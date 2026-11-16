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Česko vypadá jako hra: interaktivní 3D mapa dokáže zabavit na spousty hodin

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 16. 11. 20:05
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Česko vypadá jako hra: interaktivní 3D mapa dokáže zabavit na spousty hodin - minimapa.cz
  • Minimapa.cz je nová česká mapová platforma pro počítače i telefony
  • Jde o interaktivní 3D mapu Česka, která je vyvedena ve stylu připomínajícím budovatelské strategie
  • Garantujeme vám, že působivější mapovou aplikaci letos už neuvidíte

Mapových aplikací a podkladů je na telefonech i počítačích k dispozici nespočet a prim samozřejmě hrají Mapy Google. U nás jsou velmi populární pochopitelně také Mapy.cz, ale nový projekt Minimapa.cz je něco, co jste na poli mapových platforem asi ještě neviděli. Prolétnete se s ní nad českou kotlinou a užijete si dechberoucí pohledy na hrady, rozhledny nebo svou rodnou vísku.

3D mapa Česka, která připomíná počítačovou hru

Minimapa je 3D mapa České republiky, která je plně animovaná a vyvedená ve stylu legendární budovatelské strategie Transport Tycoon. Dostanete celou mapu Česka se všemi domy, cestami, hrady či zámky, krásně graficky zpracovanou a s plnou volností pohybu. Mapou můžete otáčet a samozřejmě přibližovat (takřka) dle libosti.

V každém městě či vesničce jsou na mapě vyznačeny zajímavé objekty a místa a po kliknutí na ně si můžete zobrazit více informací na tuzemské platformě Mapy.cz. Kromě toho můžete místo také obletět – stačí kliknout na příkaz, kamera se mírně vznese a začne okolo vámi vybraného místa kroužit. Takový průlet nad Sněžkou má opravdu něco do sebe.

Reálný čas, počasí i roční období

V rámci platformy si můžete nastavit vlastní čas, počasí i roční období, ale můžete použít i aktuální stav, tedy čas, roční období i počasí shodné s realitou. Pokud u vás zrovna prší a podíváte se na své město, bude v mapách pršet také. Jakmile zajde slunce a rozprostře se večerní tma, v domečcích na mapě se rozsvítí, což je moc hezký detail.

V mapách se nachází přes šest milionů budov, po silnicích jezdí auta i autobusy a vlastně chybí už jen obyvatelé. Aplikace využívá data OpenStreetMap a Overture Maps, značené trasy pocházejí z WaymarkedTrails a terén z ČÚZK. V aplikaci si můžete naplánovat výlet nebo spustit náhodné přelety. Nescházejí ani cyklotrasy a za navštívená místa budete získávat odznaky.

Další novinkou, která je stará teprve pár hodin, je přítomnost letadel na skutečných trasách, parní vlak, závory na přejezdech, staveniště, řopíky, lyžaři a 99 tajných scén z pověstí, dějin, knih a filmů. V tomto rozmanitém světě je tedy rozhodně co objevovat.



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Dostupnost

Skvělá a návyková Minimapa.cz je k dispozici na počítačích přímo v prohlížeči a pro telefony s Androidem existuje dokonce oficiální aplikace. Stojí za ní programátor Jan Zhor, který vydal například Android nadstavbu Big Launcher určenou seniorům. Rozhodně tuto interaktivní platformu vyzkoušejte, jen buďte opatrní, protože se v ní člověk může zapomenout na opravdu hodně dlouhou dobu :-)

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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