- V Číně se začíná prodávat smartphone Huawei Mate X8
- Jeho hlavní novinkou je speciální magnetický displej, který téměř zcela eliminuje rýhu v displeji
- Telefon zaujme i výkonným čipsetem a (na skládačku) velkou baterií
Značka Huawei včera představila hromadu nových produktů, mezi nimi i ohebný smartphone Mate X8. Jedná se o vcelku standardně vypadající knížkovou skládačku, čínský výrobce si ale pro ni připravil několik technologických specialit. Jednou z nich je unikátní řešení ohybu vnitřního displeje.
Huawei Mate X8: magneticky vyžehlený displej
Ohebné smartphony jsou tu s námi již téměř dekádu, stále se však nepodařilo vyřešit esenciální bolístky vnitřních ohebných displejů – jsou měkké a mají viditelnou rýhu v přehybu. Výrobci těchto zařízení se snaží tyto neduhy kamuflovat různými způsoby, Apple například používá speciální folii s matným nanopovlakem, která zvlněný přehyb úspěšně skrývá. Před stejnou technologickou výzvu byla postavena i společnost Huawei, která se rozhodla minimalizovat rýhu v displeji jinou cestou.
Smartphone Huawei Mate X8 disponuje speciální technologií, která „vyhlazuje“ rozevřený displej hned v několika úrovních. Základem je upravená konstrukce pantu s podpěrnou strukturou, která střed ohybu nadzvedává. Pružná vrstva displeje se pak sama o sobě snaží vracet do původního tvaru, avšak ani to není zárukou dokonale hladkého povrchu, zvláště pak po stovkách ohnutí.
Z tohoto důvodu Huawei zavádí technologickou novinku v podobě magnetické korelace – systém je postaven na podpůrných ocelových vrstvách a magnetech, které se snaží obrazovku aktivně „vyžehlovat“, a to díky tomu, že 0,1 mm tenká magnetická vrstva přitahuje vyvýšené části displeje směrem dolů. Huawei tvrdí, že 99,9 % displeje se po ohnutí vrátí do původního tvaru, čili rýha v přehybu by měla být prakticky celá eliminována. Výškový rozdíl mezi jednotlivými částmi displeje v ohybu má být maximálně 15 mikrometrů (asi 1/6 tloušťky lidského vlasu). Pro srovnání – u modelu Mate X7 tento rozdíl činil asi 142 mikrometrů, u Mate X6 dokonce 273 mikrometrů.
Perfektně vybavená skládačka
Huawei Mate X8 není zajímavý pouze svým vnitřním displejem, ale i celkovou výbavou. Čtvercový vnitřní displej má v úhlopříčce velkorysých 8,2″, jedná se o LTPO OLED panel s obnovovací frekvencí 120 Hz a špičkovým jasem 8 000 nitů. Vnější displej je pak 6,54″ dvouvrstvý LTPO OLED panel s poměrem stran se špičkovým jasem 12 000 nitů.
V obou displejích se nachází kruhový výřez pro 8Mpx selfie kamerku, na zádech telefonu pak najdeme následující tři fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a dynamickou clonou f/1.4-4.0
- 40Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
- 50Mpx periskopický s optickou stabilizací a 3,5× optickým přiblížením a světelností f/2.2
K zachycení přesných barev pomáhá všem fotoaparátům senzor Red Maple ve třetí generaci. Huawei Mate X8 lze navíc ještě dovybavit externím objektivem Ruiying Z10 s vlastním 1″ snímačem o rozlišení 50 megapixelů.
Nový čipset a velká baterie
Huawei Mate X8 pohání čipset Kirin 9050, který má nabídnout o 31 procent větší celkový výkon než předchozí generace. Největší nárůst podstoupila neurální jednotka, která má být výkonnější o 140 procent. V maximální výbavě je možné telefon nakonfigurovat až s 16 GB RAM a 2TB úložištěm.
Energii si Huawei Mate X8 bere z akumulátoru o kapacitě 6 200 mAh, podporováno je 66W kabelové a 50W bezdrátové nabíjení. I přes velkou baterii má telefon v pase pouze 4,2 / 8,95 mm (rozevřený / zavřený) a váží 237 gramů. Potěší i odolnost IP58 a IP59.
Cena a dostupnost
Huawei Mate X8 bude dostupný v pěti barevných variantách – fialové, červené, zelené, černé a bílé. Předprodej byl v Číně zahájen již nyní, na pultech obchodů se telefon objeví 4. prosince. Ceny startují na 12 999 CNY (asi 52 700 korun s DPH) za variantu 12/512 GB, vrcholný model s 16 GB RAM a 2TB úložištěm přijde na 15 999 CNY (asi 64 900 korun s DPH).