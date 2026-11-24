- GTA 6 je plné vtípků a pomrknutí na různé generace hráčů
- V jednom takovém easter eggu se můžete podívat do 80. let ve Vice City
- Jde o graficky velmi povedenou narážku na původní hru GTA: Vice City z roku 2002
Studio Rockstar Games je proslulé propracovanými easter eggy, které dokážou hráče zaměstnat na dlouhé hodiny. V případě GTA 6 tomu není jinak, vývojáři připravili něco mimořádného. Jeden z hráčů totiž objevil skrytý odkaz na legendární Grand Theft Auto: Vice City z roku 2002, který umožňuje doslova cestovat zpět v čase.
GTA se vrací do roku 2002
Na tajemství přišel australský youtuber Memeio, kterému podle jeho vlastních slov trvalo celé tři dny, než záhadu rozluštil. Výsledkem je návrat do původního Malibu Clubu, tedy jednoho z nejikoničtějších míst celé série. Nejde přitom pouze o obyčejnou vzpomínku. Rockstar zachovalo také dobovou atmosféru, takže se grafika přepne do stylu připomínajícího původní verzi pro PlayStation 2. Změní se rovněž modely postav.
🎮 Un joueur vient de découvrir un secret complètement fou dans GTA 6 qui permet de retourner dans le Vice City original de 2002, avec les graphismes de l'époque 🤯
Le YouTubeur Memeio a passé trois jours à résoudre une énigme cachée dans 12 centrales électriques de la carte, en…
— 𝟑 𝐞̀𝐦𝐞 𝐎𝐞𝐢𝐥 (@_3emeOeil) November 23, 2026
Dlužno podotknout, že GTA 6 se odehrává ve městě Vice City, fiktivní napodobenině floridské metropole Miami; stejně jako titul GTA: Vice City z roku 2002. Míst, která vám připomínají původní hru, je tedy v otevřeném světě více než dost. Toto pomrknutí vás ale vrátí dobově přesně do stylu i estetiky starého GTAčka.
Jak na to?
Jak se do minulosti dostat? Cesta k tajemnému portálu není zrovna jednoduchá. Hráč musí postupně splnit sérii úkolů na celkem 13 elektrických stanicích rozmístěných po herní mapě. Nápovědy dohromady skládají větu „LIFE IS PASSING ME BY“, která odkazuje na známý cheat z původního Vice City, jenž zrychloval herní čas.
Podmínkou je také dosažení třetí kapitoly, kdy se zpřístupní celá mapa. Všechny kroky je navíc nutné provést ve správném pořadí a bez využití rychlého cestování. Teprve potom se otevře portál, který hlavního hrdinu Jasona přenese do roku 2002. Na místě hráče čeká nejen samotný Malibu Club, ale také setkání s Kentem Paulem, kterému znovu propůjčil hlas původní dabér Danny Dyer. Za úspěšné dokončení hádanky navíc získáte havajskou košili Tommyho Vercettiho a motorku z původní hry.