Oura zlepšuje monitorování vašeho srdce, nabídne dvě nové metriky

- Sledování srdce patří mezi nejoblíbenější funkce chytrých zařízení
- Výjimkou nejsou ani chytré prsteny značky Oura
- Právě do nich míří hned dvě nové funkce, které uživatelé ocení
Chytré prsteny patří mezi specifické technologické odvětví. Zatímco někteří si chválí jejich pohodlí a nenáročnost na používání, jiným zase vadí jejich nízká spolehlivost či omezení z hlediska interaktivity. Oura chce rozšířit řady svých uživatelů a nyní zavádí do svých chytrých prstenů dvě nové funkce pro sledování kardiovaskulárního zdraví, které mají uživatelům pomoci lépe pochopit, jaký vliv má pravidelné cvičení a fyzická aktivita na jejich dlouhodobé zdraví a zda by měli intenzitu zvýšit, nebo naopak snížit.
Efektivnější sledování kardiovaskulárního zdraví
Funkce s názvem Cardio Effort a automatické měření VO2 Max (dříve známé jako Cardio Capacity) jsou k dispozici pro prsteny Oura Ring 3. generace a novější modely, avšak pouze pro uživatele s aktivním členstvím v programu Oura. Místo toho, aby měřily, jak rychle nebo jak daleko uživatel uběhl či ujel na kole, popřípadě parametry jako spálené kalorie, ukazuje nová funkce Cardio Effort množství intenzity práce kardiovaskulárního systému během cvičení a délku zátěže. Cardio Effort naopak počítá v rámci jednotlivých cvičení srozumitelné hodnocení, které porovnává celkovou týdenní zátěž uživatele s jeho osobním referenčním standardem.
Prsteny Oura již podporují měření VO2 Max, které se používá ke sledování aerobní kapacity, avšak předchozí funkce Cardio Capacity byla pro některé nepraktická, protože odhad maximální spotřeby kyslíku uživatele vyžadoval šestiminutový test chůze pro kalibraci. Nová verze automatického měření VO2 Max je v současné době k dispozici jako beta funkce prostřednictvím Oura Labs a automaticky se aktivuje poté, co uživatelé dokončí pět kvalifikačních aktivit s aktivovanou GPS, mezi které patří procházky, běh a horské túry.
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Po aktivaci budou údaje o VO2 Max k dispozici v sekci My Health Heart Hub aplikace Oura, kde se zobrazí aktuální odhad uživatele, hodnocení jeho kapacity jako nízké, průměrné, vysoké nebo špičkové. Nechybí ani vývoj jeho aerobní kapacity v čase a personalizované informace o tom, kdy se hodnota VO2 Max výrazně změní nebo zůstane stabilní.