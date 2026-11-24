- iPhone Duo je velmi úspěšný počin, ačkoliv trpí na několik porodních bolestí
- Jednou z nich je ne zcela ideálně dotažený software, na kterém Apple stále pracuje
- V kódu systému iOS byla nalezena zajímavá funkce vypůjčená z hodinek Apple Watch
Přestože iPhone Duo běží na systému iOS, jeho skládací konstrukce přináší určitá specifika, kterými se od klasických iPhonů odlišuje. Hlavní roli zde hrají displeje s výrazně čtvercovějším poměrem stran. Apple proto musel některé prvky systému upravit a uživatelé klasických, protáhlých displejů si na ně musí zvyknout. V kódu iOS 27.1 se objevila stopa po praktickém doplňku, který se ale zatím nedočkal nasazení do ostrého provozu.
iOS 27 a jeho odlišnosti
iOS se displejům iPhonu Duo s odlišným poměrem stran musel přizpůsobit a nabízí několik prvků, které u klasických iPhonů nenajdete. Na mysli máme například přesunutí tradičního doku s aplikacemi na pravou stranu vnějšího displeje (u klasických iPhonů je dole) a podobně přeskládány byly i ovládací prvky na zamykací obrazovce.
Změnou prošel také stavový řádek, který byl přepracován do podoby kruhové ikony kombinující ukazatel síly signálu a stavu baterie. Vnější displej díky svému výrazně čtvercovému tvaru vytváří netradiční prostor pro widgety a nové ovládací prvky, přičemž ve zdrojovém kódu iOS 27 byla nalezena zmínka o vcelku zajímavém doplňku právě pro tento displej.
Komplikace jako z hodinek
V tomto kódu bylo nalezeno, že Apple připravoval možnost umístit na venkovní displej iPhonu Duo takzvané komplikace. Tento termín pochází z hodinářského průmyslu a označuje doplňkové funkce hodinek nad rámec samotného zobrazování času. To znamená, že veškeré doplňkové funkce na cifernících Apple Watch, ale i všech ostatních hodinek, se souhrnně označují jako komplikace.
Apple has tested a “complication column” for iPhone Duo’s Lock Screen. It fits two circular widgets along the right edge.
Flag: SpringBoard/Ionic (disabled). First seen in iOS 27.1, with no code changes since. pic.twitter.com/orjOuvM1Xs
— pdfu (@itspdfu) November 22, 2026
Apple měl připravený sloupec se dvěma komplikacemi pro zamykací obrazovku – v podstatě šlo o dva kruhové widgety, které se měly dát umístit podél pravého okraje displeje. Seděly by zhruba uprostřed, pod kruhovým ukazatelem se stavem signálu a baterie a nad přizpůsobitelnými zkratkami svítilny a fotoaparátu v pravém dolním rohu displeje.
Tyto komplikace samozřejmě měly být přizpůsobitelné, ale jejich kód je v současné době neaktivní a tento stav přetrvává i v současné beta verzi iOS 27.3. Jde víceméně pouze o jiné umístění samostatných dlaždic na zamykací obrazovce. Praktických doplňků a přepínačů ale není nikdy dost, a je proto trochu zvláštní, že je Apple zatím nenasadil do ostrého provozu.
Komplikací se možná ještě někdy dočkáme
Je velmi pravděpodobné, že jde o prvky, které Apple sice testoval, ale nakonec je do ostrého provozu nenasadil. Zmínky o nich ale zůstaly ve zdrojovém kódu a dokonce i v uživatelské příručce telefonu. Softwarové prostředí iPhonu Duo se ale neustále vyvíjí, takže je možné, že některá z příštích aktualizací tyto komplikace skutečně přinese.