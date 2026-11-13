Nerozbalujte to! Tyhle LEGO stavebnice letos končí a za pár let můžou stát dvojnásobek

- Sídlo X-Menů se na oficiálním e-shopu vyprodalo ještě před koncem prodeje a jinde v Česku už stojí o pět tisíc víc
- Věž City se na konci prodeje doprodávala za 3 430 korun, dnes za ni obchody chtějí skoro dvojnásobek
- Přes metr dlouhý křižník Venator teď v akci koupíte o dva a půl tisíce levněji, za pět let by přitom mohl stát dvojnásobek
- Původní Millennium Falcon z roku 2007 dnes stojí skoro šestkrát víc než při uvedení, současnou verzi ale zatím koupíte i se slevou
Na oficiálním českém e-shopu LEGO přibývají stavebnice se štítkem Brzy bude vyřazeno. Do konce roku jich má z nabídky zmizet přes tři sta a mezi nimi jsou i velké sady pro dospělé za deset nebo dvacet tisíc korun. Jakmile se vyprodají sklady, přestane cenu určovat LEGO a začnou ji určovat sběratelé. Ti nejvíc platí za neotevřené krabice: rozbalený Millennium Falcon s kompletními dílky stojí na sběratelském trhu skoro o pětinu méně než zapečetěný.
Cena se opravdu může zdvojnásobit. Rybářský krámek Old Fishing Store z řady Ideas se prodával jen něco přes rok a dnes je dvaapůlkrát dražší, než byl tehdy v obchodě. Sanctum Sanctorum Doctora Strange skoro zdvojnásobilo cenu do dvou let od konce prodeje. Funguje to ale i obráceně: Dům na stromě, další sada z řady Ideas, se po vyřazení prodává asi o čtvrtinu levněji, než stál v obchodech. Rozhoduje, jak dlouho se sada prodávala, jestli v ní jsou postavičky, které jinde nekoupíte, a jestli LEGO brzy nevydá novou verzi. Ceny ze sběratelského trhu i odhady na pět let v tomto článku vycházejí z databáze BrickEconomy, která sleduje prodeje a nabídky zapečetěných krabic po celém světě a z jejich vývoje odhaduje další růst.
Vybrali jsme osm stavebnic, kterým letos končí prodej a které se v Česku dají ještě sehnat. Seřadili jsme je od sad, které mají k dvojnásobku nejblíž. Na konec jsme nechali Millennium Falcon: je ze všech nejslavnější, na dvojnásobek to ale u něj nevypadá.
X-Mansion: vyprodaná dřív, než ji LEGO stihlo vyřadit
Sídlo X-Menů ukazuje líp než cokoli jiného, co se s končící sadou může stát. Stavebnice podle animovaného seriálu X-Men ’97 má 3 093 dílků, deset minifigurek od Wolverina a Profesora X po Magneta a k tomu sestavitelného Sentinela. Uvnitř najdete Cerebro, učebnu s knihovnou i Nebezpečnou místnost, ve které se dají přestavět stěny. Střechu můžete přepnutím spínače zničit. Všech deset figurek je jen v této sadě a nejžádanější z nich je Gambit.
Doporučená cena je 8 099 Kč, jenže na oficiálním e-shopu teď není skladem. Několik českých obchodů ji ještě má, ovšem od 13 300 Kč. Kdo ji koupil za doporučenou cenu, má doma krabici, která dnes stojí o pět tisíc víc, a to ji LEGO ještě ani nevyřadilo.
Odhad na pět let počítá s cenou kolem 20 tisíc korun, tedy s dvaapůlnásobkem oficiální ceny. Za dnešních 13 tisíc už ovšem kupujete sázku na další růst, ne jistý zisk.
Venator: přes metr dlouhý křižník, který může zdvojnásobit cenu
Mezi sadami, které ještě seženete v běžném obchodě za normální cenu, má k dvojnásobku nejblíž Útočný křižník Republiky třídy Venator. Model z řady Ultimate Collector Series má 5 374 dílků a na délku přes 109 centimetrů. Ke stojanu s informační cedulkou patří kapitán Rex a admirál Yularen, kterého jinde nekoupíte, a také speciální kostka k 20. výročí Klonových válek.
