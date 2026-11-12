Čekali jste na slevu na Pixel 11 Pro? Teď je levnější o 6 500 Kč, navíc s tříletou zárukou

Black Friday přináší výrazné slevy na nejnovější telefony od Googlu. Nejvíce teď ušetříte při koupi Pixelu 11 Pro, který zlevnil o 6 500 Kč. Navíc k němu dostanete záruku 3 roky zdarma. Ve slevě jsou i základní Pixel 11 a největší Pixel 11 Pro XL.
Pixel 11 Pro se slevou 6 500 Kč
Největší pozornost si zaslouží právě Google Pixel 11 Pro, který teď pořídíte za 22 990 Kč (běžně 29 490 Kč). Ušetříte tak 6 500 Kč, a to rovnou při nákupu – sleva je započítaná přímo v ceně. K výhodnější ceně navíc u Mobil Pohotovosti dostanete záruku prodlouženou na 3 roky zdarma úplně zdarma.
Hlavním tahákem Pixelu 11 Pro je špičková fotografická výbava v kompaktním těle. Trojitá fotosoustava nabízí 5× optický zoom a až 120násobný Profi zoom, se kterým si přiblížíte i vzdálené detaily. Nechybí ani pokročilé AI funkce pro úpravu fotek a natáčení videa.
Potěší také 120Hz displej s výbornou čitelností na slunci, solidní výkon a hlavně pokročilé AI funkce Gemini. Baterie slibuje přes 30 hodin provozu a jednou ze vzácných vychytávek je podpora magnetického bezdrátového nabíjení. Google navíc u telefonu garantuje sedm let aktualizací.
Zlevnily i Pixel 11 a 11 Pro XL
Do Black Friday se zapojily také zbývající dva modely. Google Pixel 11 vychází na 19 490 Kč (běžně 24 490 Kč) a Pixel 11 Pro XL ve stejné kapacitě pořídíte za 31 490 Kč (běžně 33 990 Kč). I k nim u Mobil Pohotovosti dostanete záruku 3 roky zdarma.