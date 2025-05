Legendární fotografie Billa Gatese baví internet. Před 30 lety způsobila poprask

Bill Gates neváhal před téměř třiceti lety propagovat nejnovější technologii – kompaktní disky

V lese nechal vyskládat dvě věže z papíru a nechal se nad nimi vyfotit

Dnes by tvorba podobného snímku byla mnohem složitější

S příchodem počítačů se lidská práce proměnila více, než bychom na začátku této éry očekávali. Jednou z velkých změna byla možnost ukládat data v digitální podobě. Tou skutečnou revolucí byl ale až nástup kompaktních disků, známých pod zkratkou CD. Na něm jsou data uložena ve stopě na jedné dlouhé spirále začínající ve středu média, která se postupně rozvíjí až k jeho okraji, přičemž na tomto relativně kompaktním médiu mohlo být uloženo až 700 MB dat, což byla na tu dobu nevídaná porce.

Revoluce v podobě cédéček

Dát tomuto množství nějakou perspektivu se snažil také spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates. Ten se ovšem nerozhodl pro tradiční formu vysvětlování a propagace, ale naopak na to šel bez nadsázky „od lesa“. Před více než třiceti lety se vydal do skutečného lesa, kde vyskládal dvě vysoké věže z popsaných papírů, které měly demonstrovat množství informací, jež se vlezou na jeden kompaktní disk. Aby se vešly obě věže do jednoho záběru, nechal se na laně spustit z vrtulníku, přičemž v ruce měl pochopitelně cédéčko, aby celá kompozice byla dokonalá.

„Před třiceti lety jsme chtěli ukázat, kolik informací se vejde na jeden disk CD-ROM. Tým se rozhodl, že je nutná názorná ukázka!“ uvedl Bill Gates v popisku k této fotografii na sociální síti Instagram. Informace o tomto snímku jsou k dispozici také na webových stránkách společnosti Microsoft.

Na nich se uvádí: „V roce 1994 chtěl Bill Gates lidem ukázat, kolik informací se vejde na CD-ROM. Namísto tehdy neznámé míry 700 megabajtů zveřejnil obrázek, na němž je zavěšen v korunách stromů nad obřími stohy papíru vysokými stovky metrů – tolik stránek se vejde na CD. Billova fotografie uvedla neznámé číslo do perspektivy, aby ho lidé lépe pochopili.“

Z pohledu dnešního člověka se může zdát, že tato doba je již „pravěkem“ – ostatně dnes se na microSD karty o velikosti lidského nehtu vejde bez větších potíží i několik TB dat. Kdyby chtěl Bill Gates s dnešními technologiemi tento snímek napodobit, patrně by se neobešel bez skafandru.

Kompaktní disk v roce 1979 vyvinuly společnosti Sony a Philips kvůli věrnějšímu způsobu uchování hudby. První CD přehrávač na trh uvedla firma Sony (rok 1982). První nahrávkou bylo album The Visitors od skupiny ABBA. Následně se CD disky rychle rozšířily do celého světa nejen kvůli své kapacitě, ale i tomu, že díky ní mohly nabídnout podstatně kvalitnější zvukový záznam. U nás se poprvé objevily koncem 80. let. S nástupem digitálních formátů (mp3) ale jejich popularita postupně začala upadat.

