- Závěr listopadu je na Netflixu nabitý k prasknutí
- Diváci ocení třeba nové adaptace známých literárních děl či poutavé dokumenty
Poslední pátek listopadu patří našim doporučením na filmy, seriály a dokumenty, které se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Ze všech novinek, které na službu dorazí, můžeme vypíchnout třeba nové pojetí známého francouzského románu Hrbáč, duch města Paříže, detailní pohled do života jednoho z nejznámějších sportovců v dokumentu pojmenovaném jednoduše Tyson Fury nebo novou adaptaci světoznámého literárního díla Pýcha a předsudek.
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například pohled na pohádku o Popelce z trochu jiného úhlu v animovaném snímku Neségry, náhled do světa nechvalně proslulých televizních kněží v dokumentu Primetime Preacher$: Zlatý věk televizních kazatelů nebo drsné historické válečné drama Komáří pohár.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Chlapec (The Child)
- Datum premiéry: 27. 11. 2026
- Hrají: Pep Ambròs, Leyre Berrocal, Belén Cuesta, Karra Elejalde, Raquel Ferri
Na základní škole v Baskicku dojde v 80. letech k výbuchu plynu. Matka žáka, který při tragédii zemře, se snaží začít znovu, jeho dědeček se s tím ale odmítá smířit. Španělský dramatický snímek Chlapec, který byl natočen podle skutečných událostí, popisuje neklidnou část Španělského království v turbulentních dobách, avšak namísto velkých dějin se zaměřuje na osobnější pohled.
Film Chlapec vypráví příběh Mariaje a Nicasia, matky a dědečka jednoho z dětí, které zahynuly při výbuchu plynu v městečku v Baskicku v říjnu 1980. Tato tragédie otřásla místní komunitou i celým Španělskem a navždy změnila jejich životy. Na cestě plné nečekaných emocí Mariaje a Nicasio hledají a nacházejí svůj vlastní jedinečný způsob, jak se s touto ztrátou vyrovnat.
O Netflixu
Netflix vznikl v roce 1997 jako „zásilková půjčovna DVD“. Streamování spustil v roce 2007 a o šest let později rozjel vlastní tvorbu se seriálem Dům z karet. Vydáváním celých řad najednou zpopularizoval sledování seriálů tzv. na jeden zátah. Dnes působí ve více než 190 zemích a už koncem roku 2025 překonal hranici 325 milionů placených předplatných.
Netflix patřil k průkopníkům využití cloudu ve velkém měřítku. Přesun výpočetní infrastruktury do AWS dokončil v roce 2016 a pro distribuci videa vybudoval vlastní globální síť Open Connect. Strojové učení využívá k doporučování pořadů na míru. Kvalitu streamu upravuje v reálném čase podle rychlosti připojení. V listopadu začal v USA testovat nástroj AI Discover, které v televizní aplikaci doporučuje pořady podle nálady. Předplatné zahrnuje i mobilní hry a živé přenosy.
Ve třetím čtvrtletí 2026 Netflix zvýšil tržby meziročně o 12 % na 12,9 miliardy dolarů a čistý zisk o 44 % na 3,66 miliardy. Za celý rok očekává tržby 51,1 miliardy dolarů, tedy růst o 13 %. Odhad letošních příjmů z reklamy v říjnu snížil ze tří miliard na 2,7 miliardy dolarů.