- Do Minimapy dorazila zima – na rybnících se hraje hokej, na českých silnicích můžete závodit v rally
- V režimu Právě teď uvidíte sníh tam, kde skutečně leží, po setmění se rozsvítí 173 sjezdovek
- V sobotu 5. prosince večer se na návsích objeví Mikuláš s andělem a čertem
- Rally nabízí 48 skutečných rychlostních zkoušek z jedenácti českých soutěží, nejdelší měří 27 kilometrů
Když jsme vám v polovině listopadu představovali projekt Minimapa.cz, připomínal nám Česko postavené v budovatelské strategii Transport Tycoon. Po kolejích jezdily vlaky, v domech se večer rozsvěcelo a nad vlastní vesnicí jste se mohli proletět stejně snadno jako nad Sněžkou. Teď se vyplatí podívat se hlavně na rybníky, skokanské můstky a po setmění také na horské svahy. A pokud vás při přeletu zaujme klikatá silnice, po některých už se můžete sami projet za volantem malého soutěžního auta.
Střídání ročních období i skutečné počasí uměla Minimapa už při našem prvním představení. Se zimou ale přibyly detaily, kvůli kterým má smysl vrátit se i na známá místa. Zapněte si režim Právě teď a podívejte se do hor. Tam, kde skutečně leží sníh, mají bílé koruny i stromy. Na zamrzlých rybnících se hraje hokej a na skokanských můstcích můžete pozorovat skokany.
Do Minimapy dorazila zima ❄️ Sníh podle skutečného počasí, hokej na rybnících, skokani na můstcích, 173 osvětlených sjezdovek a 5. prosince večer Mikuláš s andělem a čertem na návsích. https://t.co/CnLE9fZA3Y pic.twitter.com/9E8jdDDutP
— Jan Zhor (@acegraphx) November 29, 2026
Na večerní přelet se hodí některý z lyžařských areálů. V mapě po setmění svítí 173 sjezdovek, takže jejich trasy rozeznáte i na tmavých úbočích. Na sobotu 5. prosince si pak autor Jan Zhor připravil scénu přímo pro české vesnice. Když se večer přiblížíte k návsi, můžete tam zastihnout Mikuláše s andělem a čertem.
Malonty mají i v Minimapě plných 27 kilometrů
Druhou velkou novinku najdete v nabídce Objevuj pod položkou Rally. Na výběr je 48 rychlostních zkoušek z jedenácti domácích soutěží včetně Rally Bohemia a Barum Czech Rally Zlín. Ačkoli auta vypadají jako angličáky, tratě mají stejnou délku jako ve skutečnosti. Nejdelší z nich, Malonty, měří 27 kilometrů.
Na rally se připravíš. Na srnku ne. 🦌
Do Minimapy jsem přidal volant: 48 skutečných českých rychlostních zkoušek, duch nejrychlejšího před tebou a každý týden nová zkouška týdne.
Na mobilu i na počítači 👉 https://t.co/CnLE9fZ2eq pic.twitter.com/gkqTmY9DcN
— Jan Zhor (@acegraphx) November 25, 2026
Před startem si vyberete ze tří aut podle toho, jestli chcete pohon předních, zadních, nebo všech čtyř kol. Na trati závodíte s časem a stopu můžete porovnávat s „duchy“ nejrychlejších jezdců, tedy se záznamy jejich jízd. Každý týden dostane jedna ze zkoušek vlastní žebříček. Při výměně trati začíná pořadí zase od nuly.
Tři hodiny hledání jednoho zajíce
Praha, Brno a hned po nich Sněžka. Právě tahle tři místa lidé zadávají nejčastěji do vyhledávání, které už v Minimapě použili 96tisíckrát. Za návštěvu více než 3 700 míst můžete získat razítko do deníku. Vedle nich se v krajině ukrývá ještě 99 tajných scén z českých pověstí, dějin, filmů i her Járy Cimrmana. K těm vás vyhledávání nedovede. Vodítkem je hádanka v deníku a někdy záleží i na tom, kdy se na správné místo podíváte. Některé výjevy spatříte pouze v noci nebo za mlhy.
Nejúspěšnější hráči objevili přes šedesát scén, všech 99 zatím nenašel nikdo. Jeden z hráčů Zhorovi napsal, že tři hodiny hledal zajíce. Dohromady už přitom lidé strávili v Minimapě přes deset tisíc hodin, tedy víc než rok čistého času.
České hrady z okna auta i na stole v obýváku
Za krajinou, která připomíná modelovou železnici, stojí terénní data ČÚZK a mapové podklady OpenStreetMap. Najdete v ní 6,3 milionu budov a přes 2 400 staveb má vlastní model vytvořený podle fotografií. Při plánování výletu máte na výběr z více než 18 tisíc značených tras. A pokud cestujete autem jako spolujezdec, můžete si nově zobrazit svou polohu a podívat se, jaký hrad právě míjíte nebo přes jaký most za chvíli pojedete.
S brýlemi Meta Quest 3 si můžete celé Česko položit jako model na stůl, přitáhnout si vybranou část krajiny blíž nebo se přenést přímo nad ni. Pokud při prohlídce svého okolí narazíte třeba na chybějící hrad nebo chybný název školy, můžete to ohlásit přímo v mapě. Hlášení čte AI agent, který místo porovná s podklady a dá uživateli vědět, co opravil. Z více než 500 upozornění už vzešlo bezmála 200 oprav.
Minimapu si můžete otevřít zdarma a bez registrace v prohlížeči na telefonu i počítači. Pro Android je k dispozici také samostatná aplikace. Mapa běží i na levnějších telefonech, výkonnější zařízení zobrazí víc detailů.