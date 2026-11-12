TOPlist

Čekali jste na slevu na Pixel 11 Pro? Teď je levnější o 6 500 Kč, navíc s tříletou zárukou

PR článek
PR článek 12. 11. 17:30
Chytrý telefon Google Pixel 11 Pro

Black Friday přináší výrazné slevy na nejnovější telefony od Googlu. Nejvíce teď ušetříte při koupi Pixelu 11 Pro, který zlevnil o 6 500 Kč. Navíc k němu dostanete záruku 3 roky zdarma. Ve slevě jsou i základní Pixel 11 a největší Pixel 11 Pro XL.

Pixel 11 Pro se slevou 6 500 Kč

Největší pozornost si zaslouží právě Google Pixel 11 Pro, který teď pořídíte za 22 990 Kč (běžně 29 490 Kč). Ušetříte tak 6 500 Kč, a to rovnou při nákupu – sleva je započítaná přímo v ceně. K výhodnější ceně navíc u Mobil Pohotovosti dostanete záruku prodlouženou na 3 roky zdarma úplně zdarma.

Hlavním tahákem Pixelu 11 Pro je špičková fotografická výbava v kompaktním těle. Trojitá fotosoustava nabízí 5× optický zoom a až 120násobný Profi zoom, se kterým si přiblížíte i vzdálené detaily. Nechybí ani pokročilé AI funkce pro úpravu fotek a natáčení videa.

Chytrý telefon Google Pixel 11 Pro

Potěší také 120Hz displej s výbornou čitelností na slunci, solidní výkon a hlavně pokročilé AI funkce Gemini. Baterie slibuje přes 30 hodin provozu a jednou ze vzácných vychytávek je podpora magnetického bezdrátového nabíjení. Google navíc u telefonu garantuje sedm let aktualizací.

Zlevnily i Pixel 11 a 11 Pro XL

Do Black Friday se zapojily také zbývající dva modely. Google Pixel 11 vychází na 19 490 Kč (běžně 24 490 Kč) a Pixel 11 Pro XL ve stejné kapacitě pořídíte za 31 490 Kč (běžně 33 990 Kč). I k nim u Mobil Pohotovosti dostanete záruku 3 roky zdarma.

Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

Gemini v platformě Apple CarPlay
Dobrá zpráva pro řidiče s iPhonem: v CarPlay si nově pokecáte s Gemini Live
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 16:30
0
Chytrý telefon Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Black Friday je tady: slevy až 50 %, cashback za recenze i multibuy
PR článek
PR článek PR článek 15:18
Ruka drží iPhone s logem CarPlay před displejem infotainmentu Škoda s ikonami CarPlay
Kabel, nebo bez kabelu? Bezdrátové CarPlay a Android Auto končí tam, kde začíná dlouhá cesta
Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš O. Dolejš 15:00
0
Šéf Nvidie přiznal nevěru. Firma vyšetřuje, zda se nestal obětí čínské špionáže (ilustrační obrázek)
U jedné nevěry nezůstalo: Jensen Huang je obviněn z další, na svou pozici rezignoval
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 11:20
4

Kapitoly článku