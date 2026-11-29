- Pokud používáte Oura Ring na telefonu s Androidem 11, měli byste zvážit změnu
- Oura totiž pro tuto verzi Androidu již brzy oficiálně ukončí podporu
- Kdo nepřejde, bude se potýkat s omezenou funkčností a navíc přijde o svá data
Společnost Oura patří mezi průkopníky segmentu chytrých prstenů a dodnes je jedním z jeho nejvýraznějších hráčů. Tyto prsteny komunikují s telefonem prostřednictvím aplikace Oura, která je k dispozici jak na Androidu, tak na systému iOS. Od prosince ale firma zvýší minimální požadavky na verzi Androidu, takže uživatelé Androidu 11 se budou muset poohlédnout po novějším zařízení.
Aktuální podmínky pro aplikaci Oura
Pokud používáte chytrý prsten Oura se stejnojmennou aplikací, minimální požadavky na systém jsou Android 11 a iOS 16. Zatímco iOS 16 vyšel v roce 2022, Android 11 dorazil ještě o dva roky dříve a možná i to je důvod, proč Oura již brzy ukončí jeho podporu, zatímco u iOS zůstane nezbytné minimum zachováno.
Populární značka chytrých prstenů o tomto kroku informovala na svých stránkách a znamená to, že minimem pro provoz aplikace se již brzy stane Android 12 nebo novější. Pokud u starší verze zůstanete, aplikace sice bude nadále fungovat, dostupná ale bude pouze část jejích funkcí, což je ale mnohem menší problém než potenciální ztráta dat.
Vyvarujte se ztráty dat
Oura upozorňuje také na to, že pokud svůj telefon upgradujete na novější Android až po termínu ukončení podpory Androidu 11, přijdete o historii aplikace. Jde o něco, čemu by se měl každý uživatel chytrého prstenu (a nositelné elektroniky obecně) určitě vyhnout, protože právě větší objem dat je k jejich využití nezbytný.
Uživatelé tak mohou přijít o záznamy spánku, aktivity i regenerace, a to klidně za několik let používání. Oura není jediná, která ukončuje podporu své aplikace pro Android 11.„Jde o poměrně starý systém, který dnes používá už jen zhruba 10 % telefonů. Jeho největší éra je zkrátka dávno pryč a telefony, které na Androidu 11 skončily, navíc už dávno nedostávají bezpečnostní záplaty.
Kdy podpora Androidu 11 skončí?
Oura zmínila i konkrétní den, ke kterému podporu své aplikace pro Android 11 ukončí – stane se tak 8. prosince 2026, tedy již poměrně brzy. Pokud používáte chytrý prsten Oura a váš telefon stále běží na Androidu 11, je nejvyšší čas zvážit přechod na novější zařízení. Dá se totiž očekávat, že k obdobnému kroku postupem času přistoupí i další výrobci nositelné elektroniky.