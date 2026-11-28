- Chyba na straně Amazonu výrazně zlevnila vlajkový model jihokorejského Samsungu
- Galaxy S26 Ultra s 256GB pamětí šlo zakoupit s více než 90% slevou
- Překvapením je, že prodejce skutečně takto zlevněné telefony zákazníkům zaslal
Konec listopadu se tradičně nese ve znaku velkých slevových akcí, často pod záštitou největšího konzumního svátku na světě, Black Friday. Zatímco na západ od nás je Černý pátek skutečně chápán jako jednorázová roční akce trvající jeden den, v našich končinách je to pro prodejce pobídka k týdenní či měsíční akci, v extrémních případech opakující se několikrát ročně. Tu a tam se dají v rámci Black Friday najít skutečně výhodné nabídky, které stojí za zvážení a mimořádný výdaj, některé jsou ale spíše kosmetického ražení.
Nejvybavenější Samsung za hubičku
V Japonsku ale někteří zákazníci nemohli věřit vlastním očím, když tamní pobočka Amazonu začala nabízet aktuální vlajkový model jihokorejského Samsungu, tedy Galaxy S26 Ultra ve variantě s 256GB pamětí, s extrémní slevou 92 procent. Sleva tedy srazila cenu z 239 800 japonských jenů na 20 185 jenů, tedy po přepočtu zhruba z 33 500 korun na 2 800 korun. To už by se s trochou nadsázky nedalo označit za slevu, ale za totální likvidaci skladových zásob.
Vzhledem k tomu, že nabídka byla promptně stažena, se dá předpokládat, že se jednalo jen o chybu při nacenění. Takové případy se stávají i jinde ve světě, avšak většinou prodejce při podobných chybách chrání zákon, mimo jiné také u nás. Pokud by se v prodeji objevil produkt za výrazně nižší cenu, než jaká je cena obvyklá a která by mohla naznačovat, že se jedná o chybu, nemusí v takovém případě prodejce dodržet kupní smlouvu a z tohoto jednostranného vypovězení mu nehrozí žádný právní postih.
Japonský Amazon se nicméně podle ohlasů některých zákazníků rozhodl svou nabídku dodržet a i přes pravděpodobnou chybu šťastným zákazníkům skutečně zaslal Samsung Galaxy S26 Ultra za výrazně nižší cenu. V rámci Black Friday můžete vlajkový model jihokorejského giganta pořídit výhodněji také v Česku, avšak stále si připravte částku okolo 26 990 Kč.