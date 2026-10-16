Předobjednejte si iPhone Duo: takhle na něm hned ušetříte 2 000 Kč

Čekání na první skládací iPhone je u konce. Předobjednávky iPhonu Duo právě odstartovaly. Mobil Pohotovost k novince přidává výkupní bonus 2 000 Kč, díky kterému ji pořídíte výhodněji hned při uvedení na trh.
O dva tisíce výhodněji už při předobjednávce
Základní cena iPhonu Duo startuje na 54 990 Kč, u Mobil Pohotovosti ji ale díky výkupnímu bonusu snížíte na 52 990 Kč. Stačí využít výkup starého zařízení a získáte 2 000 Kč navíc k jeho výkupní ceně. O hodnotu vykupovaného zařízení pak zaplatíte ještě méně. A pokud nechcete celou částku uhradit najednou, můžete si ji rozložit na splátky bez navýšení.
Největší displej a nejtenčí iPhone v historii
Po rozevření nabídne iPhone Duo 7,6palcový displej – vůbec největší, jaký kdy iPhone měl. S tloušťkou pouhých 5,2 mm v rozloženém stavu je zároveň nejtenčím iPhonem v historii. Tenkou konstrukci zpevňuje odolný titanový rámeček a obrazovka potěší minimálně patrným přehybem i úpravou omezující odlesky. iOS využívá větší plochu pro dvě aplikace vedle sebe nebo klávesnici na spodní polovině displeje. Dvojitá 48Mpx Fusion fotosoustava pak nabídne detailní snímky, širokoúhlé záběry i dvojnásobné přiblížení v optické kvalitě.
Skladem už příští pátek
Předobjednávky iPhonu Duo už běží. Vybírat můžete ze čtyř kapacit a dvou barevných variant – Nebesky bílé a Soumračně modré. Samotný prodej odstartuje příští pátek 23. října v 8:00.