- Největší disk řady Mozaic 4+ pojme v běžném 3,5palcovém těle 44 TB
- V místě širokém jen několik desítek nanometrů dosahuje při zápisu teplota 430 °C
- V laboratoři už Seagate předvedl hustotu zápisu odpovídající 8 TB na plotnu
Pevný disk musí umět dvě věci, které jdou trochu proti sobě. Když na něj uložíte fotku, potřebujete, aby magnetický záznam vydržel celé roky i po vypnutí počítače. Jakmile ale budete chtít místo po smazané fotce využít znovu, musí jít tentýž záznam přepsat během jediného průletu záznamové hlavy nad rotující plotnou, tedy kotoučem s magnetickou vrstvou. U dostatečně malých bitů začne být těžké zařídit obojí. Právě proto má jeden z největších pevných disků na světě uvnitř laser.
V březnu 2026 Seagate oznámil, že pro dva velké provozovatele cloudu vyrábí disky řady Mozaic 4+ s kapacitou až 44 TB. Zvenčí mají obvyklé rozměry 3,5palcového disku a uvnitř se na společné ose otáčí deset ploten. Na každou tak u největšího modelu připadá v průměru 4,4 TB.
Kdyby technik v datacentru vyměnil deset 30TB disků za ty nové, získal by místo původních 300 TB rovnou 440 TB. Zvenčí by si té výměny málokdo všiml. Za všemi 140 TB navíc je totiž změna tak malá, že ji ani po odšroubování víka pouhým okem neuvidíte.
Proč se odolnější plotna hůř přepisuje
Plotnu pokrývá tenká magnetická vrstva tvořená zrny menšími než deset nanometrů. Při zápisu jednoho bitu hlava zmagnetuje několik sousedních zrn stejným směrem. Aby se bity vešly blíž k sobě, musí se zmenšit i samotná zrna. A právě jejich velikost rozhoduje o tom, jak spolehlivě si zvolený směr udrží.
U velmi malého zrna se totiž může směr magnetizace samovolně obrátit i při pokojové teplotě. Čím víc takových zrn změní směr, tím hůř hlava při čtení rozezná, co na daném místě původně bylo.
Seagate proto používá zrna ze slitiny železa a platiny, která si tento směr udrží i při velmi malých rozměrech. Pro uloženou fotku je to výborná vlastnost, při příštím zápisu už méně. Magnetické pole, které dokáže vytvořit hlava za běžné provozní teploty, je na spolehlivé přepsání takové vrstvy příliš slabé.
Několik zrn se na okamžik zahřeje na 430 stupňů
Když se zrna zahřejí, stačí ke změně směru jejich magnetizace slabší magnetické pole. Seagate proto přímo do zápisové hlavy zabudoval miniaturní laser. Jeho světlo prochází optickým vedením ke kovové anténě na konci hlavy, kde rozkmitá elektrony na jejím povrchu. Anténa tak soustředí energii světla na místo široké jen několik desítek nanometrů a povrch plotny se tam zahřeje přibližně na 430 °C. To je víc, než na kolik se při pečení rozehřeje běžná domácí trouba. V okolí zahřátého bodu už přitom teplota nestoupne natolik, aby se změnila dříve zapsaná data.
Kdo ještě pamatuje vypalování cédéček, asi by čekal, že fotku na disk zapíše sám laser. V pevném disku má světlo na starosti jen těch 430 stupňů. Magnetické pole hlavy nastaví v zahřátém místě požadovaný směr magnetizace. Jak se plotna otáčí dál, místo se vzdálí od zdroje tepla a během několika miliardtin sekundy vychladne. Zrna si pak tento směr zachovají i za běžné teploty.
Odtud také pochází zkratka HAMR (heat-assisted magnetic recording), tedy magnetický záznam s pomocí tepla. Při čtení už se laser zapínat nemusí, protože čtecí snímač dokáže zaznamenat změny magnetického pole nad plotnou za studena.
Ke 44 TB pomáhají i překrývající se stopy
U 44TB disku pomohl ještě jeden nápad, který souvisí s rozmístěním stop na plotně. Hlava zapisuje data podél soustředných kružnic. Čtecí snímač je užší než stopa, kterou hlava zapíše. K přečtení všech bitů mu stačí sledovat úzký proužek po celé délce stopy. U 44TB modelu Exos proto hlava při zápisu další stopy přepíše okraj té předchozí. Zbylá část je pro čtecí snímač pořád dost široká a na plotnu se vejde víc stop. Podobně se na střeše překrývají šindele, a proto se této technice říká šindelový zápis (SMR).
Při výměně jednoho šindele je potřeba nadzvednout i ty, které ho překrývají. Podobně může hlava při přepisování starší stopy zasáhnout i tu vedlejší. Kvůli jediné změně tak disk někdy musí znovu zapsat několik stop za sebou.
Co ještě zbývá zvládnout pro 100 TB
Pokud Seagate zachová deset ploten, bude pro kapacitu 100 TB potřebovat na každé z nich 10 TB, tedy víc než dvojnásobek proti dnešnímu 44TB modelu. Zmenšit ohřívanou plochu je jen část práce. Čím těsněji budou stopy u sebe, tím přesněji nad nimi musí mechanika vést hlavu a tím těžší bude při čtení odlišit signál hledané stopy od signálů sousedních stop.
Jedna z cest, které Seagate zkoumá, proto počítá s více čtecími snímači. Každý zachytí trochu jinou směs signálů a elektronika je může vyhodnotit společně, aby lépe rozlišila, co patří do které stopy. Současně se musí hlava přiblížit k povrchu, aby čtecí snímač dokázal rozlišit stále drobnější záznam. I na ochrannou vrstvu mezi hlavou a záznamovou vrstvou pak zbývá méně místa, a přitom materiál dál musí snášet opakované zahřívání při zápisu. Právě na takových detailech záleží, když má disk v datacentru sloužit roky.
V říjnu 2026 Seagate oznámil, že se mu v laboratoři podařilo zapsat data tak hustě, že by se na jednu plotnu vešlo 8 TB. Na papíře by tak deset ploten stačilo na 80TB disk. Proč tedy mají zákazníci koncem roku 2027 dostat na vyzkoušení disky s kapacitou kolem 50 TB? V laboratoři stačí ukázat, že lze tak drobný záznam vytvořit a znovu přečíst. V sériově vyráběném disku se na totéž musí dát spolehnout na obou stranách všech deseti ploten. Seagate ve svém vývojovém plánu počítá s tím, že provozovatelé datacenter budou 100TB disky schvalovat pro nasazení kolem roku 2032.
Když se řekne cloud, málokdo si představí deset roztočených kotoučů a laser. Přitom právě tak může vypadat místo, kam se po stisknutí tlačítka „Zálohovat“ uloží fotky z telefonu.