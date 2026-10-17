Postavit a vystavit: 8 LEGO stavebnic, které budou ozdobou obýváku

- Notre-Dame vměstná přes čtyři tisíce kostek na plochu menší než list papíru A3
- Van Goghovu Hvězdnou noc z kostek navrhl fanoušek a na zeď ji pověsíte jako obraz
- Metrový Concorde složíte z 2 083 dílků, zatímco menší Notre-Dame potřebuje 4 383
- Eiffelova věž z 10 001 dílků se rozebírá na čtyři části s madly na přenášení
LEGO dnes vedle hasičských stanic a vesmírných lodí prodává i stavebnice s doporučeným věkem 18+, které po dostavění nemají skončit v krabici. Katedrály, letadla, obrazy i kytice jsou navržené tak, aby se po sestavení staly ozdobou vašeho obýváku. Dostávají výstavní stojany, jmenovky nebo úchyty na zeď a výrobce s jejich vystavením počítá stejně jako se samotným stavěním.
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Počet kostek přitom o nárocích na prostor prozradí překvapivě málo: Concorde má zhruba o polovinu méně dílků než Notre-Dame, přesto je více než dvakrát delší. Osm stavebnic, které nás zaujaly, proto řadíme podle toho, jaké místo pro ně budete potřebovat. Některým stačí místo na polici, Eiffelovu věž už ale nejlépe vystavíte na podlaze.
Kytice růží: vitrínu nepotřebuje, stačí jí váza
Kytice růží je v celém výběru nejlevnější a zároveň se ze všech osmi stavebnic nejméně podobá klasické hračce. Ze 822 dílků vznikne dvanáct růží na dlouhých stoncích a čtyři větvičky nevěstina závoje s drobnými bílými kvítky. Nejvyšší růže měří přes 31 centimetrů, takže kytice zaplní běžnou vázu na jídelním stole, komodě nebo parapetu. Vázu si ovšem musíte obstarat sami, v krabici ji nenajdete.
Čtyři růže jsou rozkvetlé, čtyři pootevřené a čtyři zůstávají v poupatech. Kytice tak nepůsobí jako dvanáct kopií téhož květu a při aranžování můžete poupata schovat dozadu nebo je naopak vytáhnout dopředu. Pro každou z těchto podob dostanete samostatný návod, takže se do stavění může pustit víc lidí současně.
Kytice stojí 1 259 Kč. Pokud vám jedna nebude stačit, dá se doplnit dalšími sety řady Botanicals do větší vazby.
Kdo už nemá volnou polici, může stavebnici pověsit na zeď. Hvězdná noc vznikla podle návrhu fanouška Trumana Chenga, který svůj návrh přihlásil do programu LEGO Ideas. Na finální podobě se podílelo newyorské Muzeum moderního umění, v jehož sbírce je i originál. S plochou pixelovou mozaikou má výsledek z 2 316 dílků málo společného. Kopce, cypřiš i vířící obloha vystupují z obrazu v několika vrstvách a kostky napodobují směr tahů štětce. Na připojeném rameni navíc stojí minifigurka Van Gogha s paletou a malířským stojanem.
Za 4 149 Kč dostanete obraz 38 centimetrů široký, 28 centimetrů vysoký a zhruba 12 centimetrů hluboký. Má úchyt k zavěšení na zeď, stejně dobře ale obstojí i na polici nebo komodě. Sytá modrá a žlutá z něj dělají výrazný barevný doplněk.
Porsche 911: Turbo, nebo Targa? Rozhodnete se při stavbě
Porsche 911 může dobře vyniknout na konferenčním stolku, kde si ho prohlédnete ze všech stran jako auto na výstavě. Na délku měří přibližně 36 centimetrů, na šířku 16 a na výšku 11, takže nepotřebuje tolik místa jako rozlehlé scény a letadla. Bílá karoserie s černými detaily a interiérem v oranžovohnědých tónech nepotřebuje závodní polepy ani křiklavé barvy, aby upoutala pozornost.
Z 1 458 dílků postavíte buď 911 Turbo se širokou zadní nápravou, zadním spoilerem a modelem přeplňovaného motoru, nebo Targu s typickým obloukem za sedadly a odnímatelnou střechou, kterou lze uložit do předního zavazadlového prostoru. Obě varianty mají vzadu repliku plochého šestiválce, funkční řízení, pohyblivou řadicí páku a ruční brzdu i sklopná přední sedadla. Z jedné krabice ovšem postavíte vždy jen jednu verzi, pro druhou je potřeba auto přestavět.
Porsche se prodává od roku 2021 a stojí 3 449 Kč. Pokud vás víc láká ostrý klínový tvar, přibližně o tisíc korun dráž vyjde Lamborghini Countach s nahoru otevíranými dveřmi a replikou motoru V12.
Hrad Himedži: bílá architektura do knihovny
Hrad Himedži z řady Architecture je vysoký něco přes 19 centimetrů, široký 32 a hluboký 27 centimetrů, takže se vejde i na hlubší knihovní polici. Ze 2 125 dílků postavíte věže, chodby, hradby a hlavní budovu, ze které jde sundat střechu a nahlédnout do zjednodušeného interiéru.
