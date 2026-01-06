Největší revoluce od minifigurky. Lego uvádí chytré kostky plné senzorů

- Společnost Lego na veletrhu CES představila nový ekosystém chytrých kostek
- Jsou plné senzorů a umí vzájemně komunikovat
- Středobodem všeho je kostka Smart Brick obsahující pohybové senzory, reproduktor a LED diody
Veletrh CES překvapivě využila k prezentaci nových produktů i společnost Lego. Ta se rozhodla ještě více propojit svět plastových kostiček s digitálními technologiemi a představila ekosystém chytrých kostek Smart Play. Prozatím jej tvoří celkem tři různé prvky, které již brzy najdete ve vybraných stavebnicích.
Lego Smart Play: kostičky spolu vzájemně komunikují
Lego tvrdí, že platforma Smart Play přináší největší revoluci od roku 1978, kdy vznikla první minifigurka. Kostičky Smart Play obsahují chytré senzory s vlastní digitální identitou a jejich schopností je reagovat na různé způsoby hraní.
Základními stavebním kamenem ekosystému Smart Play je kostička Smart Brick, která vypadá jako běžná kostka 2 × 4, obsahuje však spoustu senzorů. Uvnitř kostičky se nachází 4,1 mm ASIC čip, který má být menší než běžný lego sloupek. Tento senzor dokáže snímat pohyb, orientaci a magnetická pole – díky integrovaným měděným cívkám zvládne detekovat vzdálenost, směr a orientaci dalších chytrých kostek. Kromě toho navíc kostička Smart Brick obsahuje malý reproduktor, akcelerometr a pole LED diod.
Dalším herním prvkem jsou Smart minifigurky, které dokážou reagovat na svět různými způsoby – každá má vlastní zvuky, nálady a reakce, které dokáže přehrát kostka Smart Brick. Posledním prvkem je Smart tag, což je placatá kostička velikosti 2 × 2, která rovněž dokáže vybudit Smart Brick k různým akcím.
Bezdrátové nabíjení
Ekosystém Smart Play má pomoci oživit hraní a reagovat na různé situace. Kostka Smart Brick udělá doslova vše, co jí tag nebo minifigurka „řeknou“ – přehraje zvuk, změní barvu, rozbliká se apod. Kostička může být v jednu chvíli zvířetem, v jinou chvíli vrčící helikoptérou apod., záleží, jaké jí dáte instrukce.
Díky lokální bezdrátové vrstvě založené na Bluetooh spolu navíc kostičky mohou vzdáleně komunikovat, např. se mezi sebou informovat o vzdálené poloze. I samotný pohyb či přiblížení/oddálení od jiné kostičky může u Smart Brick vyvolávat různé akce. Kostičky z ekosystému Smart Play se dobíjení z bezdrátové podložky, přičemž Lego slibuje, že i funkčnost by měla být zachována i po letech nečinnosti.
Premiéra v sadách Star Wars
Lego již přislíbilo nasazení chytrých kostech do chystaných vybraných sad se světa Star Wars, konkrétně:
- Darth Vader’s TIE Fighter obsahující chytrou figurku Darth Vadera, jednu kostku Smart Brick a jeden Smart tag (473 dílků, cena 70 USD, asi 1 800 korun)
- Luke’s Red Five X-Wing obsahující dvě chytré minifigurky, jednu kostku Smart Brick a pět Smart tagů (584 dílků, cena 100 USD, asi 2 500 korun)
- The Throne Room Duel & A-wing obsahující tři chytré minifigurky, dvě kostky Smart Brick a pět Smart tagů (962 dílků, cena 160 USD, asi 4 tisíce korun)
Nové sady dorazí na pulty obchodů 1. března, předobjednávky startují již 9. ledna.