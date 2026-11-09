Pro iPhone Duo už je upravených 100 tisíc aplikací. Ty nejdůležitější ale pořád chybí

- iPhone Duo už je v prodeji déle než dva týdny
- Apple se sice chlubí, že pro jeho displeje již bylo optimalizováno přes 100 tisíc aplikací
- Tak vysoké číslo ale není vše – stále totiž chybí optimalizace pro většinu velkých aplikací
iPhone Duo vyvolal při premiéře nadšené reakce, které ale postupem času mírně ochladly. Na vině jsou hlavně konstrukční problémy s pantem, které způsobují praskání vnitřního displeje, nicméně nemalý podíl na této situaci má také špatná optimalizace aplikací pro atypické displeje, vnější i vnitřní. Apple se nyní pochlubil tím, že je pro iPhone Duo optimalizovaných již přes 100 000 aplikací, nicméně stále jde jen o kapku v moři a situace zůstává nadále špatná.
Apple udělal něco, co ještě nikdy předtím
Když Apple vydává nový produkt, v drtivé většině případů je vše 100% funkční. U iPhonu Duo tomu tak ale nebylo a jeho vydání by se dalo bez pochybností označit za předčasné a uspěchané. Když dáme stranou hardwarové problémy, stav prakticky všech aplikací po vydání tohoto telefonu byl tristní a pro atypické displeje bylo optimalizováno jen minium z nich.
Apple nicméně přislíbil, že optimalizace budou probíhat a Susan Prescottová, viceprezidentka kalifornského giganta pro vztahy s vývojáři, se nyní pochlubila zajímavou metou. Již více než 100 000 aplikací bylo optimalizováno pro iPhone Duo. Vše se tedy zdá zalité sluncem, ale opak je pravdou a faktem je, že většina důležitých aplikací vypadá na této skládačce stále mizerně.
Situace má k ideálu daleko
Z těch důležitých aplikací, které jsou pro displeje iPhonu Duo optimalizovány (a nutno podotknout, že vypadají dobře), stojí za zmínku například Netflix, YouTube, WhatsApp, Instagram, Slack nebo Amazon Prime Video. Bohužel další, obdobně důležité nebo ještě důležitější aplikace, zůstávají stále bez optimalizace a při provozování na této skládačce je doprovází velký černý pruh na pravé straně.
Většina aplikací od Googlu, včetně prohlížeče Chrome, klienta Gmail, Google Docs nebo YouTube Music, stejně jako například Microsoft Teams, PayPal či DuoLingo, zůstávají v mizerném stavu a bez optimalizace.
Dokonce ani Apple Store (neplést s App Store), tedy nativní aplikace Applu určená k nákupu jeho produktů, která je na iPhonu Duo nainstalována z výroby, není stále optimalizována.
Kdo má nejvíc másla na hlavě?
I když by bylo snadné hodit veškerou vinu za tuto situaci na vývojáře, faktem je, že Apple si měl tyto věci pohlídat a poskytnout jim dostatečné prostředky i čas na to, aby bylo vše připraveno už při představení telefonu. Tak se ale nestalo, a proto nyní dochází k optimalizacím za pochodu, což nicméně na pověst iPhonu Duo nevrhá úplně ideální světlo.
Je tedy trochu krátkozraké chlubit se optimalizací 100 tisíc aplikací, když v App Store se jich nachází miliony a většina z nich, včetně těch opravdu velkých a důležitých, stále není v ideálním stavu. Před vývojáři i Applem je stále ještě pořádný kus práce, než se situace výrazněji zlepší a uživatelé se prozatím budou muset spojit s tím, že budou mít u většiny aplikací velký černý pruh.