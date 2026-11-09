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Pro iPhone Duo už je upravených 100 tisíc aplikací. Ty nejdůležitější ale pořád chybí

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 9. 11. 13:05
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Pro iPhone Duo už je optimalizováno 100 tisíc aplikací. Ty nejdůležitější ale stále chybí
  • iPhone Duo už je v prodeji déle než dva týdny
  • Apple se sice chlubí, že pro jeho displeje již bylo optimalizováno přes 100 tisíc aplikací
  • Tak vysoké číslo ale není vše – stále totiž chybí optimalizace pro většinu velkých aplikací

iPhone Duo vyvolal při premiéře nadšené reakce, které ale postupem času mírně ochladly. Na vině jsou hlavně konstrukční problémy s pantem, které způsobují praskání vnitřního displeje, nicméně nemalý podíl na této situaci má také špatná optimalizace aplikací pro atypické displeje, vnější i vnitřní. Apple se nyní pochlubil tím, že je pro iPhone Duo optimalizovaných již přes 100 000 aplikací, nicméně stále jde jen o kapku v moři a situace zůstává nadále špatná.

Apple udělal něco, co ještě nikdy předtím

Když Apple vydává nový produkt, v drtivé většině případů je vše 100% funkční. U iPhonu Duo tomu tak ale nebylo a jeho vydání by se dalo bez pochybností označit za předčasné a uspěchané. Když dáme stranou hardwarové problémy, stav prakticky všech aplikací po vydání tohoto telefonu byl tristní a pro atypické displeje bylo optimalizováno jen minium z nich.

Iphone Duo Aplikace 2
Spousta důležitých aplikací na iPhonu Duo je stále v režimu „neoptimalizováno“

Apple nicméně přislíbil, že optimalizace budou probíhat a Susan Prescottová, viceprezidentka kalifornského giganta pro vztahy s vývojáři, se nyní pochlubila zajímavou metou. Již více než 100 000 aplikací bylo optimalizováno pro iPhone Duo. Vše se tedy zdá zalité sluncem, ale opak je pravdou a faktem je, že většina důležitých aplikací vypadá na této skládačce stále mizerně.

Situace má k ideálu daleko

Z těch důležitých aplikací, které jsou pro displeje iPhonu Duo optimalizovány (a nutno podotknout, že vypadají dobře), stojí za zmínku například Netflix, YouTube, WhatsApp, Instagram, Slack nebo Amazon Prime Video. Bohužel další, obdobně důležité nebo ještě důležitější aplikace, zůstávají stále bez optimalizace a při provozování na této skládačce je doprovází velký černý pruh na pravé straně.

Iphone Duo Aplikace 3
Špatně optimalizována je například i streamovací služba OnePlay

Většina aplikací od Googlu, včetně prohlížeče Chrome, klienta Gmail, Google Docs nebo YouTube Music, stejně jako například Microsoft Teams, PayPal či DuoLingo, zůstávají v mizerném stavu a bez optimalizace.

Problém s neoptimalizovanými aplikacemi – dokonce i nativní aplikace od Applu…
Problém s neoptimalizovanými aplikacemi – tohle je nativní aplikace Apple Store přímo od kalifornského giganta

Dokonce ani Apple Store (neplést s App Store), tedy nativní aplikace Applu určená k nákupu jeho produktů, která je na iPhonu Duo nainstalována z výroby, není stále optimalizována.

Kdo má nejvíc másla na hlavě?

I když by bylo snadné hodit veškerou vinu za tuto situaci na vývojáře, faktem je, že Apple si měl tyto věci pohlídat a poskytnout jim dostatečné prostředky i čas na to, aby bylo vše připraveno už při představení telefonu. Tak se ale nestalo, a proto nyní dochází k optimalizacím za pochodu, což nicméně na pověst iPhonu Duo nevrhá úplně ideální světlo.

Mapy.com - neoptimalizovaná vs. optimalizovaná verze
Mapy.com – neoptimalizovaná vs. optimalizovaná verze


iPhone Duo v otevřeném stavu



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Je tedy trochu krátkozraké chlubit se optimalizací 100 tisíc aplikací, když v App Store se jich nachází miliony a většina z nich, včetně těch opravdu velkých a důležitých, stále není v ideálním stavu. Před vývojáři i Applem je stále ještě pořádný kus práce, než se situace výrazněji zlepší a uživatelé se prozatím budou muset spojit s tím, že budou mít u většiny aplikací velký černý pruh.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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