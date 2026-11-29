- Prémiové modely iPhone 20 Pro by mohly upustit od hliníkové konstrukce
- Apple by se mohl vrátit k oblíbenému titanu
- Zatím není jasné, jak vyřeší problémy s odvodem odpadního tepla
Použití kombinace skla a hliníkové slitiny v případě iPhonu 17 Pro a iPhonu 18 Pro je ze strany Applu sice logické a pochopitelné, nicméně u samotných uživatelů tímto krokem gigant z Cupertina příliš kladných ohlasů nezískal. Ostatně není se čemu divit vzhledem k tomu, že Apple v případě svých nejvybavenějších modelů opustil prémiově působící titan (který nahradil ocel), právě ve prospěch „obyčejného“ hliníku. Tato situace by ale nemusela trvat dlouho – v případě chystaného iPhonu 20 Pro údajně v Kalifornii přemýšlí nad tím, jak vrátit do hry oblíbený kov.
V nejnovějším příspěvku známého leakera s přezdívkou Fixed Focus Digital na čínské sociální síti Weibo se píše, že se Apple údajně chystá k výrobě částí středového rámu iPhonu 20 Pro pomocí 3D tisku z titanového prášku s využitím laserové technologie, což by vedlo k výrazně vyšší odolnosti. Leaker je o správnosti této spekulace natolik přesvědčen, že dokonce navrhl svým sledujícím, aby si pořídili snímky obrazovky jeho příspěvku a odkázali na něj příští rok, až bude zařízení představeno.
Na začátku tohoto měsíce Fixed Focus Digital uvedl, že se Apple u modelů iPhone k 20. výročí, které jsou naplánovány na příští rok, vrátí k titanu. Apple již nyní využívá technologii 3D tisku k výrobě titanových pouzder pro chytré hodinky Apple Watch Ultra 4 a titanové modely Apple Watch Series 12, poté co tuto technologii poprvé představil u modelů Ultra 3 a Series 11. Apple ji také využívá pro kryt portu USB-C u modelu iPhone Air.
Tento proces spočívá v použití laserů ke spojování jednotlivých vrstev titanového prášku. Apple uvádí, že mu to umožňuje vytvářet složitější konstrukční návrhy než u konvenčních výrobních metod a výrazně snižuje množství odpadního materiálu. Tato technologie by mohla Applu poskytnout větší flexibilitu při navrhování designu. Mark Gurman z agentury Bloomberg popsal plánované změny jako největší designovou změnu řady Pro od uvedení modelu iPhone X. Zatím není jasné, jak se Apple hodlá vypořádat s problémy s odvodem odpadního tepla, což právě řeší hliník, který se používá v současných modelech řady Pro.