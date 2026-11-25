- Pokud jezdíte často vlakem, pravděpodobně používáte aplikaci Můj vlak
- Je k dispozici pro iOS i Android a nabízí spoustu praktických funkcí
- Nyní do aplikace dorazila novinka, která nemá ani ve světě obdoby
Aplikace Můj vlak prošla za ta léta, co je v provozu, výraznou změnou. Z jednoduchého vyhledávače spojení s přehledem zpoždění a mimořádných událostí se postupně proměnila v komplexní nástroj, který je při cestování vlakem velmi užitečný. Díky nově přidané funkci se aplikace stává ještě praktičtější.
Nezmeškejte ani jeden přípoj
Asi nemá cenu si nalhávat, že všechny vlaky Českých drah jezdí na čas – naopak, zpoždění patří k tuzemským vlakům stejně jako předražený trdelník k vánočním trhům. Problém nastává hlavně při cestování na delší vzdálenosti, kdy musíte přestupovat na další spoje. V případě i malého zpoždění totiž může dojít k tomu, že vám vlak zkrátka ujede.
Snad každý už někdy dobíhal na vlakový přípoj kvůli zpoždění na poslední chvíli, což je ještě ten dobrý scénář. Pokud je ale zpoždění výraznější a na přestup máte jen několik minut, navazující vlak vám může ujet. Právě na tento aspekt, tedy na zpoždění a navazující spojení, se zaměřuje nová funkce v aplikaci Můj vlak.
Funkce, která vám zachrání výlet
Nová funkce aplikace Můj vlak nese název Ověřit přípoj a jejím prostřednictvím můžete požádat o vyčkání navazujícího spoje. Odpověď na tuto žádost obdržíte zpravidla ještě před přestupem a dobrou zprávou je, že to funguje nejenom ryze v rámci Českých drah, ale i na přípoje jiných dopravců.
Stačí navíc, aby o vyčkání přípoje požádal jediný cestující. Výsledek žádosti pak uvidí všichni ostatní uživatelé aplikace Můj vlak. Jde opravdu o super funkci, která je navíc poměrně ojedinělá – dle informací Českých drah nabízí v Evropě něco podobného jen regionální dopravce v Bavorsku.
Další vychytávka je na cestě
Nová funkce Ověřit přípoj je již plně funkční a k využití v aplikaci Můj vlak. Připravuje se také podpora Živých aktivit. Díky ní se budou informace o aktuální cestě z aplikace Můj vlak zobrazovat v reálném čase přímo na zamykací obrazovce nebo v oznamovací roletce. Toto rozšíření se aktuálně testuje a již brzy by mohlo dorazit do ostrého provozu.