LEGO křižník prodává za 15 799 Kč, v obchodech ho teď v akci pořídíte kolem 13 tisíc. Sběratelé přitom zapečetěný kus běžně prodávají za oficiální cenu i dráž, nejvýš za necelých 20 tisíc, a nabídky jdou až ke 22 tisícům, takže akční cena je výrazně pod tím, co se za křižník platí jinde. Velké lodě z této řady navíc po vyřazení umějí pořádně zdražit: Hvězda smrti z roku 2016 dnes stojí skoro trojnásobek původní ceny a stíhačka Y-wing z roku 2018 přes dvaapůlnásobek. U Venatoru vychází odhad na pět let na 32 tisíc korun, dvojnásobek oficiální ceny. Kdo ho koupí v akci, mohl by ho za pár let prodat skoro za dvaapůlnásobek.
Věž City: dětské LEGO, které po výprodeji skoro zdvojnásobilo cenu
Řada City sběratele obvykle nechává chladnými. Hlavní náměstí z roku 2020 se dnes prodává za stejnou cenu, jakou stálo v obchodech. Věž City je výjimka. Z 1 941 dílků vznikne třípatrová věž nad stanicí metra, vedle ní stojí policejní a hasičská stanice a ze střechy startuje vesmírná loď. Nechybí jeřáb ani obří skateboardová rampa. Sada má sedm minifigurek, pět z nich představuje postavy ze seriálu LEGO City No Limits a šest v žádné jiné sadě nenajdete.
LEGO stavebnici prodávalo za 4 899 Kč, nakonec ji doprodávalo se slevou za 3 430 Kč a dnes ji na svém e-shopu vede jako vyřazenou. V českých obchodech stojí kolem 6 500 Kč, tedy téměř dvojnásobek výprodejové ceny. Za pět let by podle odhadu mohla stát kolem 9 700 Kč, což je dvojnásobek i oproti původní ceně. Kdo má doma dítě, které po věži touží, má dobrý důvod koupit rovnou dva kusy.
Velké piano: klávesy se hýbou samy a oficiálně už je vyprodané
Velké piano z řady Ideas ukazuje, že ani dlouhý prodej nemusí růstu ceny zabránit. LEGO ho nabízí od roku 2020 a podobně dlouho prodávaný Tower Bridge si po vyřazení polepšil jen o necelou pětinu. Piano je ale jediné svého druhu. Z 3 662 dílků vznikne koncertní křídlo s 25 klávesami, které pohybují kladívky. Pedál se hýbe a víko jde podepřít jako u skutečného nástroje. V aplikaci Powered Up si v telefonu pustíte nahranou skladbu a klávesy se při ní díky motoru hýbou samy.
Na oficiálním e-shopu stojí 9 799 Kč, je ale vyprodané a označené jako končící. V dalších českých obchodech ho seženete od 9 850 Kč, dražší nabídky přesahují 14 tisíc. Sběratelé ho zatím prodávají kolem oficiální ceny, odhad na pět let ale počítá se 17 tisíci. Pokud ho seženete blízko oficiální ceny, máte před sebou pořád slušný růst.
Jabbův nákladní člun je hlavně přehlídka postaviček. V krabici je jedenáct figurek včetně Jabby Hutta, princezny Leiy, C-3PO, Biba Fortuny a droida R2-D2 s barovým stolkem. Leia je tu ve verzi, kterou žádná jiná sada nemá. Model z řady Ultimate Collector Series má skoro čtyři tisíce dílků a přes 77 centimetrů na délku. Textilní plachty se dají nastavit, horní palubu můžete zvednout a po sklopení boků uvidíte kokpit, vězeňskou celu, zbrojnici i zábavní místnost s Jabbovou postelí.
Oficiální cena je 12 199 Kč, v obchodech ho teď v akci koupíte zhruba za 10 500 Kč. Na rozdíl od sídla X-Menů ho obchody stále mají normálně skladem. Sběratelé ho zatím prodávají za oficiální cenu, nejdráž kolem 15 tisíc, i když nabídky sahají až k 17,5 tisícům. Odhad na pět let počítá s částkou kolem 17 tisíc, takže z akční ceny by člun mohl zdražit skoro o dvě třetiny.
