Legendární audio značka JBL s 80letou historií přináší během Black Friday příležitost získat kvalitní zvuk za ještě dostupnější cenu. Oblíbená bezdrátová sluchátka JBL Tune 530BT získáte se slevou až 33 % a jejich většího sourozence, JBL Tune 730BT, se slevou 25 %. Oba modely spojuje charakteristický zvuk JBL Pure Bass, výdrž baterie až 76 hodin a jednoduché každodenní používání. Stačí si vybrat provedení, které vám nejvíce vyhovuje. Akce však platí pouze do 30. listopadu 2026, takže právě teď je ten správný čas.
JBL Tune 530BT: oblíbený zvuk JBL za méně než 1 000 Kč
JBL Tune 530BT jsou důkazem, že kvalitní zvuk nemusí stát mnoho. Nabízejí vše, co většina posluchačů od každodenních sluchátek očekává. Detailní a energický zvuk s technologií JBL Pure Bass, pohodlnou konstrukci s náušníky položenými přímo na uších a výdrž baterie až 76 hodin, díky které nemusíte neustále myslet na nabíjení. JBL tato sluchátka vytvořilo pro ty, kteří hledají jednoduché, cenově dostupné řešení zaměřené na kvalitu zvuku.
Během Black Friday získáte JBL Tune 530BT na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců se slevou 33 %. Z původních 1 490 Kč zlevnila na pouhých 999 Kč. Vybírat můžete z pěti barevných provedení: Black, White, Beige, Blue a Lavender.
JBL Tune 730BT: výrazný basový zvuk a úspora téměř 500 Kč
JBL Tune 730BT přinášejí stejný charakteristický zvuk JBL Pure Bass, výdrž až 76 hodin a jednoduchost používání jako model 530BT, ovšem v odlišném provedení. Zatímco JBL Tune 530BT mají náušníky položené přímo na uších, Tune 730BT je celé obepínají. Větší náušníky tak poskytují účinnější pasivní izolaci od okolního hluku, kterou mnozí posluchači preferují při delším poslechu hudby.
JBL Tune 730BT nyní pořídíte na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců se slevou 25 %. Z původních 1 990 Kč zlevnila na 1 499 Kč. I tento model je dostupný v barvách Black, White, Beige, Blue a Lavender.
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Využijte Black Friday slevy, dokud je čas! Nabídky platí pouze do 30. listopadu 2026 do 23:59 nebo do vyprodání zásob. Na jbl.cz/black-friday navíc najdete spoustu dalších produktů JBL, od Bluetooth reproduktorů až po prémiové soundbary, se slevami až 45 %.