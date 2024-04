V Kalifornii dopadli zloděje Lega. Ukradli stavebnice za 7 milionů korun

Čtyřčlenná skupina se skládala ze tří mužů a jedné ženy

Kradené stavebnice dále prodávala přes internet i na různých sběratelských srazech

Mezi zadrženým zbožím byly levnější sestavy do dvou tisíc i drahé kusy s cenou přes deset tisíc korun

Lego už dávno není jen stavebnice pro děti, ale také ceněný sběratelský artikl, který se stává zajímavým také pro zloděje a překupníky. Důkazem toho může být mimo jiné zpráva kalifornské policie, která oznámila dopadení organizované skupiny čtyř osob, která nakradla stavebnice Lego v celkové hodnotě přesahující 7 milionů korun. Ceněné sady mizely z obchodů Target, Home Depot nebo Lowe’s. Poté byly přeprodávány dalším sběratelům prostřednictvím online tržišť, jako je například Facebook Marketplace, nicméně skupina i v rámci nejrůznějších akcí p

Krást Lego se evidentně vyplácí

Na veřejnost se dostaly i snímky kradeného zboží, které obsahují jak levnější stavebnice v podobě Star Wars Millenium Falcon z 921 dílků, kterou u nás zakoupíte do dvou tisíc korun, tak hodnotnější kusy, jako je Lord of the Rings: Rivendell z 6167 dílků s cenou přes deset tisíc korun. Nechyběl ani model Porsche 911 z 1458 dílků, která u nás vyjde na přibližně 3,5 tisíce korun.

Zároveň je nutno zmínit, že kalifornský případ zdaleka není první. V roce 2021 o případu krádeže Lega informovala také francouzská policie a do loupeže v Seattlu byl zapleten dokonce i sám majitel obchodu.