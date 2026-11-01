Aktualizace na Android 17 jsou bolestivě pomalé: nová data ukazují minimální podíl

- Android 17 je stále ještě mladý systém, Google ho vypustil do provozu v červnu 2026
- Proto není velkým překvapením, že se aktuálně nachází na mizivém počtu telefonů
- Nejnovější data ukazují velmi malou penetraci a větší podíl mají i již archaické verze
Když vyjde nový Android, tak se dostává na telefony pomaleji, než by si Google přál. Je to samozřejmě dáno v první řadě různorodostí výrobců, kteří ho používají jako základ pro své nadstavby. Než ho upraví pro potřeby svých mobilů, chvíli to trvá, a tak je adaptace nových verzí často až bolestivě pomalá. Potvrzuje to i aktuální Android 17, který se nachází na minimu aktivních telefonů.
Aktualizace na Android 17 jdou pomalu
Android 17 vyšel oficiálně v červnu tohoto roku, takže je v oběhu přibližně pět měsíců. To je sice obecně velmi krátká doba na to, aby si tato verze našla cestu do výraznějšího počtu telefonů, ale nejnovější data jsou opravdu neúprosná. Podle nich se nachází nový Android 17 na pouhém jednom procentu aktivních telefonů, což je vpravdě tristní bilance.
To ukazuje, že až překvapivě velký počet uživatelů používá starší verze Androidu a nejvýraznějšího podílu dosahuje loňský Android 16. Ten se nachází na více než čtvrtině aktivních telefonů (25,4 %) a oproti loňskému roku si výrazně polepšil. Když Google vloni v prosinci zveřejnil data podílů jednotlivých verzí, nacházel se Android 16 na 17,9 % telefonů.
Staré verze se překvapivě drží
Druhou nejrozšířenější verzí populárního systému se zeleným robotem ve znaku je Android 14, který se nachází na 15,3 % zařízení a za ním se umístil novější Android 15 s podílem 14,7 %. Tyto dvě již relativně staré verze se tedy dohromady nachází na skoro třetině telefonů (30 %) a ještě překvapivější je fakt, jak se drží i ještě starší verze.
Android 13 má stále velmi slušný podíl ve výši 11,8 % a pozadu nezůstává ani přes šest let starý Android 11. Ten se nachází na 10,5 % zařízení. Android 12 pak disponuje podílem 9,6 % a i tyto dnes již opravdu staré verze tedy mají vyšší podíl než nový Android 17. Na Androidu 14 a novějších verzích běží celkově 56,4 % aktivních telefonů.
Android 17 je stále na startu
I když je Android 17 v oběhu již pár měsíců, většina výrobců aktualizace ještě ani zdaleka nedokončila a dá se předpokládat, že jeho penetrace bude v dohledné době výrazněji růst. I tak je ale podíl ve výši pouhého 1 % malý a je evidentní, že se tato nejnovější verze dostává ke koncovým uživatelům opravdu velmi pomalu.