsou k dispozici tři důležité funkce, které jsou v základním nastavení aktivní.
Jedná se automatickou opravu tvaru při přesunutí projektoru na jiné místo, při opětovném spuštění z vypnutého stavu a také vyhýbání se překážkám. Poslední funkce znamená, že se projektor při automatické opravě sám vyhne překážkám a nastaví obraz tak, aby do něj nic nezasahovalo.
Kvalita obrazu
Projektor je postavený na 3LCD technologii s LED podsvícením, nabízí Full HD rozlišení a bílý i barevný výstup má maximální jas 700 lumenů. Dále umí zobrazit až 1,07 miliardy barev, podporuje standardy HDR10 i HLG a úhlopříčka promítaného obrazu může být od 30 až po 150 palců. Projekční vzdálenost činí 0,8–4 m a projekční objektiv má clonové číslo f/1,6.
Určitě musím pochválit velmi dobrý jas, díky kterému je projektor plně použitelný nejenom v úplné tmě, ale i přes den, kdy vám stačí spustit žaluzie nebo zatáhnout závěsy. Samozřejmě platí, že čím větší tma, tím lepší obraz. Celkově je zobrazení opravdu kvalitní a v tomto směru patří v rámci dané cenové relace na špičku.
Velkou pochvalu si zaslouží zcela rovnoměrné podsvícení, a to i v rozích obrazu, v nichž není patrné ani rozostření nebo jiné neduhy, které se u domácích projektorů někdy vyskytují. Jak jsem již zmínil, přímo přes ovladač je možné manuálně upravovat výstup projektoru, konkrétně mezi 50 a 100 %. Dále je k dispozici ruční korekce jasu, kontrastu, sytosti barev, odstínu a ostrosti.
Na výběr jsou i přednastavené režimy obrazu, které jsou čtyři – Standardní, Kino, Jasný a Přirozený, takže si můžete zvolit ten, který vyhovuje vašim potřebám nejvíce. V rozšířeném nastavení obraz si pak můžete pohrát třeba s teplotou barev, dynamickým kontrastem nebo aktivovat herní režim pro minimální odezvu při hraní.
Za zmínku určitě stojí i funkce Korekce barvy stěny, díky které můžete projektor použít prakticky na jakkoliv barevné stěně, a vždy se dočkáte stejného výsledku. Kromě klasiky v podobě bílé jsem ho vyzkoušel i na světle šedé a světle hnědé. Výsledek? Obraz byl v obou případech výborný a prakticky stejně kvalitní a kontrastní jako na bílém podkladu.
Systém a ovládání
Epson EF-61W běží, jak jsem již uvedl, na operačním systému Google TV. Ten je v základu doplněn o hlavní streamovací platformy, jako je Netflix či YouTube, ale má svůj vlastní aplikační obchod, pomocí kterého si můžete doinstalovat vše, co vás jen napadne. Prim samozřejmě hrají streamovací aplikace a programy pro přehrávání videí, ale k dispozici jsou i hry a různé nástroje.
Neschází ani tuzemské platformy, jako je OnePlay, Prima+ nebo iVysílání, takže projektor vám může nahradit televizor i v případě, kdy se neobejdete bez veřejnoprávního vysílání. Google TV ale není jediným zdrojem obsahu, který můžete využít. Díky HDMI konektoru lze k projektoru velmi snadno připojit počítač či notebook a můžete promítat obsah z něj.
Stačí zapojit kabel, v seznamu Vstupy přepnout z Google TV na HDMI a máte hotovo. Na zádech projektoru se nachází také USB–A konektor, ale pokud už se těšíte na přehrávání videí z flashdisku, bohužel vás zklamu. Tento port je zde pouze pro servisní účely a jako vstup pro přehrávání médií jej nelze využít. Přes Google Cast pak můžete v projektoru sdílet obraz z telefonu či tabletu.
Audio konektor slouží k připojení drátových sluchátek, ale projektor je vybaven Bluetooth připojením, takže je k němu možné připojit také bezdrátová sluchátka. Obejdete se tedy i bez kabelu. Spárování sluchátek je velmi snadné a probíhá víceméně stejně jako u mobilního telefonu.
Zvuk Bose je výborný
Když nebudete chtít připojit k projektoru žádná sluchátka, ochuzeni o kvalitní zvuk nebudete ani tak. Jednou z hlavních předností tohoto modelu je totiž povedený vestavěný reproduktor s technologiemi Sound by Bose a Dolby Audio, díky kterým je jeho zvukový projev opravdu dobrý a kvalita reprodukce na vysoké úrovni.
A to tak, že projektor lze použít i jako samostatný reproduktor. V jeho výbavě se nachází režim Bluetooth reproduktor, po jehož aktivaci k němu můžete bezdrátově připojit telefon a hudbu z něj streamovat do reproduktoru projektoru. V tomto režimu je promítání deaktivováno a funkčnost omezena jen a pouze na reprodukci hudby.
Vestavěný reproduktor má výkon 5 W + 5 W a v nastavení zvuku jsou k dispozici čtyři režimy – Standardní, Dialog, Hudba a Kino.
Jak je na tom s hlukem?
