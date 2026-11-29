Anker má mega slevy. Skvělá 165W powerbanka se vyprodává jen za 1 489 Kč
Oblíbené powerbanky a nabíječky Anker jsou v Black Friday za skvělé ceny. Do slev se dostala i bezdrátová sluchátka a reproduktory Anker Soundcore nebo chytrá domácnost Anker Eufy. Za pozornost stojí hlavně oblíbená 165W powerbanka za svou dosud nejnižší cenu, sluchátka na spaní téměř za polovinu a robotický vysavač, který zlevnil rovnou o 7 000 Kč.
165W powerbanka Anker za nejlepší cenu
U Mobil Pohotovosti zbývají poslední kusy bestselleru – powerbanky Anker 25 000 mAh. Má integrované USB‑C kabely, zvládne nabít i MacBook a s celkovým výkonem až 165 W dokáže nabíjet několik zařízení současně. Teď stojí jen 1 489 Kč (běžně 2 189 Kč), což je její dosud nejnižší cena u Mobil Pohotovosti. Zlevnila také 140W nabíječka Anker, která teď vyjde na 1 389 Kč (běžně 2 189 Kč). Přes USB‑C a USB‑A nabije až čtyři zařízení najednou, má displej s ukazatelem aktuálního výkonu a taky sklopnou zástrčku.
Další tipy na doplňky ve slevě:
- Nabíječka Anker Nano 45 W– 689 Kč (běžně 1 089 Kč)
- Magnetická powerbanka Anker– 989 Kč (běžně 1 389 Kč)
Reproduktor Anker za 444 Kč
Anker Soundcore Sleep A30 jsou sluchátka na spaní s aktivním potlačením hluku a funkcí maskování chrápání. Zlevnila o 2 800 Kč na 3 489 Kč (běžně 6 289 Kč). Levnější variantou jsou Soundcore Sleep A20, které teď pořídíte téměř za polovinu, jen za 1 989 Kč (běžně 3 789 Kč). A pokud hledáte drobný dárek, Soundcore Select 4 Go je malý reproduktor ideální na cesty a vyjde jen na 444 Kč (běžně 789 Kč).
Tipy na další sluchátka a reproduktory Anker ve slevě
- Bezdrátová sluchátka Soundcore Liberty 5– 1 589 Kč (běžně 2 589 Kč)
- Náhlavní sluchátka Soundcore Space One Pro– 3 589 Kč (běžně 4 989 Kč)
- Sportovní sluchátka Soundcore Sport X20– 1 789 Kč (běžně 2 689 Kč)
- Party reproduktor Soundcore Rave 3S– 5 489 Kč (běžně 8 489 Kč)
Robotický vysavač Anker zlevnil o 7 tisíc
Robotický vysavač Anker Eufy X10 Pro Omni vysává i vytírá. V dokovací stanici si automaticky vysype nečistoty a vypere i vysuší mopy. V Black Friday stojí 12 989 Kč (běžně 19 989 Kč). Do akce se dostala také vnitřní kamera Anker Eufy C220 s 2K rozlišením, kterou teď pořídíte za 989 Kč (běžně 1 289 Kč).