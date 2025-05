Bill Gates se pustil do Elona Muska. Kvůli tobě a Trumpovi umírají děti, vmetl mu

Bill Gates a Elon Musk se do sebe pustili

Filantrop řekl v rozhovoru, že kvůli konci USAID může Musk za smrt dětí

Nejbohatší muž světa mezitím označil Gatese za velkého lháře

Po svém konci coby generální ředitel společnosti Microsoft se Bill Gates vrhl na dráhu filantropa. Se svou manželkou Melindou založil nadaci Gates Foundation, třetí největší neziskovou charitativní organizaci na světě. Tu plánuje do několika let rozpustit, mezitím však ještě rozdělí 200 miliard dolarů potřebným. Částečně na toto rozhodnutí mohl mít vliv i Elon Musk, který se v administrativě prezidenta Trumpa zasadil o gigantické škrty v Agentuře pro mezinárodní rozvoj (USAID).

Šílené škrty v zahraniční pomoci

Charitativní organizace USAID poskytuje miliardové prostředky zejména pro země třetího světa, ve kterých může docházet k ohrožování zdraví a rozvoje dětí. Peníze z této organizace běžně sloužily na nákup vakcín, nouzovou potravinovou pomoc a podobně.

Vše běželo až do ledna 2025, kdy nový prezident Trump oznámil exekutivním příkazem zmrazení všech peněz určených na zahraniční pomoc na 90 dní; a to včetně již schválených plateb a rozpracovaných projektů. Podle oficiálních údajů bylo ukončeno přibližně 5 800 projektů USAID a 4 100 projektů Ministerstva zahraničí USA, což znamená zánik téměř 10 000 grantů a smluv v hodnotě desítek miliard dolarů.

Významnou roli v tom sehrál úřad ministerstva pro efektivitu veřejné správy (DOGE) vedený Elonem Muskem. Ten si vyžádal audit financí směřujících na tuto pomoc a následně nařídil rozpuštění USAID a propuštění všech 10 000 místně najatých pracovníků do září 2025.

„Elon Musk může za smrt chudých dětí“

Zastavení finančních toků na pomoc dětem z rozvojových zemí, hlavně v Africe, rozezlilo Billa Gatese. Ten strávil s Donaldem Trumpem v prosinci minulého roku 3hodinovou večeři, po které byl údajně „příjemně překvapen“ zájmem o témata, která Gates do veřejného prostoru vnáší. Jen o měsíc později však přijde „kudla“ v podobě de facto totální likvidace USAID.

Gates is a huge liar — gorklon rust (@elonmusk) May 8, 2025

„Snížení výdajů na USAID je ohromující. Myslel jsem, že dojde ke snížení o 20 %. Místo toho je to teď asi 80% snížení. A ano, to jsem nečekal. Myslím, že to nečekal nikdo,“ uvedl Gates v rozhovoru pro New York Times. Pak se ale do Muska a jeho úřadu pustil pořádně. Gates se totiž obává, že konec USAID zvrátí klesající tendenci umírajících dětí v negativně stoupající.

„Dal ho do řezačky, protože ten víkend nešel na večírek,“ řekl Gates o Muskově práci s rozpočtem na zahraniční pomoc, přičemž nezapomněl zmínit jeho náladovost. „Kdo ví? Třeba se z něj stane velký filantrop. Mezitím se nejbohatší muž světa podílel na smrti nejchudších dětí světa,“ nebral si servítky Gates. Musk mu na síti X opáčil, že je „velký lhář“.