U projektorů je velmi důležitý i hluk, protože aktivní chlazení znamená hluk ventilátoru a ten může být rušivý hlavně při používání ve večerních či nočních hodinách. Epson uvádí v normálním režimu hluk 24 dB a v úsporném 20 dB, čehož se dočkáte, když snížíte výstup světla a jas na nižší hladinu. V tomto režimu je projektor velmi tichý a ventilátor ani nebudete vnímat.
Pokud budete používat plný jas a projektor pojede naplno, hlučnost bude vyšší, ale ani v tomto režimu není ventilátor nijak extra hlučný. Ano, je slyšet víc, ale nejedná se o nic zásadního a ventilátor neruší ani v nočním a klidném prostředí. Teplo odchází z konstrukce průduchy vzadu a je ho docela dost, proto bych nedoporučoval stavět si za projektor například sklenici s vodou.
Chcete 4K rozlišení? Sáhněte po modelu EF-62N
Jednou z mála nevýhod tohoto modelu je absence 4K rozlišení, které je světě projektorů stále více oblíbené. Na to má ale Epson odpověď v podobě projektoru Lifestudio Pop EF-62N – ten je o něco málo dražší (18 490 Kč) než testovaná varianta EF-61W, ale všechny zájemce o ještě ostřejší obraz uspokojí. I tato varianta se může pochlubit zvukem Bose, plně automatickou korekcí a všemi praktickými vychytávkami.
|Epson Lifestudio Pop EF-61
|Epson Lifestudio Pop EF-62
|Rozlišení
|Full HD (1 920 × 1 080 px)
|4K PRO-UHD (3 840 × 2 160 px)
|Jas (bílý/barevný)
|700/700 lumenů (ISO/IDMS)
|700/700 lumenů (ISO/IDMS)
|Kontrastní poměr
|5 000 000 : 1 (dynamický)
|5 000 000 : 1 (dynamický)
|Technologie obrazu
|3 LCD, RGB-LED
|3 LCD, RGB-LED
|Světelný zdroj
|LED (životnost až 20 000 h)
|LED (životnost až 20 000 h)
|Zvuk
|10 W (2x 5 W), Sound by Bose
|10 W (2x 5 W), Sound by Bose
|Operační systém
|Google TV
|Google TV
|Podpora HDR
|HDR10, HLG
|HDR10, HLG
|Obnovovací frekvence
|192 Hz–240 Hz
|192 Hz–240 Hz
|Projekční poměr
|1,20 : 1
|1,20 : 1
|Korekce obrazu
|Plně automatická (V/H lichoběžník)
|Plně automatická (V/H lichoběžník)
|Konektivita
|1x HDMI (eARC), USB-A, Wi-Fi, BT
|1x HDMI (eARC), USB-A, Wi-Fi, BT
|Hmotnost
|1,6 kg
|1,6 kg
|Rozměry
|199 × 190 × 75 mm
|199 × 190 × 75 mm
|Cena
|13 990 Kč (v akci)
|18 490 Kč (v akci)
Je také dobré vědět, že poslední písmenko v označení modelu značí barvu těla. Námi testovaný projektor Pop EF-61W (white) měl proto bílé tělo. Setkat se ale můžete i s označením B (black), případně N (navy-blue).
Závěrečné zhodnocení
Epson Lifestudio Pop EF-61W je nadmíru povedený projektor, který patří v cenové hladině okolo 15 tisíc korun mezi to nejlepší, co si aktuálně můžete pořídit. Vyniká kompaktními rozměry, skvělou kvalitou obrazu i zvuku, vysokým výkonem a výbornou automatickou korekcí obrazu. Z uživatelského hlediska je jeho obsluha opravdu velmi jednoduchá a intuitivní.
Tento model lze aktuálně sehnat za sympatických 13 990 Kč, což je vzhledem k jeho schopnostem velmi dobrá nabídka a v poměru cena/výkon moc lepších projektorů na trhu není. Nutno ale dodat, že standardní cena je 16 990 Kč. Zápory se v tomto případě hledají opravdu těžko. Zamrzí snad jen absence podpory 4K rozlišení, což některé modely v této cenové hladině umí. V základu projektor také neumí zrcadlit obraz z iPhonu a USB konektor nelze využít jako zdroj videa.
Za zmínku též stojí nadstandardní záruka ve štědré délce 5 let. Epson tuto záruku nabízí v rámci všech distribučních kanálů a nezáleží tedy na tom, zda projektor zakoupíte přímo přes jeho web, nebo třeba na Alze. Ta mimochodem z nepochopitelného důvodu nabízí rozšíření záruky na 5 let za příplatek 2 000 Kč, ale skutečnost je taková, že 5letá záruka platí standardně a zdarma bez nutnosti cokoliv dokupovat.
Epson Lifestudio Pop EF-61W
Design a zpracování8.7/10
Kvalita obrazu9.1/10
Rozlišení7.8/10
Možnosti připojení8.2/10
Kvalita zvuku9.5/10
Klady
- vysoký jas
- kvalitní obraz
- skvělý zvuk
- nízká hlučnost
- záruka 5 let
Zápory
- nepodporuje 4K rozlišení
- USB konektor jen na servis
- nativně neumí zrcadlit iPhone