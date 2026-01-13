Startují předobjednávky na chytré Lego: Smart Brick startuje se sadami Star Wars

- Lego Smart Brick rozhodně nezůstane u konceptu, první stavebnice si už lze předobjednat
- Ty se opírají o populární univerzum Star Wars
- V České republice a na Slovensku budeme mít alespoň pro zatím bohužel smůlu
Jednou z věcí, která způsobila překvapivě velký poprask na veletrhu CES v Las Vegas, bylo odhalení dánské společnosti Lego. Ne, tentokrát nešlo o novou limitovanou edici jejich ikonické stavebnice, ale o celý nový koncept s názvem Smart Brick.
V praxi se jedná o plastové kostky obsahující senzory, které posouvají stavebnici směrem blíže do 21. století. Kupříkladu díky senzoru reagujícího na barvy může kostka vydávat různé zvukové či světelné efekty. Nyní si konečně mohou první zájemci předobjednat první sady Lego Smart Brick.
První sady Lego Smart Brick míří do předprodeje
Konkrétně se jedná o tři nové sady, přičemž ty spadají do oblíbeného světa Star Wars a demonstrují mnoho jedinečných schopností těchto kostiček. Nejlevnější sada je Smart Play: Darth Vader’s TIE Fighter za 70 dolarů (cca 1750 korun), která obsahuje 473 dílků, jeden Smart Brick, jeden Smart Tag a minifigurku Smart Darth Vader. SMART Play: Luke’s Red Five X-Wing za 90 dolarů (cca 2250 korun) je sada 581 dílků, která kombinuje Smart Brick s pěti Smart Tags a figurkami Smart Luke a Leia.
Nejdražší variantou je sada Smart Play: Throne Room Duel & A-Wing za 160 dolarů, tedy v přepočtu něco málo přes čtyři tisíce korun. Obsahuje 962 dílků, včetně dvou Lego Smart Bricků, pěti Smart Tagů a minifigurek Luka, Darth Vadera a císaře Palpatina.
Všechny tři sady obsahují také novou bezdrátovou nabíječku Lego, která pojme dva kostky najednou, a předobjednávky by měly být aktivní až do 1. března letošního roku. Co je pro nás horší zpráva je dostupnost – ta bude alespoň pro začátek omezena na Spojené státy, Velkou Británii, Francii, Německo, Polsko a Austrálii.
Smart Brick funguje jako malý samostatný počítač, který lze integrovat do stavebnic Lego a přidat tak interaktivní osvětlení a zvuky. Je vybaven LED diodami, reproduktorem, mikrofonem, bezdrátovým připojením a malou sadou senzorů, které dokážou detekovat pohyby, světlo a gesta. Lego dokáže nové kostky rozpoznat s pomocí NFC štítků, které spouštějí jedinečné zvuky nebo světelné efekty v závislosti na tom, které z nich se nacházejí v blízkosti. Nejsou programovatelné, ale Lego tvrdí, že Smart Brick lze aktualizovat o nové funkce pomocí mobilní aplikace.