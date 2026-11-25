Vánoce jsou ideální čas na dárky, které nepotěší jen jednoho člověka, ale celou domácnost. Chytré vychytávky dnes umí převzít část každodenních povinností, od úklidu po vaření. Výsledkem je víc volného času a méně stresu po návratu z práce. Pro letošní sezónu jsme vybrali pět tipů, které stojí za pozornost. Ať už dárek chystáte pro rodiče, sourozence nebo pro vlastní domov, tyto věci se rozhodně neztratí.
Cosori Turbo Tower Pro (10,8 l)
Kuchyňská linka bývá vždy plná, a proto se hodí spotřebič, který šetří místo. Horkovzdušná fritéza Cosori Turbo Tower Pro staví své dva koše nad sebe, a přesto nabízí velkorysý objem 10,8 litru. Najednou tak připraví například kuřecí stehna i hranolky, každé při jiné teplotě a čase.
Funkce synchronizace zajistí, že obě jídla budou hotová současně. Keramický povrch se snadno čistí a fritéza se dá ovládat také přes mobilní aplikaci. Je to skvělý pomocník pro rodiny, které chtějí jíst chutně a zdravěji bez dlouhého stání u sporáku.
Govee Table Lamp Classic S
Malá lampa může udělat velký rozdíl v tom, jak se doma cítíte. Govee Table Lamp Classic S kombinuje klasický tvar stolní lampy s chytrým RGBICWW osvětlením. Přes den poslouží jako příjemné bílé světlo na práci, večer jako barevná dekorace nebo jemné světlo k usínání.
Díky standardu Matter se snadno zapojí do chytré domácnosti a reaguje i na hlasové povely. Hodí se do obýváku, pracovny nebo ložnice. Je to dárek, který domácnost na první pohled zútulní.
Levoit VortexIQ
Kdo má doma děti nebo zvířata, ví, že rychlý vysavač se hodí několikrát denně. Akumulátorový tyčový vysavač Levoit VortexIQ je lehký, bezdrátový a připravený k okamžitému použití. Díky konstrukci 5 v 1 zvládne podlahy, koberce, sedačky, poličky i auto.
Rozsypané cereálie nebo drobky pod stolem tak zmizí během pár vteřin. Nahradí několik přístrojů najednou a ve skříni zabere jen málo místa. Dárek, který ocení každá rušná domácnost.
Véritable Exky Smart
Do kuchyně se hodí i trocha zeleně, a to hlavně té jedlé. Véritable Exky Smart je automatický květináč s regulací osvětlení, ve kterém bylinky rostou celoročně bez hlíny a bez starostí. Součástí balení jsou dvě bylinkové náplně, takže se může začít pěstovat ihned.
Zalévání obstará zásobník s vodou a LED světlo se samo přizpůsobuje světelným podmínkám v místnosti. Na lince tak bude vždy připravená čerstvá bazalka do omáčky nebo máta do limonády. Kompaktní rozměry z něj dělají ideální dárek i do menšího bytu.
Narwal Flow 2
Nejlepší dárek pro domácnost je takový, který za vás odvede tu nejotravnější práci. Robotický vysavač Narwal Flow 2 kombinuje výkonné vysávání s unikátním pásovým mopem, který se při vytírání neustále oplachuje. Díky tomu vytírá čistou vodou a nerozmazává špínu po podlaze.
Samočisticí stanice se postará o praní mopu teplou vodou, jeho sušení i vyprázdnění nečistot. Chytré rozpoznávání překážek pomocí AI zajistí, že se robot vyhne ponožkám, kabelům i misce pro psa. Domácnost tak bude čistá, i když nikdo z rodiny nemá čas uklízet.