Japonskému hradu se přezdívá Bílá volavka a také model má bílé zdi. S nimi kontrastují tmavé střechy, kolem hradu rostou dvě třešně se zelenými listy a třetí s růžovými květy. Díky střídmé paletě se hrad snese s dřevem, bílým nábytkem i tmavou stěnou a nepřekřikuje předměty kolem sebe. Z mírného nadhledu jsou dobře vidět střechy poskládané do pater i zahrady kolem budov.
Hrad Himedži pořídíte za 3 399 Kč.
Notre-Dame: přes čtyři tisíce kostek na ploše menší než A3
Kdybych si měl vybrat jednu propracovanou budovu na komodu, sáhl bych po Notre-Dame v Paříži. Katedrála ze 4 383 dílků má půdorys 22 × 41 centimetrů, zabere tedy menší plochu než list papíru A3, a přitom měří přes 33 centimetrů na výšku. Proti Himedži je znatelně vyšší a místo zahrad soustředí pozornost na členitou stavbu se zvonicemi, oblouky a drobnými sochami. Do nižší police se lépe hodí japonský hrad, na otevřené komodě má pařížská katedrála prostor vyniknout.
Při stavění postupujete podle toho, jak katedrála vznikala: od položení základního kamene v roce 1163 přes přestavbu architekta Viollet-le-Duca z 19. století až k podobě z roku 2019 před ničivým požárem. Set přišel na trh v červnu 2024, půl roku předtím, než se skutečná katedrála po obnově znovu otevřela. Zepředu zaujmou zvonice a rozety, nad střechou se zvedá věž obklopená sochami a zadní část je zaoblená stejně jako u skutečné katedrály. Střecha jde sejmout, takže uvidíte i sloupy a klenby uvnitř.
Katedrála stojí 4 839 Kč. Na polici ji lze otočit bokem, aby do hloubky potřebovala jen 22 centimetrů. Pokud ji vystavíte průčelím dopředu, potřebuje na hloubku celých 41 centimetrů.
Concorde: metr letadla na komodu
Concorde z 2 083 dílků měří na délku 105 centimetrů a jeho trojúhelníková křídla mají rozpětí 43 centimetrů. Proti katedrále tak potřebuje víc než dvojnásobnou délku volné plochy. Lépe než do knihovny se hodí na dlouhou komodu, kde mu nebude překážet váza ani lampa.
Za 4 899 Kč dostanete model s nejčistší siluetou z celého výběru. Převážně bílý trup na stojanu připomíná víc maketu ze vstupní haly letecké společnosti než hračku. Stojan umožňuje vystavit letadlo vodorovně nebo nakloněné jako při vzletu či přistání. Model má i pohyblivé detaily: sklápěcí příď s ochranným štítem, zatahovací podvozek včetně ocasní ostruhy, pohyblivé plochy na křídlech a dvoudílné směrové kormidlo. Pod odnímatelnou částí trupu se dá nahlédnout k sedadlům cestujících.
Roklinka: do běžné knihovny se nevejde, ale dá se rozdělit
S Roklinkou přechází výběr od jednotlivých modelů k celé filmové scéně. Za 12 199 Kč dostanete elfí sídlo z Pána prstenů s 6 167 dílky a 15 minifigurkami. Sestavený model měří 72 centimetrů na šířku, 39 na výšku a 50 na hloubku.
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Najdete v něm elfí kovárnu se střepy meče Narsil, Elrondovu pracovnu, Frodovu ložnici i stůl, kolem kterého zasedne Elrondova rada.
Potíž je v hloubce. Padesát centimetrů je víc, než nabídne běžná knihovna, takže Roklinka potřebuje hlubokou komodu, velkou vitrínu nebo samostatný stolek. Pomůže, že se model rozkládá na tři části: věž, Elrondovu radu a altán s řekou a mostem. Pokud pro celé údolí místo nemáte, můžete vystavit jen radu a ostatní části postavit jinam.
Eiffelova věž: deset tisíc kostek a vlastní kus podlahy
Poslední stavebnice už běžnou polici přerostla úplně. Model z 10 001 dílků měří 149 centimetrů a je dosud nejvyšší stavebnicí, jakou LEGO vydalo. Hodí se na podlahu nebo nízký podstavec, kde zabere čtverec 57 × 57 centimetrů. Celkovou plochou je tedy o něco menší než Roklinka, do hloubky ovšem potřebuje o sedm centimetrů víc.
Tmavě šedá příhradová konstrukce je naštěstí vzdušná, takže nepůsobí tak těžce jako stejně velký plný objekt. Postavíte tři vyhlídkové plošiny s výtahy, vysílač s francouzskou vlajkou na vrcholu i promenádu s pařížskými lampami, lavičkami a stromy. Uvnitř se schovává i soukromá kancelář Gustava Eiffela. Věž se skládá ze čtyř oddělitelných částí s madly, takže ji při stěhování nemusíte rozebírat na kostky.
Eiffelova věž stojí astronomických 17 890 Kč. Tady už nejdřív vybíráte místo v obýváku a teprve potom krabici. Po zacvaknutí poslední kostky můžete hotový model vystavit vedle ostatních věcí v obýváku. Bude mezi nimi mít jednu zvláštnost: od základů jste si ho postavili sami.