Přírodovědné muzeum: modulární domy už jistota nejsou
Modulární domy, které se dají stavět vedle sebe do jedné ulice, bývaly mezi sběrateli sázkou na jistotu. Dnes už to tak jednoznačné není. Policejní stanice z roku 2021 sice po vyřazení zdražila o víc než dvě třetiny, jenže Assembly Square z roku 2017 i Butikový hotel z roku 2022 se dnes prodávají pod původní cenou.
Přírodovědné muzeum z roku 2023 má na lepší výsledek dobré předpoklady. Ze 4 014 dílků vznikne muzeum, v jehož atriu se kostra brachiosaura tyčí až do druhého patra. Výš najdete expozici o vesmíru a vědě i výstavku s odkazy na klasické sady LEGO a pod dvěma střešními okny pracovnu kurátora. K tomu dostanete sedm minifigurek.
Muzeum zatím seženete i přímo na oficiálním e-shopu za 7 349 Kč a ani sběratelé za něj zatím nechtějí výrazně víc. Odhad počítá s tím, že za pět let bude stát kolem 10 tisíc korun, tedy o 40 procent víc. Na dvojnásobek to tady nevypadá, a pokud vás muzeum láká hlavně stavěním, klidně ho rozbalte.
Hvězdná noc: nejlevnější sázka, teď dokonce pod oficiální cenou
Van Goghovu Hvězdnou noc jsme nedávno doporučovali do obýváku. Obraz z 2 316 dílků navrhl fanoušek Truman Cheng v programu LEGO Ideas a na finální podobě se podílelo newyorské Muzeum moderního umění. Minifigurku Van Gogha s paletou a malířským stojanem má jen tahle sada.
Oficiálně stojí 4 149 Kč, v jiných českých obchodech ji ale teď koupíte už za tři tisíce. Hvězdná noc se prodává od roku 2022, takže kusů je v oběhu hodně a raketový růst jako u Old Fishing Store od ní čekat nelze. Za pět let by mohla stát kolem 5 400 Kč, což je asi o 30 procent víc než oficiální cena. Kdo ji ale koupí za dnešní tři tisíce, mohl by ji za pár let prodávat skoro o 80 procent dráž.
Millennium Falcon: legenda, která zázrak svého předchůdce nezopakuje
Na závěr nejslavnější a nejdražší krabice celého výběru. Millennium Falcon z řady Ultimate Collector Series má 7 541 dílků, měří 84 centimetrů na délku a v krabici je osm figurek pro dvě posádky: klasickou s Hanem Solem, Leiou, Chewbaccou a C-3PO i pozdější se starším Hanem, Rey, Finnem a BB-8. Figurky Hana a Leiy v této podobě jinde nenajdete. Jeho předchůdce z roku 2007 s 5 197 dílky dnes stojí skoro šestkrát víc než při uvedení.
U současného Falconu se ale podobný skok čekat nedá. Na pultech je už od roku 2017 a za devět let se ho prodalo velké množství. Oficiálně stojí 20 999 Kč, v obchodech ho teď seženete za necelých 18 tisíc. LEGO se navíc k Falconu vrací pořád dokola: jen v měřítku minifigurek ho od roku 2000 vydalo nejméně devětkrát. Odhady počítají s tím, že po konci prodeje zdraží asi o čtvrtinu a za pět let se dostane ke 30 tisícům. Z akční ceny to není špatné, k šestinásobku předchůdce má ale hodně daleko.
Falcon si tak kupte hlavně proto, abyste ho postavili. Do skříně se víc hodí sady, které už teď mizí z prodeje: sídlo X-Menů a Věž City na oficiálním e-shopu nekoupíte a jinde stojí o tisíce víc, Velké piano je tam vyprodané. Venator a Jabbův člun zatím v obchodech koupíte se slevou, takže k dvojnásobku by jim stačil menší růst než ostatním.